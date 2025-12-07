Álmukban sem gondolták az elemzők, mit művel a forint árfolyama: felfoghatatlan tempóban ég el a leggazdagabbak vagyona – a legolvasottabb tőkepiaci cikkek áprilisban
Az évet még gyengén kezdte a forint, a VG-nek nyilatkozó elemzők sem vártak sok jót a hazai devizától a tavasszal. Aztán a valóság valami egészen más hozott – de nem csak a devizapiacon hozott váratlanul sok izgalmat a 2025-ös esztendő.
Mikor váltsunk eurót a nyaralásra? A szakértők elmondják, lesz-e még 400 alatt az árfolyam – érdemes nagyon résen lenni
A VG-poll áprilisi felvonásában arról kérdeztük a hazai elemzői közösséget, hogy vélekedésük szerint lesz-e még az idén 400 alatt az euró árfolyama. A kérdés visszatekintve kissé furcsán hat, érdemes ugyanakkor emlékezni, hogy tavasszal még a 410-es árfolyamszintet rohamozta a kurzus, és a VG-nek nyilatkozó elemzők szinte egyöntetűen arra számítottak, hogy a forint erősebb nem igazán, gyengébb viszont szinte biztosan lehet még. Az idei év végtelen tőkepiaci turbulenciája azonban rájuk cáfolt : a dollár beszakadt, miután Donald Trump elkezdte megvalósítani választási ígéreteit, ez pedig minden más devizának tered adott a szárnyalásra – a forint pedig köszönte szépen, és szinte a teljes globális mezőnyt maga mögé utasította az idén.
Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az OTP-ről – itt a döntés
Az addigi BBB mínusz/A-3-ról egy fokozattal, BBB/A-2-re javította az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank hosszú és rövid távú kibocsátói besorolásait az S&P Global Ratings áprilisban. Az új osztályzatra a szuverén besorolás kilátásának megfelelően negatív kilátás volt érvényes. Az S&P az OTP-bankok osztályzatának javításához akkor fűzött indoklásában kiemelte: az OTP az utóbbi években végrehajtott külföldi vásárlásokkal csökkentette a magyar országkockázattal szembeni kitettségét, miután sikeresen felvásárolt és integrált európai uniós és nem EU-országokban működő bankokat.
Nagyot javított a forint, földbe döngöli a zlotyt és a lejt – ez áll a háttérben
A forint pozitív mozgolódása már áprilisban is megmutatta jeleit, a hazai deviza a tavasz idusán például az euróval szemben több mint fél százalékot erősödött egyetlen nap alatt, a dollár ellenében pedig 0,4 százalék körüli volt éppen aznap a nyerő. Az idei év felkapott témáiról sokat elmond, hogy a forint kilátásai, majd későbbi menetelése szinte minden hónapban előkelő helyet szereztek maguknak a toplistákon, ez persze nem is meglepő, hiszen azt a produkciót, amit az idén láttunk a devizánktól, még minden bizonnyal jó ideig emlegetni fogjuk.
Felfoghatatlan tempóban ég el a leggazdagabbak vagyona: Musk és Zuckerberg is csak foghatja a fejét
Közel 11 ezermilliárd dollárt vesztettek el az amerikai vállalatok a tőzsdén az idén, ebből az elmúlt napokban, a vámháború eszkalációja miatti, átfogó tőkepiaci pánik 6,6 ezermilliárdot vállalt magára, a legnagyobbat pedig – már csak méretükből adódóan is – a legnagyobbak, köztük Elon Musk Teslája, bukták a pánikon – írtuk április második hetében, a Donald Trump-féle „felszabadulásnapi” bejelentéseket követő tőkepiaci pánik mélypontján. A szakadásból azóta már az amerikai és az európai részvénypiacok is magukhoz tértek, a dollár viszont még mindig nem találja az irányt kifelé a gödréből.
Állampapír: aki nem vett ezekből a kötvényekből, végképp lemaradhat – váratlan bejelentés
Még majdnem egy évig lehetett volna vásárolni a 2028/R és 2030/N Bónusz Magyar Állampapírokat (BMÁP), hirtelen azonban érkezett az Államadósság Kezelő Központ bejelentése: április 7-ével mint értéknappal lezárult a forgalomba hozásuk, és utána azonnal új sorozatok kerültek a helyükbe . A BMÁP az idei év első felében még igencsak népszerű volt, a lakosság százmilliárdokat fektetett bele az év első három hónapjában. A sorozatváltások tetemes megtakarítást jelenthettek az államháztartásnak, miközben az új szériák még mindig bőven az infláció feletti hozamot kínálnak.