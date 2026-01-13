Deviza
JPMorgan Chase

Kijött a JPMorgan beszámolója, elstartolt az amerikai jelentési szezon

Hozta a vártat a legnagyobb amerikai bank. A JPMorgan felülteljesített minden szegmensben, ám egy céltartalék lecsípett a nyereségéből.
Murányi Ernő
2026.01.13, 14:11
Frissítve: 2026.01.13, 14:43

A JPMorgan korrigált nettó nyeresége a negyedik negyedévben 23 centtel, azaz közel 5 százalékkal múlta felül a piaci várakozásokat, míg 46,77 milliárd dolláros bevételei 1,2 százalékkal lettek jobbak a becslések átlagánál – derült ki a legnagyobb amerikai bank kedden közzétett gyorsjelentéséből.

JPMorgan Chase Headquarters In NYC
Hozta a vártat a JPMorgan / Fotó: Michael Nagle

Egy céltartalék csökkentette a JPMorgan nyereségét

A közlemény hozzáteszi, hogy a korrigálatlan nyereség 7 százalékkal, 13,03 milliárd dollárra, azaz részvényenként 4,63 dollárra esett vissza, mivel – amint már bejelentették – 2,2 milliárd dolláros tartalékot képeztek az Apple Card hitelportfóliójára, amelyet a Goldman Sachstól vásároltak. Részvényenként 50 centtel mérséklődött tehát a bank nettó profitja az ügylet következtében.

  • A bank teljes bevételéhez hasonlóan 7 százalékkal nőtt a nettó kamatbevétel is, amely az elemzők várakozásának megfelelően nagyjából elérte a 25,1 milliárd dollárt.
  • A részvények kereskedelméből származó bevételek eközben nem kevesebb mint 40 százalékkal, 2,9 milliárd dollárra emelkedtek, 350 millió dollárral túlszárnyalva az elemzők prognózisát. A szegmens eredménye kiemeli a pénzintézet üzleti modelljének erősségét, ami különösen a fedezeti alapok számára nyújtott üzleti szolgáltatások terén kiemelkedő. 
  • A kötvénykereskedelemből befolyó jutalékok  7 százalékkal, 5,4 milliárd dollárra emelkedtek, ami mintegy 110 millió dollárral múlja felül a vártat.

Jamie Dimon is elégedett

Bár a munkaerőpiac gyengült, a helyzet összességében mégsem romlott, a fogyasztók továbbra is költenek, és a vállalkozások is egészségesek maradtak

– kommentálta az eredményeket Jamie Dimon vezérigazgató.

„Ezek a feltételek pedig még egy jó darabig fennmaradhatnak, különösen a folyamatos fiskális ösztönzésnek, a deregulációnak és az amerikai jegybank, azaz a Fed monetáris politikájának köszönhetően” – tette hozzá. 

Mindazonáltal, mint mindig, továbbra is éberek maradunk. Úgy tűnik, hogy a piacok alábecsülik a potenciális veszélyeket, beleértve a komplex geopolitikai helyzetet, a tartós infláció kockázatát, valamint a növekvő eszközárakat.

A tengerentúli bankok a CNBC szerint az elmúlt időszakban kivételesen kedvező környezetben élvezhették a Wall Street-i értékpapír-kereskedelem és befektetési banki tevékenység fellendülését, miközben a kamatlábak csökkentek, stabil volt a fogyasztói hitelek iránti kereslet, és a dereguláció is fellendítette a szektort.

Némi árnyékot vet ugyanakkor az idei évre Donald Trump amerikai elnök felszólítása, hogy a nagy hitelkártya-kibocsátók 10 százalékban korlátozzák a hitelkártyakamatokat. Még nem világos ugyan, hogy az elnök hogyan fog ennek érvényt szerezni, ám hétfőn megcsúszott a JPMorgan, a Citigroup és többi érintett árfolyama is.

A JPMorgan részvényárfolyama mindenesetre a gyorsjelentésre 0,2 százalékkal, 325 dollárra emelkedett kedden, a tőzsdenyitás előtti kereskedésben. Az elmúlt egy évben viszont 33 százalékkal emelkedett a kurzus.

