Deviza
EUR/HUF385,21 -0,23% USD/HUF331,9 +0,1% GBP/HUF444,44 -0,27% CHF/HUF413,39 -0,29% PLN/HUF91,42 -0,3% RON/HUF75,86 -0,04% CZK/HUF15,86 -0,4% EUR/HUF385,21 -0,23% USD/HUF331,9 +0,1% GBP/HUF444,44 -0,27% CHF/HUF413,39 -0,29% PLN/HUF91,42 -0,3% RON/HUF75,86 -0,04% CZK/HUF15,86 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 679,89 +0,02% MTELEKOM1 900 -0,84% MOL3 494 +2,76% OTP37 750 -1,05% RICHTER10 350 +0,49% OPUS548 -0,36% ANY8 060 +0,75% AUTOWALLIS154 +1,32% WABERERS5 340 +0,38% BUMIX10 438,88 -0,3% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,59 +0,56% BUX120 679,89 +0,02% MTELEKOM1 900 -0,84% MOL3 494 +2,76% OTP37 750 -1,05% RICHTER10 350 +0,49% OPUS548 -0,36% ANY8 060 +0,75% AUTOWALLIS154 +1,32% WABERERS5 340 +0,38% BUMIX10 438,88 -0,3% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,59 +0,56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
részvény
európai hadiipar
Csehország
háború
védelmi ipar
tőzsde
tőzsdei bevezetés
fegyverkezés
befektetés

Tőzsdére lép Európa egyik legnagyobb lőszergyártója, 30 milliárd eurós vállalatértékeléssel vonzana be friss tőkét a 4iG-szövetséges

A hadiipari tőzsdei boom tovább robban. A rekordmagas európai védelmi kiadások következtében tőzsdére készül a prágai Czechoslovak Group, a kontinens egyik legnagyobb lőszerszállítója. A Tatra katonai járművek gyártója több százmillió eurós részvénykibocsátással és mintegy 30 milliárd eurós vállalatértékeléssel vonzana be friss tőkét. A Czechoslovak Group (CSG) tulajdonosának sietnie kell, az ukrajnai béke ugyanis keresztülhúzhatja a számításait. A csoport a 4iG partnereként tavaly a Rábában is tulajdont szerzett.
Németh Anita
2026.01.15, 18:10

Tőzsdére viszik a prágai székhelyű Czechoslovak Groupot (CSG). A Tatra katonai járművek és Európa egyik legnagyobb lőszergyártója a következő hetekre tervezi a tőzsdei bevezetést. A vállalat célja, hogy növelje nemzetközi láthatóságát, és forrást biztosítson jövőbeli növekedéséhez – derült ki a Defense News cikkéből.

Tőzsdére lép Európa egyik legnagyobb lőszergyártója, 30 milliárd eurós értékelést céloz meg
Tőzsdére lép Európa egyik legnagyobb lőszergyártója, 30 milliárd eurós értékelést céloz meg / Fotó: ANP via AFP

A vállalat 750 millió euró értékben bocsát ki új részvényeket, valamint a jelenlegi tulajdonos, a CSG FIN is értékesít meglévő részvényt – közölte a CSG szerdán.

A 4iG magyarországi partnereként is ismert cseh védelmi csoport tervei szerint részvényeinek bevezetését és kereskedését Amszterdamban kérik majd, az ajánlattétel a piaci feltételek függvénye. A cég közölte, hogy összesen 900 millió euró értékben már kapott befektetési kötelezettségvállalásokat az Artisan Partners Global Equity Teamtől, több BlackRock által kezelt alaptól, valamint a katari Al-Rayyan Holdingtól.

A Financial Times értesülései szerint a 

családi tulajdonban lévő védelmi vállalat mintegy 30 milliárd eurós vállalatértékelést céloz meg.

„A csoport profitálhat a globális védelmi kiadások gyorsuló növekedéséből. Úgy véljük, hogy egy tőzsdei bevezetés növelné a csoport ismertségét a nemzetközi befektetői közösségben, valamint nagyobb pénzügyi rugalmasságot és sokszínűbb finanszírozási forrásokat biztosítana a további növekedéshez” – mondta Michal Strnad, a CSG elnöke és tulajdonosa, aki marad a cseh védelmi vállalat igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója.

A vállalat azt állítja, hogy ő Európa második legnagyobb közepes és nagy kaliberű lőszerszállítója, valamint a világ legnagyobb kis kaliberű lőszergyártója.

A CSG 14 milliárd eurós rendelésállománnyal zárta szeptember végét, ami 69 százalékos éves növekedés, míg a kilenc hónapos árbevétel 4,5 milliárd euró volt. A cég szerint 24 százalékos korrigált üzemi eredményhányada meghaladja az összehasonlítható európai védelmi ipari versenytársakét.

A CSG célpiaca Európa és az Egyesült Királyság, ahol évente több mint tízszázalékos bővülésre számít az évtized végéig.

A tavalyi első háromnegyedévben Európa adta a CSG bevételeinek 75 százalékát, ezen belül Ukrajna a teljes árbevétel 26 százalékát.

A csoport stratégiai partnerségekkel és felvásárlásokkal növeli jelenlétét a védelmi iparban, ebbe illeszkedett a Rába megvásárlása a 4iG-vel közösen. 

Az orosz–ukrán háború felpörgette a hadiipart és a vállalatok tőzsdére lépését

Az Európai Unió elindítja az európai védelmi ipari programot, amely 1,5 milliárd eurós támogatással erősíti a kontinens védelmi képességeit. Az EU új védelmi ipari programja nemcsak a kontinens fegyveriparát kívánja modernizálni és összehangolni, hanem lehetőséget biztosít Ukrajna katonai és technológiai integrációjára is a felelős uniós biztos szerint. 

Az európai tőzsdén jegyzett hadiipari vállalatok értékelései jócskán megemelkedtek a rekordmagas európai védelmi kiadások következtében, ami megkönnyítette a cégek számára a finanszírozás bevonását és a munkaerő-toborzást. Ezt lovagolná meg több, magánkézben lévő cég is.

Európában Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta több védelmi ipari cég is tőzsdére lépett.

A német Renk hajtóműgyártó 2024 februárjában, a francia Exosens éjjellátógyártó 2024 júniusában, míg a német hadihajó-építő TKMS részvényei 2025 októberében kezdték a kereskedést Frankfurtban, és az árfolyama azonnal kilőtt.

A Stoxx Europe Targeted Defence Index, amely a védelmi bevételek arányával súlyozza a benne foglalt vállalatok értékét, rekordszint közelében jár, miután az elmúlt három évben közel ötszörösére emelkedett.

 

Öntik a pénzt a részvényesekre az európai fegyvergyártók, de beruházni is marad pénzük

A legnagyobb európai hadiipari cégek tavaly közel 5 milliárd dollárt juttattak vissza a részvényesekhez, miközben a beruházások felpörgetésére is marad forrásuk az orosz–ukrán háború árnyékában megnövekedett katonai kiadások mellett. A nyolc legnagyobb európai hadiipari cég főként az osztalékokat emelte meg a Vertical Research elmúlt évtizedre vonatkozó elemzése szerint, melyből az is kiderül, hogy a részvényesi juttatások idén érték el csúcsukat a vizsgált időszakban. 

A forgalom és a nyereség annyira megnőtt, hogy bőven jut pénz mind a fejlesztésekre, mind a részvényesekre. A magas osztalékok ellenére a szektor szereplői képesek voltak a beruházásaikat is növelni, így a termelési kapacitás is bővül az Ukrajna elleni orosz invázió óta.

Ez pedig tovább nőhet, miután január második hetében Donald Trump másfélszeresére emelte a 2027-es amerikai védelmi költségvetés méretét, hogy olyan „álomhadsereget” építsen, amit már rég megérdemelt az Egyesült Államok. A hírre kilőttek a világ hadiipari vállalatainak részvényei.

A fegyvergyártók tapsikolnak, jobban nem is kezdődhetett volna az év, félelmetessé válik a világ

Idén is van potenciál a védelmi szektorban. A hadiipari rali kapóra jött a befektetőknek, akik keresik a lehetőséget, hogy diverzifikálják a mesterséges intelligenciára épített portfóliókat. Másképpen: veszik a fegyvergyártók részvényeit, mint a cukrot.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu