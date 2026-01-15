Tőzsdére lép Európa egyik legnagyobb lőszergyártója, 30 milliárd eurós vállalatértékeléssel vonzana be friss tőkét a 4iG-szövetséges

Tőzsdére viszik a prágai székhelyű Czechoslovak Groupot (CSG). A Tatra katonai járművek és Európa egyik legnagyobb lőszergyártója a következő hetekre tervezi a tőzsdei bevezetést. A vállalat célja, hogy növelje nemzetközi láthatóságát, és forrást biztosítson jövőbeli növekedéséhez – derült ki a Defense News cikkéből.

Tőzsdére lép Európa egyik legnagyobb lőszergyártója, 30 milliárd eurós értékelést céloz meg / Fotó: ANP via AFP

A vállalat 750 millió euró értékben bocsát ki új részvényeket, valamint a jelenlegi tulajdonos, a CSG FIN is értékesít meglévő részvényt – közölte a CSG szerdán.

A 4iG magyarországi partnereként is ismert cseh védelmi csoport tervei szerint részvényeinek bevezetését és kereskedését Amszterdamban kérik majd, az ajánlattétel a piaci feltételek függvénye. A cég közölte, hogy összesen 900 millió euró értékben már kapott befektetési kötelezettségvállalásokat az Artisan Partners Global Equity Teamtől, több BlackRock által kezelt alaptól, valamint a katari Al-Rayyan Holdingtól.

A Financial Times értesülései szerint a

családi tulajdonban lévő védelmi vállalat mintegy 30 milliárd eurós vállalatértékelést céloz meg.

„A csoport profitálhat a globális védelmi kiadások gyorsuló növekedéséből. Úgy véljük, hogy egy tőzsdei bevezetés növelné a csoport ismertségét a nemzetközi befektetői közösségben, valamint nagyobb pénzügyi rugalmasságot és sokszínűbb finanszírozási forrásokat biztosítana a további növekedéshez” – mondta Michal Strnad, a CSG elnöke és tulajdonosa, aki marad a cseh védelmi vállalat igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója.

A vállalat azt állítja, hogy ő Európa második legnagyobb közepes és nagy kaliberű lőszerszállítója, valamint a világ legnagyobb kis kaliberű lőszergyártója.

A CSG 14 milliárd eurós rendelésállománnyal zárta szeptember végét, ami 69 százalékos éves növekedés, míg a kilenc hónapos árbevétel 4,5 milliárd euró volt. A cég szerint 24 százalékos korrigált üzemi eredményhányada meghaladja az összehasonlítható európai védelmi ipari versenytársakét.

A CSG célpiaca Európa és az Egyesült Királyság, ahol évente több mint tízszázalékos bővülésre számít az évtized végéig.

A tavalyi első háromnegyedévben Európa adta a CSG bevételeinek 75 százalékát, ezen belül Ukrajna a teljes árbevétel 26 százalékát.