Erősödött a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel hét órakor 390,87 forinton jegyezték az előző esti 393,02 forint után. Ám fél óra alatt újra felkúszott 391,24 forintra az euró.

Majd kicsattant a forint árfolyama kora reggel, kanyarban előzte az eurót, de hamar vége lett a jó világnak – így váltják most

A dollár jegyzése 338,20 forintra csökkent 340,66 forintról, a svájci franké pedig 428,47 forint lett 430,26 forintról. A forint így az euróval szemben 0,5 százalékkal, a dollár ellenében 0,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben 0,4 százalékkal erősödött.

A hét eleji kezdéshez képest a forint péntek reggeli jegyzésén erősebben áll mindhárom devizával szemben:

0,6 százalékkal az euró,

1,8 százalékkal a dollár

és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

A márciusi kezdésnél gyengébben áll a forint, 3,7 százalékot adott le az euróval szemben, 6,0 százalékot a dollár és 3,3 százalékot a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint gyengült, az euróval szemben 1,6 százalékkal, a dollár ellenében 3,3 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 3,7 százalékkal.

Háború, infláció, kamatsokk: egyszerre remegnek a piacok

A közel-keleti háborús helyzet és az inflációs kockázatok egyszerre mozgatják a globális piacokat, ami pénteken is érezhető volt az eszközárak alakulásában. Az olaj ára mérséklődött, miközben a kötvénypiacok jelentős eladási hullámon vannak túl, a hozamok többhavi csúcsra emelkedtek. A vezető jegybankok egyre határozottabban jelzik, hogy a korábban vártnál szigorúbb monetáris politika jöhet, emiatt a befektetők már nem számolnak amerikai kamatcsökkentéssel 2026-ban – írja a Reuters.

A piaci árazások szerint a brit jegybank akár már a következő hónapban kamatot emelhet,

míg az Európai Központi Bank áprilisban kezdheti meg a szigorításról szóló egyeztetéseket, és júniusban léphet is. A kötvényhozamok gyors emelkedése ezt már részben előre is árazza: a kétéves amerikai állampapír hozama egyetlen nap alatt több mint 20 bázisponttal ugrott meg, míg a német és brit rövid lejáratú papírok hozama az elmúlt hetekben 56, illetve 88 bázisponttal nőtt.