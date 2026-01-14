Olyat üzent az MNB, amiről Nagy Mártonnak is beszélnie kell, mikor a kormány elé lép

Igyekezett eloszlatni az esetleges monetáris lazítás kezdetéről szóló spekulációkat szerdán Kurali Zoltán, a jegybank alelnöke, aki szerint a monetáris politikai döntéshozóknak nagyobb meggyőződésre van szükségük ahhoz, hogy több mint egy év után először csökkentsenek az irányadó kamaton. Az infláció kérdése a szerdai kormányülésen is terítékre kerül, és hamarosan kiderülhet, van-e eltérés a kormányzati és a jegybanki álláspont között eltérés a kamatok szintjét illetően. Utóbbit azonban nagyon ritkán kommentálja a kormány, a piac gondolkodását viszont kiolvashatjuk a forint árfolyamából.

Még aggódik az infláció miatt a jegybank, távolabb kerülhet a kamatcsökkentés / Fotó: Teknős Miklós

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke szerdán a bécsi Közép- és Kelet-Európai Fórumon mondott beszédében a szolgáltatási szektor „makacs” áremelkedésére mutatott rá a legfrissebb inflációs adatok közzétételét követő napon – tudósított az eseményről a Bloomberg.

Míg az éves árnövekedés a múlt hónapban hirtelen 3,3 százalékra lassult, megközelítve a központi bank 3 százalékos célját, a szolgáltatások árai ennél több mint kétszer nagyobb mértékben emelkedtek.

Infláció és MNB: a forint árfolyama alapján az időzítés lehet a fő kérdés

A döntéshozóknak Kurali szerint „sok meggyőződésre” van szükségük a decemberi adatok után, hogy megkezdjék a monetáris lazítást: a bank megőrzi óvatosságát.

Még mindig makacs inflációs tendenciákat látunk a szolgáltatási szektorban

– mondta Kurali, hozzátéve, hogy az MNB továbbra is óvatos és türelmes hozzáállást tart fenn a monetáris politikával kapcsolatban.

Kurali helyzetértékelése emelhette a monetáris lazítás mércéjét a következő üléseken, miután a központi bank decemberben a 14. hónapja tartotta változatlanul az irányadó kamatlábat.

Nyilatkozatával szinte egy időben derült ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-posztjából, hogy a szerdai kormányülés egyik fontos napirendi pontjaként a gazdaság állapotáról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter számol be: áttanulmányozzák többek közt, minek köszönhető az infláció csökkenése.

Talán kiderül az is, miként viszonyul a kormány a kamatcsökkentés témájához: az alacsonyabb kamat a vállalkozásokat segíti és csökkenti az állam kamatköltségeit. Mindemellett a kamat témájáról igen ritkán szólal meg a kormány, hiszen a kamatok beállítása a jegybank feladata, inflációs céljával összhangban.