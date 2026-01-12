Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Humanoid robotok és sötét gyárak: Kína előretör a robotika globális versenyében

Egy kínai humanoid robot látványos bemutatója hívta fel a figyelmet a technológia rohamos fejlődésére, amely demonstrálta a robotok fizikai képességeit. Mindez Kína egyre erősebb pozícióját is jól mutatja a globális robotikai versenyben, miközben a távol-keleti ország már most vezető szerepet tölt be a gépek ipari alkalmazásában.
Hornyák Szabolcs
2026.01.12, 18:30
Frissítve: 2026.01.12, 18:35

Az elmúlt hetekben milliók látták a közösségi médiában azt a felvételt, amelyen egy kínai robotikai cég, az EngineAI T800 típusú humanoid robotja egy bemutató során erőteljes rúgással a földre küldi a vállalat vezérigazgatóját, Zhao Tongyangot. A videó célja az volt, hogy eloszlassa a korábbi bemutatók valódiságával kapcsolatos kételyeket.

Kína gyorsuló léptekkel tör előre a robotika világában / Fotó: AFP

A látványos jelenet vegyes reakciókat váltott ki: sokan csodálkoztak a technológia fejlettségén, mások pedig aggályokat fogalmaztak meg. A felvétel ugyanakkor jól mutatja, mennyire gyorsan fejlődik a robotipar. Míg a nemzetközi figyelem gyakran Elon Musk Tesla Optimus projektjére irányul, Kína jókora előrelépéseket tesz ezen a területen, ami a szektor részvényeinek erős emelkedésében is tükröződik.

A Solactive China Humanoid Robotics Index – amely a robotikában aktív kínai vállalatok részvényeinek teljesítményét követi – közel 60 százalékkal emelkedett 2025 elejétől októberi csúcsáig. A szektor vezetői közül az Ubtech Robotics részvényei 140 százalékot erősödtek az elmúlt egy évben, míg a rivális Unitree Robotics tőzsdei bevezetést tervez, amelynek során a cég piaci értéke elérheti a 7 milliárd dollárt.

 

Más iparágakból is érkeznek szereplők: a kínai elektromosautó-gyártó Xpeng idén indítja az Iron nevű humanoid robotja tömeggyártását, a vállalat árfolyama az elmúlt egy évben több mint 60 százalékkal nőtt. Szakértők szerint a robotika hatalmas potenciált rejt, különösen a mesterséges intelligencia fejlődésével összekapcsolódva.

Kína különösen a mozgásvezérlésben ért el komoly eredményeket. miközben több gyártó közel áll a sorozatgyártáshoz. Ugyanakkor a technológia még korlátozott: a robotok nagymértékben függnek az emberi felügyelettől és a hagyományos vezérlőrendszerektől, így távol állnak az önállóan tanuló, alacsony költségű megoldásoktól.

Ráadásul a számos kínai robotgyártó közül több – köztük vezető vállalatok – jelenleg veszteséges. Elemzők szerint Kína erős pozícióban van a globális versenyben, különösen a gyártási kapacitások és a költségkontroll terén. Hosszabb távon azonban a mesterséges intelligencia és a szoftverek dönthetnek a sikerről, ami magasabb profitot és más szakértelmet igényelhet.

Az ipari robotok terén Kína a vezető

Az ipari robotok terén már most a távol-keleti ország az első: a kínai gyárak évente 280 ezer ipari robotot telepítenek, ami a globális összmennyiség felét teszi ki. Kínában 470 robot jut 10 ezer alkalmazottra, ezzel a gépek és a munkavállalók arányában megelőzi Németországot és Japánt. 

A világ második legnépesebb országa csak 2019-ben került be a top 10-be, de az ipari robotok azóta gyorsan terjednek a különböző iparágak terén. Ráadásul a 280 ezer telepített robot körülbelül felét kínai cégek gyártják, mivel a helyi vállalatok olcsóban kínálják a gépeket a japán, német, koreai és amerikai riválisokhoz képest. 

Emiatt egyre több teljesen automatizált üzem jelenik meg az országban, amelyekben egyáltalán nincsenek vagy alig vannak emberi dolgozók, így világítás sem szükséges. A sötét gyáraknak nevezett létesítményeket fejlett robotika, mesterséges intelligencia és érzékelőtechnológiák működtetik, amelyek önállóan végzik az összes feladatot, beleértve az összeszerelést, az ellenőrzést és a logisztikát.

A robotok egyébként a kínai mezőgazdaságot is meghódítják, miután egy helyi cég bemutatta első teljesen önvezető elektromos traktorját, a Honghu T70-et. A jármű az egész mezőgazdasági folyamatot képes irányítani a szántástól a vetésen és a növényápoláson át a betakarításig, miközben valós idejű talajadatokat gyűjt. 

Hamarosan robotok szedhetik a földeken a paradicsomot

