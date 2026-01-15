Deviza
Kim Dzsongun elsápad, ha ezt megtudja: három hónap alatt hozta össze a TSMC az éves észak-koreai GDP-t

Rekordprofitot villantott a globális csipgyártás vezető szereplője. A tajvani TSMC a mesterséges intelligencia alkalmazásokra ráálló vállalatok csillapíthatatlan étvágyának köszönhetően növelte eredményét, miközben irdatlan összegeket költ(ött) fejlesztésekre, s hogy Donald Trumpot se haragítsa magára.
Kriván Bence
2026.01.15., 09:33

Az előzmények ismeretében kódolni lehetett, hogy a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, azaz a TSMC ismét rekordokat dönt, s ez be is következett: a világ legnagyobb szerződéses csipgyártója 35 százalékkal, 16 milliárd dollárra (!) tudta növelni a decemberrel zárult negyedik üzleti negyedévében. Nem tajvani, hanem amerikai dollárról van szó. 

TSMC Ahead of Second-Quarter Results
A tajvani TSMC sorozatban a hetedik negyedévében ért el rekordprofitot / Fotó: An Rong Xu

Ezt azt jelenti, hogy ez az egyetlen cég profitsoron három hónap alatt megtermelte a teljes észak-koreai gazdaság által egy évben összehozott GDP-t, pedig abban a ballisztikus rakétagyártástól az atommeghajtású tengeralattjáró építéséig sok minden benne van. A londoni tőzsdecsoport, az LSEG elemzőit szégyenpadra ültették a tajvaniak, hiszen hat százalékkal lőttek túl az egyébként amúgy is optimista piaci várakozásokon. 

A TSMC az MI-boom legnagyobb nyertesei közé tartozik

A mesterséges intelligencia (MI) alkalmazások futtatásához nagy teljesítményű csipeket gyártó TSMC – amely az e téren világelső amerikai Nvidia számára is készít AI-csipeket –, immár sorozatban a hetedik negyedévben dönt profitcsúcsot, s az iparágat jellemző boomot tekintve borítékolható, hogy itt sem állnak meg. 

Ahhoz, hogy teljesítményüket fokozni tudják, gigantikus összegeket kell beruházásokra költeniük: a TSMC a friss adatok szerint tavaly 40,9 milliárd dollár értékű beruházást hajtott végre, azaz benne maradt az előzetesen megszabott, szintén rekordot jelentő 40-42 milliárd dolláros sávban. 

Az idén ezt is megtoldják, méghozzá az 52-56 milliárd dolláros sávba behatárolva a fejlesztési keretüket. 

A bevételük növekedését 30 százalék körülire becsülik, ez is meghaladja az elemzői konszenzust. A tavalyi évzáró három hónapban 33,1 milliárd dolláros bevételt értek el, s ezzel fennállásuk során először lépték át a 100 milliárd dolláros éves álomhatárt. 

A profitgyártás gőzerővel folytatódik

A bevétel növekedését az AI-csipek iránti kereslet fokozza, ez áremelési helyzetbe hozza a szektor szereplőit, ugyanakkor a TSMC-nek ügyelnie kell arra, hogy hagyományos nagy megrendelői, így az Apple-t félvezetőkkel kiszolgáló Qualcomm számára is kapacitásokat tegyenek félre, még ha az kevesebb profitot is hoz a konyhára. Profittermelésben is ragyogóan állnak, a folyó negyedévre például 40 százalékos pluszt és 35,8 milliárd dolláros tiszta nyereséget vetítettek előre, ezzel is meglepve az elemzőket.

A teljes, globális mesterséges intelligencia üzletág idei tőkeigénye eléri az ezermilliárd dollárt, az olyan nagy játékosok, mint

  • az Alphabet (Google),
  • az Amazon,
  • a Meta Platforms (Facebook)
  • és a Microsoft

számolatlanul öntik a dollármilliárdokat a gigantikus adatközpontjaikat mozgásban tartó AI-csipekre, s ezen a piacon a TSMC vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen. S hogy a félvezetőipart a vámjai révén kénye-kedve szerint regulázó Donald Trump kedvébe járjanak, tavaly márciusban 100 milliárd dollár értékű új amerikai projekteket hirdettek a már előzetesen megkezdett 65 milliárd dollár értékű beruházáscsomag megtoldásaként. A TSMC arizonai gyártóbázisa egyébként már működésbe állt, vám- és tehermentesen szolgálja ki helyi megrendelőit. 

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter egy múlt heti podcastban utalt arra, hogy a TSMC efelett újabb beruházásokat hoz az Egyesült Államokba. Geopolitikai megfontolásokból helyesen is teszi, a tajvani jelenlét és működés ugyanis Kína visszatérő annexiós fenyegetései miatt nem tekinthető életbiztosításnak.

