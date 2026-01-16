Deviza
EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,63 -0,1% CZK/HUF15,86 -0,1% EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,63 -0,1% CZK/HUF15,86 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01% BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint árfolyam
OTP
BUX
euró

Nem lassít a pesti parkett: újabb rekordon zárt a BUX

Nem lassít a budapesti tőzsde, újabb történelmi csúcson zárt a pesti parkett a hét utolsó kereskedési napján. A BUX ismét magabiztos emelkedést mutatott, miközben a vezető részvények kivétel nélkül pluszban fejezték be a napot. A részvénypiaci lendületet a viszonylag nyugodt devizapiac kísérte.
Ballagó Dániel
2026.01.16, 17:41
Frissítve: 2026.01.16, 19:28

Nem áll le a rekorddöntések sorozata a Budapesti Értéktőzsdén: a BUX index csütörtökön 122 311,2 ponton zárt, ami 1,35 százalékos emelkedésnek felel meg a reggeli nyitóértékhez képest. A vezető magyar részvényindex ezzel ismét történelmi csúcsra kapaszkodott.

20251105_bet_002_VZ , BUX
Új csúcson zárt a BUX, tovább szárnyal a pesti parkett / Fotó: Vémi Zoltán

A napi forgalom élénk volt, összesen 29,218 milliárd forintnyi üzlet köttetett a parketten, a befektetői hangulatot továbbra is egyértelműen a vételi oldal uralta. A blue chipek kivétel nélkül emelkedéssel fejezték be a kereskedést.

Az OTP Bank részvényei 1,93 százalékkal erősödtek, és 38 430 forinton zártak, továbbra is a forgalom legnagyobb részét adva.

OTP-részvény

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 38 480 HUF 0 / +1,93 %
Forgalom: 17 638 714 040 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol árfolyama 1,09 százalékkal 3532 forintra emelkedett. Az olajpapír teljesítményét az utóbbi napokban élénk érdeklődés kíséri, miután a befektetők fókuszába került a társaság részvényjuttatáson alapuló javadalmazási gyakorlata és a menedzsment ösztönzési rendszere is, amelyről a Világgazdaság részletesen beszámolt.

MOL-részvény

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 532 HUF 0 / +1,09 %
Forgalom: 7 473 258 214 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter szintén jól teljesített: a gyógyszergyártó részvényei 1,16 százalékos pluszban, 10 470 forinton fejezték be a napot. 

RICHTER-részvény

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10 470 HUF 0 / +1,16 %
Forgalom: 2 495 427 440 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom sem maradt ki az emelkedésből, 1,05 százalékos erősödéssel 1920 forintig jutott.

TELEKOM-részvény

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 920 HUF 0 / +1,05 %
Forgalom: 446 488 350 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Mérsékelt változás a devizapiacon

A forint árfolyama nem mutatott számottevő elmozdulást a reggeli jegyzések óta. A nap végére az euró/forint árfolyam 385,05 körül zárt, míg az USD/forint kurzus 331,98 körül alakult — mindkét devizapár viszonylag stabil maradt a napi kereskedésben.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384,9115 -0,12%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves
USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,8951 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A devizapiacon az elmúlt időszakban gyakori a forint „pingpongozása” az eladók és vevők között, ami továbbra is tükrözi a nemzetközi piaci hangulat és a hazai fundamentumok közötti bizonytalanságot.

Összességében a pesti parkett lendülete kitartott, a befektetői bizalom erős maradt, és a blue chip részvények stabil emelkedése mellett a BUX egyelőre nem jelez kifáradást. A részvénypiac emelkedését a viszonylag nyugodt devizapiaci mozgás egészítette ki, így a forint nem hozott túl nagy meglepetést a zárás felé közeledve.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu