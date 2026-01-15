Már megint csúcsot döntött a BUX, kottából játszik a forint
Megint csúcsra futott a pesti parketten a BUX 121 129 pontnál, majd 120 816 közelében zárt, ami minimális emelkedés. A forint ma is erősödött délelőtt, majd délután gyengült, aztán zárás előtt újra megjelentek a vásárlók. Tegnap is hasonló mintát láttunk a devizapiacon.
Pesti parkett: pattant a Mol, korrigált a 4iG
Az OTP 37 750 forinton zárt, ami 1 százalékos csúszás.
A Mol 3500 forint felett is járt, végül majd 3 százalékot pattant.
A Richter 10 350 forinton zárt, félszázalékos pluszban.
A Magyar Telekom 1900 forintig csúszott, ami majd 1 százalékos mínusz.
A 4iG 4325 forintig csúszott, bő 1 százalékot szánkázva.
A kispapírok közül pattant a Rába, a CIG, az AutoWallis és a Nyomda.
Kottából játszott a forint
Reggel 386,3 közeléből startolt az euró-forint. Majd több hullámban 385,3 közelébe süllyedt a kurzus. Fél kettő táján jött a fordulat, s a jegyzés meredeken 386 fölé emelkedett.
Ha a technikai képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy
miként tegnap, úgy ma is a harmincnapos mozgóátlag tartotta meg az euró-forint árfolyamát,
amely fontos támasz 385,45-nél. Míg felfelé tekintve az ellenállás változatlanul 387,40-nél látható, melyet a 388,50-es szint követ.
Hasonló mozgást láthattunk tegnap is. Szerda délelőtt is erősen kezdett a forint, miután a vártnál magasabb keddi inflációs adatok is hűtötték a kamatvágási várakozásokat. Tőzsdenyitás előtt 386 közelében oszcillált az euró-forint. Majd nyitás után, a kereskedés első órájában meredek forinterősödés indult. Az euró-forint 384,9 közelébe süllyedt. Ezt követően azonban gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz, és délre 386-ig emelkedett az euró-forint.
Ám tegnap délután
386 felett már megjelentek a vásárlók a forintpiacon.
És valóban, ma is erősödni kezdett a magyar deviza késő délután, és végül 385,4 közelében zárt az euró-forint.