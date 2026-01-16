Nem lassít a pesti parkett: újabb rekordon zárt a BUX

Nem áll le a rekorddöntések sorozata a Budapesti Értéktőzsdén: a BUX index csütörtökön 122 311,2 ponton zárt, ami 1,35 százalékos emelkedésnek felel meg a reggeli nyitóértékhez képest. A vezető magyar részvényindex ezzel ismét történelmi csúcsra kapaszkodott.

Új csúcson zárt a BUX, tovább szárnyal a pesti parkett / Fotó: Vémi Zoltán

A napi forgalom élénk volt, összesen 29,218 milliárd forintnyi üzlet köttetett a parketten, a befektetői hangulatot továbbra is egyértelműen a vételi oldal uralta. A blue chipek kivétel nélkül emelkedéssel fejezték be a kereskedést.

Az OTP Bank részvényei 1,93 százalékkal erősödtek, és 38 430 forinton zártak, továbbra is a forgalom legnagyobb részét adva.

OTP-részvény