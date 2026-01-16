Olajpiaci hírek uralják a pesti parkettet, továbbra is erős a forint

Tegnap történelmi csúcsra futott a BUX, ám a pesti parkett vezető indexe érdemben nem tudott tovább emelkedni. Pénteken 120 777 ponton nyitott a BUX, minimális pluszban. Néhány perccel később már a 121 ezer felett járt. A forintot még mindig erős szinteken jegyzik.

Pattant a Mol a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában lejtőn a részvénypiac

A tegnapi kereskedésben mérsékelt emelkedéssel zártak a vezető amerikai indexek. A széles piacot leképező S&P 500 index és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite negyed százalékot kapaszkodott, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag kétharmad százalékot emelkedett.

Ázsiában ma is vegyes mozgásokat láthatunk, ám

a fontosabb indexek lefelé tartanak:

a hongkongi Hang Seng bő fél százalékot csúszott, a kontinentális kínai Sanghaj Composite és a japán Nikkei egyharmad százalékkal került lejjebb.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek mérsékelt csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: csak a Mol pattant