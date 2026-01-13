OTP: úton a 40 000 forintos csúcs felé
A Nasdaq kivételével új csúcson zártak hétfőn a vezető amerikai indexek, Európában viszont vegyes start várható kedden reggel, miután ismét a geopolitikai feszültségek kerültek a középpontba.
A DAX minimális gyengülést mutat a nyitás előtti kereskedésben, míg a francia és brit tőzsdéken stagnálnak a főbb tőzsdemutatók. Az összeurópai Euro Stoxx 600 viszont enyhe emelkedést jelez. Az euró gyengült a dollárhoz mérten.
A befektetők most elsősorban a közel-keleti helyzet miatt aggódnak, miután Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot vetett ki az Iránnal üzleti kapcsolatban álló összes országra, a perzsa államban zajló tüntetések erőszakos leverésével indokolva a lépést. Korábban Washington légicsapást is kilátásba helyezett az iráni hatóságok brutális fellépésére tekintettel, a francia diplomáciai személyzet nélkülözhető része már el is hagyta állomáshelyét.
Frankfurtban azonban mindettől függetlenül kedden ismét emelkedést várnak, az előző naphoz hasonlóan folytatva a DAX rekorddöntéseinek sorozatát. Az index már csak a New Yorkból érkező pozitív hírektől is lendületet kaphat, hiszen a Wall Streeten a befektetők láthatóan túltették magukat a jegybanki függetlenség esetleges csorbítása miatti aggodalmakon.
Remek hírrel indult a reggel Budapesten is , hiszen a KSH közzétette, az éves infláció decemberben 3,3 százalékra lassult, míg novemberhez képest csupán 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Ergo már csak 0,3 százalékkal haladta meg az éves infláció a jegybanki célszámot.
A BUX mindezek dacára a hétfői szédületes rekordmagasságból kissé lejjebb ereszkedett becsengetéskor. A pesti börze vezető indexe 0,2 százalékkal, 117 111 pontra csökkent.
A blue chipek közül az előző napon hatalmas csúcsra futó OTP 0,4 százalékkal, 37 110 forintra gyengült. Kérdés, folytatja e kedden is a 40 ezer forintos csúcs megközelítését az árfolyam.
A Mol 3196 forinton stagnált.
A Richter sem mozdult el hétfői 10 200 forintos záróáráról.
A Magyar Telekom kurzusa pedig 0,6 százalékkal, 1852 forintra süllyedt.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint érdekes módon erősödéssel kezdte a napot, pedig a javuló inflációs helyzet elvben közelebb hozza az első kamatvágás időpontját is. Ennek ellenére az euró árfolyama 0,2 százalékkal, 386,4 forint környékére ereszkedett.