Majd kicsattant a forint árfolyama kora reggel, kanyarban előzte az eurót, de hamar vége lett a jó világnak – így váltják most
Erősödött a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel hét órakor 390,87 forinton jegyezték az előző esti 393,02 forint után. Ám fél óra alatt újra felkúszott 391,24 forintra az euró.
A dollár jegyzése 338,20 forintra csökkent 340,66 forintról, a svájci franké pedig 428,47 forint lett 430,26 forintról. A forint így az euróval szemben 0,5 százalékkal, a dollár ellenében 0,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben 0,4 százalékkal erősödött.
A hét eleji kezdéshez képest a forint péntek reggeli jegyzésén erősebben áll mindhárom devizával szemben:
- 0,6 százalékkal az euró,
- 1,8 százalékkal a dollár
- és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.
A márciusi kezdésnél gyengébben áll a forint, 3,7 százalékot adott le az euróval szemben, 6,0 százalékot a dollár és 3,3 százalékot a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint gyengült, az euróval szemben 1,6 százalékkal, a dollár ellenében 3,3 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 3,7 százalékkal.
Háború, infláció, kamatsokk: egyszerre remegnek a piacok
A közel-keleti háborús helyzet és az inflációs kockázatok egyszerre mozgatják a globális piacokat, ami pénteken is érezhető volt az eszközárak alakulásában. Az olaj ára mérséklődött, miközben a kötvénypiacok jelentős eladási hullámon vannak túl, a hozamok többhavi csúcsra emelkedtek. A vezető jegybankok egyre határozottabban jelzik, hogy a korábban vártnál szigorúbb monetáris politika jöhet, emiatt a befektetők már nem számolnak amerikai kamatcsökkentéssel 2026-ban – írja a Reuters.
A piaci árazások szerint a brit jegybank akár már a következő hónapban kamatot emelhet,
míg az Európai Központi Bank áprilisban kezdheti meg a szigorításról szóló egyeztetéseket, és júniusban léphet is. A kötvényhozamok gyors emelkedése ezt már részben előre is árazza: a kétéves amerikai állampapír hozama egyetlen nap alatt több mint 20 bázisponttal ugrott meg, míg a német és brit rövid lejáratú papírok hozama az elmúlt hetekben 56, illetve 88 bázisponttal nőtt.
Az energiapiacon ugyanakkor némi korrekció volt látható:
- a Brent hordónkénti ára 105,43 dollárra (kb. 38 ezer forint),
- az amerikai könnyűolaj 94 dollárra (kb. 34 ezer forint) csökkent,
miután több ország lépéseket tett a Hormuzi-szoros biztonságának garantálására, és az Egyesült Államok a kínálat növelését helyezte kilátásba. Ennek ellenére az árak még mindig több mint 40 százalékkal magasabbak a hónap eleji szinteknél, és a földgáz is drágult, Európában egyetlen nap alatt akár 35 százalékkal.
A részvénypiacok viszonylag stabilan reagáltak a fejleményekre, az ázsiai indexek emelkedtek, miközben az amerikai és európai határidős mutatók is pozitív tartományba kerültek. A dollár gyengült a héten, mivel más jegybankok várható szigorítása erősebbnek tűnik, az euró 1,157 dollárig erősödött, a jen pedig elmozdult a korábbi mélypontokról. A bizonytalan környezetben az arany ára is emelkedett, unciánként 4686,97 dollárra (kb. 1,7 millió forint), jelezve a befektetők fokozott óvatosságát.