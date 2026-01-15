Deviza
EUR/HUF385,21 -0,23% USD/HUF331,9 +0,1% GBP/HUF444,44 -0,27% CHF/HUF413,39 -0,29% PLN/HUF91,42 -0,3% RON/HUF75,86 -0,04% CZK/HUF15,86 -0,4% EUR/HUF385,21 -0,23% USD/HUF331,9 +0,1% GBP/HUF444,44 -0,27% CHF/HUF413,39 -0,29% PLN/HUF91,42 -0,3% RON/HUF75,86 -0,04% CZK/HUF15,86 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 679,89 +0,02% MTELEKOM1 900 -0,84% MOL3 494 +2,76% OTP37 750 -1,05% RICHTER10 350 +0,49% OPUS548 -0,36% ANY8 060 +0,75% AUTOWALLIS154 +1,32% WABERERS5 340 +0,38% BUMIX10 438,88 -0,3% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,59 +0,56% BUX120 679,89 +0,02% MTELEKOM1 900 -0,84% MOL3 494 +2,76% OTP37 750 -1,05% RICHTER10 350 +0,49% OPUS548 -0,36% ANY8 060 +0,75% AUTOWALLIS154 +1,32% WABERERS5 340 +0,38% BUMIX10 438,88 -0,3% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,59 +0,56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Már megint csúcsot döntött a BUX, kottából játszik a forint

Pattant a Mol, korrigált a 4iG. A kispapírok közül szépen teljesített a Rába, a CIG, az AutoWallis és a Nyomda. Míg a forint délelőtt erősödött, ebéd után gyengült, majd a nap végén ismét belehúzott.
Faragó József
2026.01.15, 17:16
Frissítve: 2026.01.15, 17:55

Megint csúcsra futott a pesti parketten a BUX 121 129 pontnál, majd 120 816 közelében zárt, ami minimális emelkedés. A forint ma is erősödött délelőtt, majd délután gyengült, aztán zárás előtt újra megjelentek a vásárlók. Tegnap is hasonló mintát láttunk a devizapiacon.

pesti parkett
Kiváló nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Pesti parkett: pattant a Mol, korrigált a 4iG

Az OTP 37 750 forinton zárt, ami 1 százalékos csúszás.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 37 750 HUF 0 / -1,05 %
Forgalom: 10 841 987 600 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3500 forint felett is járt, végül majd 3 százalékot pattant.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 494 HUF 0 / +2,76 %
Forgalom: 7 910 645 492 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 10 350 forinton zárt, félszázalékos pluszban.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10 350 HUF 0 / +0,49 %
Forgalom: 1 436 019 060 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1900 forintig csúszott, ami majd 1 százalékos mínusz.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 900 HUF 0 / -0,84 %
Forgalom: 870 991 262 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 4325 forintig csúszott, bő 1 százalékot szánkázva.

 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4 320 HUF 0 / -1,26 %
Forgalom: 399 231 240 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kispapírok közül pattant a Rába, a CIG, az AutoWallis és a Nyomda.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Kottából játszott a forint

Reggel 386,3 közeléből startolt az euró-forint. Majd több hullámban 385,3 közelébe süllyedt a kurzus. Fél kettő táján jött a fordulat, s a jegyzés meredeken 386 fölé emelkedett. 

Ha a technikai képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy 

miként tegnap, úgy ma is a harmincnapos mozgóátlag tartotta meg az euró-forint árfolyamát, 

amely fontos támasz 385,45-nél. Míg felfelé tekintve az ellenállás változatlanul 387,40-nél látható, melyet a 388,50-es szint követ. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385,208 -0,23%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Hasonló mozgást láthattunk tegnap is. Szerda délelőtt is erősen kezdett a forint, miután a vártnál magasabb keddi inflációs adatok is hűtötték a kamatvágási várakozásokat. Tőzsdenyitás előtt 386 közelében oszcillált az euró-forint. Majd nyitás után, a kereskedés első órájában meredek forinterősödés indult. Az euró-forint 384,9 közelébe süllyedt. Ezt követően azonban gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz, és délre 386-ig emelkedett az euró-forint. 

Ám tegnap délután 

386 felett már megjelentek a vásárlók a forintpiacon. 

És valóban, ma is erősödni kezdett a magyar deviza késő délután, és végül 385,4 közelében zárt az euró-forint.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu