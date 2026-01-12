Humanoid robotok és sötét gyárak: Kína előretör a robotika globális versenyében

Az elmúlt hetekben milliók látták a közösségi médiában azt a felvételt, amelyen egy kínai robotikai cég, az EngineAI T800 típusú humanoid robotja egy bemutató során erőteljes rúgással a földre küldi a vállalat vezérigazgatóját, Zhao Tongyangot. A videó célja az volt, hogy eloszlassa a korábbi bemutatók valódiságával kapcsolatos kételyeket.

Kína gyorsuló léptekkel tör előre a robotika világában / Fotó: AFP

A látványos jelenet vegyes reakciókat váltott ki: sokan csodálkoztak a technológia fejlettségén, mások pedig aggályokat fogalmaztak meg. A felvétel ugyanakkor jól mutatja, mennyire gyorsan fejlődik a robotipar. Míg a nemzetközi figyelem gyakran Elon Musk Tesla Optimus projektjére irányul, Kína jókora előrelépéseket tesz ezen a területen, ami a szektor részvényeinek erős emelkedésében is tükröződik.

A Solactive China Humanoid Robotics Index – amely a robotikában aktív kínai vállalatok részvényeinek teljesítményét követi – közel 60 százalékkal emelkedett 2025 elejétől októberi csúcsáig. A szektor vezetői közül az Ubtech Robotics részvényei 140 százalékot erősödtek az elmúlt egy évben, míg a rivális Unitree Robotics tőzsdei bevezetést tervez, amelynek során a cég piaci értéke elérheti a 7 milliárd dollárt.

Wasn’t there a movie called “Terminator” that warned us about this? pic.twitter.com/YvukVfjfdj — Heatherheather007 (@LibertyValkyrie) December 8, 2025

Más iparágakból is érkeznek szereplők: a kínai elektromosautó-gyártó Xpeng idén indítja az Iron nevű humanoid robotja tömeggyártását, a vállalat árfolyama az elmúlt egy évben több mint 60 százalékkal nőtt. Szakértők szerint a robotika hatalmas potenciált rejt, különösen a mesterséges intelligencia fejlődésével összekapcsolódva.

Kína különösen a mozgásvezérlésben ért el komoly eredményeket. miközben több gyártó közel áll a sorozatgyártáshoz. Ugyanakkor a technológia még korlátozott: a robotok nagymértékben függnek az emberi felügyelettől és a hagyományos vezérlőrendszerektől, így távol állnak az önállóan tanuló, alacsony költségű megoldásoktól.

Ráadásul a számos kínai robotgyártó közül több – köztük vezető vállalatok – jelenleg veszteséges. Elemzők szerint Kína erős pozícióban van a globális versenyben, különösen a gyártási kapacitások és a költségkontroll terén. Hosszabb távon azonban a mesterséges intelligencia és a szoftverek dönthetnek a sikerről, ami magasabb profitot és más szakértelmet igényelhet.