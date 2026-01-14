Megint rekordot döntött az OTP és a BUX, a Mol kiemelkedően teljesített ma, miközben a forint délután tovább gyengült
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX ma ismét történelmi csúcsra emelkedett 1,5 százalékkal, folytatva a hazai részvénypiac erős formáját az év elején, 120 651 pontra érkezve a nap végére, 25 264 millió forintos forgalommal.. Az OTP Bank részvényei szintén rekordot döntöttek ma is 0,61 százalékos előre törekvéssel, miközben a Mol is jelentős erősödést mutatott kiemelkedő több, mint öt milliárdos forgalom mellett. Ezzel párhuzamosan a forint a nemzetközi devizapiacon délután tovább gyengült, különösen az euróhoz viszonyítva.
Az újabb rekord elsősorban most is az OTP erőteljes teljesítményének volt köszönhető: a bankpapír 0,61 százalékos emelkedéssel a nap nyertesei közé tartozott, és 38 150 forintos záróárával szintén történelmi csúcsra kapaszkodott.
A Mol is nagyon erős napot zárt: a társaság papírjai 4,62 százalékos pluszban, 3400 forinton fejezték be a kereskedést. A Mol erős teljesítményének háttérében a vállalat integrált működésének és stratégiai fejlesztéseinek erősödése is állhat: a Mol-csoport a közelmúltban egyre hangsúlyosabban építi be az integrált működést a hazai energia- és ipari rendszerbe, ami a piaci szereplők szerint hozzájárulhat a befektetői bizalom növekedéséhez. Ez a stratégiai pozicionálás, különösen a MEKH-hez való integrációval összefüggő lépések együttesen magyarázhatják, hogy a Mol részvényei ma nemcsak emelkedtek, hanem kiemelkedően magas forgalmat is lebonyolítottak.
A Magyar Telekom is magához tér a blue chipek közül, a távközlési részvény 3,57 százalékos növekedéssel 1916 forinton zárt.
A Richter szintén emelkedni tudott, bár minimális 0,1 százalékkal 10 300 forinig kapaszkodott.
A forint euróval szembeni árfolyama ma délután tovább romlott: délelőtti erősödést követően a magyar fizetőeszköz vesztett pozíciójából, és délután már 386,67 körül járt az euró jegyzése, miután korábban egészen 387,9-ig emelkedett is. Ugyanakkor a dollárral szemben is visszaesést láttunk a nap folyamán.
Ez a mozgás részben annak köszönhető, hogy a reggeli MNB-nyilatkozat lendületét nem tudta hosszú távon megtartani a forint, így a piac délután ismét az euró felé tolta a kurzust.