Megint mit művel a forint? Szinte látjuk magunk előtt a forgatókönyvet

Ma is a tegnapihoz hasonló pályát írt le a magyar deviza, délelőtt erősödött, délután pedig gyengült a forint. Közben az MNB szóban interveniálgat, időnként megtámasztva a forintot.

Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Ebéd után jött a fordulat

Reggel 386,3 közeléből startolt az euró-forint. Majd több hullámban 385,3 közelébe süllyedt a kurzus. Fél kettő táján jött a fordulat, s a jegyzés meredeken 386 fölé emelkedett.

Ha a technikai képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy

miként tegnap, úgy ma is a harmincnapos mozgóátlag tartotta meg az euró-forint árfolyamát,

amely fontos támasz 385,45-nél. Míg felfelé tekintve az ellenállás változatlanul 387,40-nél látható, melyet a 388,50-es szint követ.