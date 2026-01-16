Deviza
Olajpiaci hírek uralják a pesti parkettet, továbbra is erős a forint

Pattant a Mol a szerbiai üzletre. Csúcsdöntés után újra felfelé indult a BUX, míg a magyar deviza fontos technikai szinttel birkózik az erős oldalon.
Faragó József
2026.01.16, 09:11
Frissítve: 2026.01.16, 10:45

Tegnap történelmi csúcsra futott a BUX, ám a pesti parkett vezető indexe érdemben nem tudott tovább emelkedni. Pénteken 120 777 ponton nyitott a BUX, minimális pluszban. Néhány perccel később már a 121 ezer felett járt. A forintot még mindig erős szinteken jegyzik.

pesti parkett
Pattant a Mol a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában lejtőn a részvénypiac

A tegnapi kereskedésben mérsékelt emelkedéssel zártak a vezető amerikai indexek. A széles piacot leképező S&P 500 index és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite negyed százalékot kapaszkodott, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag kétharmad százalékot emelkedett. 

Ázsiában ma is vegyes mozgásokat láthatunk, ám

 a fontosabb indexek lefelé tartanak:

a hongkongi Hang Seng bő fél százalékot csúszott, a kontinentális kínai Sanghaj Composite és a japán Nikkei egyharmad százalékkal került lejjebb. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek mérsékelt csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: csak a Mol pattant

  • Az OTP 37 630 forintról indult, ami egyharmad százalékos mínusz.
 OTP részvény
OTP részvény11:38:10
Árfolyam: 38 220 HUF +470 / +1,23 %
Forgalom: 5 027 034 670 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3536 forintról startolt, bő 1 százalékot pattanva.

Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentése szerint a Mol napokon belül megállapodást írhat alá a szerb NIS olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Gazpromnyefttyel. 

A tranzakció gazdasági célja a régió energiaellátásának optimalizálása

a pozsonyi, a százhalombattai és a pancsovai finomítók integrált működtetésén keresztül, ami várhatóan kedvező hatással lesz az energiaárakra is.

 MOL részvény
MOL részvény11:37:32
Árfolyam: 3 524 HUF +30 / +0,85 %
Forgalom: 2 609 350 790 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 10 370 forinton kezdte a napot, minimális pluszban.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:35:05
Árfolyam: 10 470 HUF +120 / +1,15 %
Forgalom: 853 398 760 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1910 forinton nyitott, bő fél százalékot emelkedve.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:34:50
Árfolyam: 1 912 HUF +12 / +0,63 %
Forgalom: 103 952 542 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Erős szinteken a forint

A tegnapi kereskedésben a 30 napos mozgóátlag alá került az euró-forint jegyzése, amely jelenleg 385,54-nél húzódik. 

A következő támasz az 50 napos mozgóátlag 384,33-nál.

Pénteken reggel, tőzsdenyitásnyitás előtt 385 és 385,4 között oldalazott a kurzus. Majd 385,4 közelében nyitott.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385,208 -0,04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

