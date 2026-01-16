Olajpiaci hírek uralják a pesti parkettet, továbbra is erős a forint
Tegnap történelmi csúcsra futott a BUX, ám a pesti parkett vezető indexe érdemben nem tudott tovább emelkedni. Pénteken 120 777 ponton nyitott a BUX, minimális pluszban. Néhány perccel később már a 121 ezer felett járt. A forintot még mindig erős szinteken jegyzik.
Ázsiában lejtőn a részvénypiac
A tegnapi kereskedésben mérsékelt emelkedéssel zártak a vezető amerikai indexek. A széles piacot leképező S&P 500 index és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite negyed százalékot kapaszkodott, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag kétharmad százalékot emelkedett.
Ázsiában ma is vegyes mozgásokat láthatunk, ám
a fontosabb indexek lefelé tartanak:
a hongkongi Hang Seng bő fél százalékot csúszott, a kontinentális kínai Sanghaj Composite és a japán Nikkei egyharmad százalékkal került lejjebb.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek mérsékelt csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést.
Pesti parkett: csak a Mol pattant
- Az OTP 37 630 forintról indult, ami egyharmad százalékos mínusz.
A Mol 3536 forintról startolt, bő 1 százalékot pattanva.
Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentése szerint a Mol napokon belül megállapodást írhat alá a szerb NIS olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Gazpromnyefttyel.
A tranzakció gazdasági célja a régió energiaellátásának optimalizálása
a pozsonyi, a százhalombattai és a pancsovai finomítók integrált működtetésén keresztül, ami várhatóan kedvező hatással lesz az energiaárakra is.
A Richter 10 370 forinton kezdte a napot, minimális pluszban.
A Magyar Telekom 1910 forinton nyitott, bő fél százalékot emelkedve.
Erős szinteken a forint
A tegnapi kereskedésben a 30 napos mozgóátlag alá került az euró-forint jegyzése, amely jelenleg 385,54-nél húzódik.
A következő támasz az 50 napos mozgóátlag 384,33-nál.
Pénteken reggel, tőzsdenyitásnyitás előtt 385 és 385,4 között oldalazott a kurzus. Majd 385,4 közelében nyitott.