Osztalékkal álmodnak a SZIT tavaly nagyot csalódott kisrészvényesei
Bő 5 százalékot pattant ma az Appeninn. Igaz, a napokban majd ugyanennyit szánkázott a kurzus. Miután a közgyűlést már összehívták április 24-re, ahol az 5. napirendi pontban az eredmény felhasználásáról szavaznak, s lévén szó SZIT- (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) papírról, mely arról nevezetes, hogy legfőbb vonzereje a zsíros osztalék, így akár startoló osztalékspekulációra is gondolhatnánk. Ám tavaly egy fillért sem fizettek a részvényeseknek. Mindamellett a jelenlegi árszinteken kimondottan olcsó a részvény.
Osztalékkal álmodnak
Osztalékkal álmodnak az Appeninn fórumozó kisbefektetői. Némi joggal, hiszen a SZIT-részvények legfőbb vonzereje, hogy jellemzően eredményük 90 százalékát kifizetik osztalékként. Ez tavaly 5,6 milliárd forintot, azaz részvényenként csaknem 120 forintot jelentett volna, ám az osztalékjavaslat elbukott az áprilisi közgyűlésen. Nem csak a 120 forintos, de a 80 forintos is. Valójában nem született döntés. A lehetséges opciók (osztalék, eredménytartalék, sajátrészvény-vásárlás és akvizíciós sztori) közül az egyik nagytulajdonos már a tavalyi közgyűlés előtt is azt az álláspontot képviselte, hogy helyezzék a profitot eredménytartalékba.
Azóta
ahányszor meglódul a kurzus, a kisbefektetők mindig abban reménykednek, hogy talán a „bennfentesek” már sejtenek valamit az osztalékról.
Hatszáz forint alatt menetrendszerűen veszik
Feltűnően olcsó az Appeninn:
- a tavaly félévi állapot szerint az egy részvényre jutó tőkeérték 2,62 euró (a mérleg szerint 1077 forint).
- Nem meglepő módon, fundamentális hírek nélkül is érkeznek a vásárlók 600 forint alatt.
Erre láthattunk példát tavaly novemberben, amikor a helyét kereső 4iG profit pörgette az Appeninn raliját.
Azért fundamentális hírek is érkeznek: idén februárban jött a hír, hogy a társaság 100 százalékos tulajdonában álló lengyel leányvállalatán keresztül megvásárolta a lengyelországi Tarnówban található Goodyear logisztikai központot.
A tavalyi féléves jelentés adhat támpontot, amíg nem teszik közzé az egész éves számokat.
Az adózott féléves eredmény összege a tavalyi első hat hónapban 3,419 millió euró volt, amit az ingatlanátértékelések hatásaival korrigálva (plusz 2,942 millió a magyarországi ingatlanok átértékelési eredménye, mínusz 0,865 millió euró a lengyel ingatlan változatlan értékének árfolyamhatása) végeredményként 5,496 millió eurót kapunk a tavalyelőtti hasonlóan korrigált 6,342 milliós értékkel szemben. Így a féléves korrigált adózott eredmény összege 13 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál.