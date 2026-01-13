Deviza
OTP: úton a 40 000 forintos csúcs felé

Gyengüléssel nyitott a magyar tőzsde. Az OTP és a Magyar Telekom árfolyama csökkent, a Mol és a Richter stagnált a becsengetést követően.
Murányi Ernő
2026.01.13, 09:16
Frissítve: 2026.01.13, 10:04

A Nasdaq kivételével új csúcson zártak hétfőn a vezető amerikai indexek, Európában viszont vegyes start várható kedden reggel, miután ismét a geopolitikai feszültségek kerültek a középpontba.

20251105_bet_002_VZ OTP
Az OTP gyengüléssel kezdte a napot / Fotó: Vémi Zoltán

A DAX minimális gyengülést mutat a nyitás előtti kereskedésben, míg a francia és brit tőzsdéken stagnálnak a főbb tőzsdemutatók. Az összeurópai Euro Stoxx 600 viszont enyhe emelkedést jelez. Az euró gyengült a dollárhoz mérten.

A befektetők most elsősorban a közel-keleti helyzet miatt aggódnak, miután Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot vetett ki az Iránnal üzleti kapcsolatban álló összes országra, a perzsa államban zajló tüntetések erőszakos leverésével indokolva a lépést. Korábban Washington légicsapást is kilátásba helyezett az iráni hatóságok brutális fellépésére tekintettel, a francia diplomáciai személyzet nélkülözhető része már el is hagyta állomáshelyét.

Frankfurtban azonban mindettől függetlenül kedden ismét emelkedést várnak, az előző naphoz hasonlóan folytatva a DAX rekorddöntéseinek sorozatát. Az index már csak a New Yorkból érkező pozitív hírektől is lendületet kaphat, hiszen a Wall Streeten a befektetők láthatóan túltették magukat a jegybanki függetlenség esetleges csorbítása miatti aggodalmakon.

Remek hírrel indult a reggel Budapesten is , hiszen a KSH közzétette, az éves infláció decemberben 3,3 százalékra lassult, míg novemberhez képest csupán 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Ergo már csak 0,3 százalékkal haladta meg az éves infláció a jegybanki célszámot.

A BUX mindezek dacára a hétfői szédületes rekordmagasságból kissé lejjebb ereszkedett becsengetéskor. A pesti börze vezető indexe 0,2 százalékkal, 117 111 pontra csökkent.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az előző napon hatalmas csúcsra futó OTP 0,4 százalékkal, 37 110 forintra gyengült. Kérdés, folytatja e kedden is a 40 ezer forintos csúcs megközelítését az árfolyam.

OTP részvény
OTP részvény10:44:16
Árfolyam: 37 230 HUF -20 / -0,05 %
Forgalom: 1 281 383 900 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3196 forinton stagnált.

MOL részvény
MOL részvény10:43:40
Árfolyam: 3 230 HUF +34 / +1,05 %
Forgalom: 770 572 054 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter sem mozdult el hétfői 10 200 forintos záróáráról.

RICHTER részvény
RICHTER részvény10:43:40
Árfolyam: 10 300 HUF +100 / +0,97 %
Forgalom: 186 964 750 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom kurzusa pedig 0,6 százalékkal, 1852 forintra süllyedt.  

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:44:11
Árfolyam: 1 856 HUF -8 / -0,43 %
Forgalom: 49 158 710 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A forint érdekes módon erősödéssel kezdte a napot, pedig a javuló inflációs helyzet elvben közelebb hozza az első kamatvágás időpontját is. Ennek ellenére az euró árfolyama 0,2 százalékkal, 386,4 forint környékére ereszkedett.

 

 

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

