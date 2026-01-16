Nem lassít a pesti parkett: újabb rekordon zárt a BUX
Nem áll le a rekorddöntések sorozata a Budapesti Értéktőzsdén: a BUX index csütörtökön 122 311,2 ponton zárt, ami 1,35 százalékos emelkedésnek felel meg a reggeli nyitóértékhez képest. A vezető magyar részvényindex ezzel ismét történelmi csúcsra kapaszkodott.
A napi forgalom élénk volt, összesen 29,218 milliárd forintnyi üzlet köttetett a parketten, a befektetői hangulatot továbbra is egyértelműen a vételi oldal uralta. A blue chipek kivétel nélkül emelkedéssel fejezték be a kereskedést.
Az OTP Bank részvényei 1,93 százalékkal erősödtek, és 38 430 forinton zártak, továbbra is a forgalom legnagyobb részét adva.
OTP-részvény
A Mol árfolyama 1,09 százalékkal 3532 forintra emelkedett. Az olajpapír teljesítményét az utóbbi napokban élénk érdeklődés kíséri, miután a befektetők fókuszába került a társaság részvényjuttatáson alapuló javadalmazási gyakorlata és a menedzsment ösztönzési rendszere is, amelyről a Világgazdaság részletesen beszámolt.
MOL-részvény
A Richter szintén jól teljesített: a gyógyszergyártó részvényei 1,16 százalékos pluszban, 10 470 forinton fejezték be a napot.
RICHTER-részvény
A Magyar Telekom sem maradt ki az emelkedésből, 1,05 százalékos erősödéssel 1920 forintig jutott.
TELEKOM-részvény
Mérsékelt változás a devizapiacon
A forint árfolyama nem mutatott számottevő elmozdulást a reggeli jegyzések óta. A nap végére az euró/forint árfolyam 385,05 körül zárt, míg az USD/forint kurzus 331,98 körül alakult — mindkét devizapár viszonylag stabil maradt a napi kereskedésben.
A devizapiacon az elmúlt időszakban gyakori a forint „pingpongozása” az eladók és vevők között, ami továbbra is tükrözi a nemzetközi piaci hangulat és a hazai fundamentumok közötti bizonytalanságot.
Összességében a pesti parkett lendülete kitartott, a befektetői bizalom erős maradt, és a blue chip részvények stabil emelkedése mellett a BUX egyelőre nem jelez kifáradást. A részvénypiac emelkedését a viszonylag nyugodt devizapiaci mozgás egészítette ki, így a forint nem hozott túl nagy meglepetést a zárás felé közeledve.