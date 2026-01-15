Megint mit művel a forint? Szinte látjuk magunk előtt a forgatókönyvet
Ma is a tegnapihoz hasonló pályát írt le a magyar deviza, délelőtt erősödött, délután pedig gyengült a forint. Közben az MNB szóban interveniálgat, időnként megtámasztva a forintot.
Ebéd után jött a fordulat
Reggel 386,3 közeléből startolt az euró-forint. Majd több hullámban 385,3 közelébe süllyedt a kurzus. Fél kettő táján jött a fordulat, s a jegyzés meredeken 386 fölé emelkedett.
Ha a technikai képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy
miként tegnap, úgy ma is a harmincnapos mozgóátlag tartotta meg az euró-forint árfolyamát,
amely fontos támasz 385,45-nél. Míg felfelé tekintve az ellenállás változatlanul 387,40-nél látható, melyet a 388,50-es szint követ.
Mikor lépnek a forintvásárlók?
Hasonló mozgást láthattunk tegnap is. Szerda délelőtt is erősen kezdett a forint, miután a vártnál magasabb keddi inflációs adatok is hűtötték a kamatvágási várakozásokat. Tőzsdenyitás előtt 386 közelében oszcillált az euró-forint. Majd nyitás után, a kereskedés első órájában meredek forinterősödés indult. Az euró-forint 384,9 közelébe süllyedt. Ezt követően azonban gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz, és délre 386-ig emelkedett az euró-forint.
Ám tegnap délután
386 felett már megjelentek a vásárlók a forintpiacon.
Erre ma is számíthattunk. És valóban erősödni kezdett a magyar deviza csütörtök késő délután.
Szóban interveniálgat az MNB
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke szerdán a bécsi Közép- és Kelet-Európai Fórumon mondott beszédében a szolgáltatási szektor „makacs” áremelkedésére mutatott rá a legfrissebb inflációs adatok közzétételét követő napon – tudósított az eseményről a Bloomberg. Míg az éves árnövekedés a múlt hónapban hirtelen 3,3 százalékra lassult, megközelítve a központi bank 3 százalékos célját, a szolgáltatások árai ennél több mint kétszer nagyobb mértékben emelkedtek.
A döntéshozóknak Kurali szerint „sok meggyőződésre” van szükségük a decemberi adatok után, hogy megkezdjék a monetáris lazítást: a bank megőrzi óvatosságát.
Még mindig makacs inflációs tendenciákat látunk a szolgáltatási szektorban
– mondta Kurali, hozzátéve, hogy az MNB továbbra is óvatos és türelmes hozzáállást tart fenn a monetáris politikával kapcsolatban.
Kurali helyzetértékelése emelhette a monetáris lazítás mércéjét a következő üléseken, miután a központi bank decemberben 14. hónapja tartotta változatlanul az irányadó kamatlábat.
Megjelent a jegyzőkönyv is
Tegnap délután megjelent a december 16-i kamatdöntő ülés jegyzőkönyve is, melyből kiderült, hogy a döntéshozók szerint
adatvezérelt monetáris politikai megközelítés válik szükségessé a jövőbeli döntések során.
Ennek megfelelően ülésről ülésre döntenek majd. A döntéshozók azt is megjegyezték, hogy a forint erősödésének hatásai már látszanak a beszerzési árakban.
Kurali Zoltán üzeneteire erősödött a forint, majd később visszagyengült.