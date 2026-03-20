Majd kicsattant a forint árfolyama kora reggel, kanyarban előzte az eurót, de hamar vége lett a jó világnak – így váltják most

Csütörtök este még úgy nézett ki, hogy a forint ismét erősödni kezd, de péntek reggel újra megfordult az árfolyam. Az eurót reggel hét órakor 390,87 forinton jegyezték az előző esti 393,02 forint után, de fél órával később már újra felkúszott 391,24 forintra az euró. A forint árfolyama tehát továbbra is érzékenyen reagál.
VG/MTI
2026.03.20, 07:37
Frissítve: 2026.03.20, 08:22

Erősödött a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel hét órakor 390,87 forinton jegyezték az előző esti 393,02 forint után. Ám fél óra alatt újra felkúszott 391,24 forintra az euró.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A dollár jegyzése 338,20 forintra csökkent 340,66 forintról, a svájci franké pedig 428,47 forint lett 430,26 forintról. A forint így az euróval szemben 0,5 százalékkal, a dollár ellenében 0,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben 0,4 százalékkal erősödött.

A hét eleji kezdéshez képest a forint péntek reggeli jegyzésén erősebben áll mindhárom devizával szemben: 

  • 0,6 százalékkal az euró, 
  • 1,8 százalékkal a dollár 
  • és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

A márciusi kezdésnél gyengébben áll a forint, 3,7 százalékot adott le az euróval szemben, 6,0 százalékot a dollár és 3,3 százalékot a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint gyengült, az euróval szemben 1,6 százalékkal, a dollár ellenében 3,3 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 3,7 százalékkal.

Háború, infláció, kamatsokk: egyszerre remegnek a piacok

A közel-keleti háborús helyzet és az inflációs kockázatok egyszerre mozgatják a globális piacokat, ami pénteken is érezhető volt az eszközárak alakulásában. Az olaj ára mérséklődött, miközben a kötvénypiacok jelentős eladási hullámon vannak túl, a hozamok többhavi csúcsra emelkedtek. A vezető jegybankok egyre határozottabban jelzik, hogy a korábban vártnál szigorúbb monetáris politika jöhet, emiatt a befektetők már nem számolnak amerikai kamatcsökkentéssel 2026-ban – írja a Reuters.

A piaci árazások szerint a brit jegybank akár már a következő hónapban kamatot emelhet, 

míg az Európai Központi Bank áprilisban kezdheti meg a szigorításról szóló egyeztetéseket, és júniusban léphet is. A kötvényhozamok gyors emelkedése ezt már részben előre is árazza: a kétéves amerikai állampapír hozama egyetlen nap alatt több mint 20 bázisponttal ugrott meg, míg a német és brit rövid lejáratú papírok hozama az elmúlt hetekben 56, illetve 88 bázisponttal nőtt.

Az energiapiacon ugyanakkor némi korrekció volt látható: 

  • a Brent hordónkénti ára 105,43 dollárra (kb. 38 ezer forint), 
  • az amerikai könnyűolaj 94 dollárra (kb. 34 ezer forint) csökkent, 

miután több ország lépéseket tett a Hormuzi-szoros biztonságának garantálására, és az Egyesült Államok a kínálat növelését helyezte kilátásba. Ennek ellenére az árak még mindig több mint 40 százalékkal magasabbak a hónap eleji szinteknél, és a földgáz is drágult, Európában egyetlen nap alatt akár 35 százalékkal.

A részvénypiacok viszonylag stabilan reagáltak a fejleményekre, az ázsiai indexek emelkedtek, miközben az amerikai és európai határidős mutatók is pozitív tartományba kerültek. A dollár gyengült a héten, mivel más jegybankok várható szigorítása erősebbnek tűnik, az euró 1,157 dollárig erősödött, a jen pedig elmozdult a korábbi mélypontokról. A bizonytalan környezetben az arany ára is emelkedett, unciánként 4686,97 dollárra (kb. 1,7 millió forint), jelezve a befektetők fokozott óvatosságát.

Forint árfolyamfigyelő

