EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71% EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71%
BUX121 390,95 +0,51% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34% BUX121 390,95 +0,51% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34%
Appeninn Nyrt.

Osztalékkal álmodnak a SZIT tavaly nagyot csalódott kisrészvényesei

Tépik az Appeninnt, bár még nem tudni, idén fizet-e osztalékot a szabályozott ingatlanbefektetési társaság. Tavaly mind a 80 forintos, mind a 120 forintos javaslatot leszavazták a nagytulajdonosok. Már egy hónap sincs az újabb közgyűlésig, ahol ismét napirenden lesz az osztalék ügye.
Faragó József
2026.03.31, 14:45
Frissítve: 2026.03.31, 16:10

Bő 5 százalékot pattant ma az Appeninn. Igaz, a napokban majd ugyanennyit szánkázott a kurzus. Miután a közgyűlést már összehívták április 24-re, ahol az 5. napirendi pontban az eredmény felhasználásáról szavaznak, s lévén szó SZIT- (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) papírról, mely arról nevezetes, hogy legfőbb vonzereje a zsíros osztalék, így akár startoló osztalékspekulációra is gondolhatnánk. Ám tavaly egy fillért sem fizettek a részvényeseknek. Mindamellett a jelenlegi árszinteken kimondottan olcsó a részvény.

Vajon idén fizetnek osztalékot? / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Osztalékkal álmodnak az Appeninn fórumozó kisbefektetői. Némi joggal, hiszen a SZIT-részvények legfőbb vonzereje, hogy jellemzően eredményük 90 százalékát kifizetik osztalékként. Ez tavaly 5,6 milliárd forintot, azaz részvényenként csaknem 120 forintot jelentett volna, ám az osztalékjavaslat elbukott az áprilisi közgyűlésen. Nem csak a 120 forintos, de a 80 forintos is. Valójában nem született döntés. A lehetséges opciók (osztalék, eredménytartalék, sajátrészvény-vásárlás és akvizíciós sztori) közül az egyik nagytulajdonos már a tavalyi közgyűlés előtt is azt az álláspontot képviselte, hogy helyezzék a profitot eredménytartalékba. 

ahányszor meglódul a kurzus, a kisbefektetők mindig abban reménykednek, hogy talán a „bennfentesek” már sejtenek valamit az osztalékról.  

APPENINN részvény
Árfolyam: 610 HUF +37 / +6,07 %
Forgalom: 23 806 758 HUF
Hatszáz forint alatt menetrendszerűen veszik

Feltűnően olcsó az Appeninn: 

Erre láthattunk példát tavaly novemberben, amikor a helyét kereső 4iG profit pörgette az Appeninn raliját.

Azért fundamentális hírek is érkeznek: idén februárban jött a hír, hogy a társaság 100 százalékos tulajdonában álló lengyel leányvállalatán keresztül megvásárolta a lengyelországi Tarnówban található Goodyear logisztikai központot. 

A tavalyi féléves jelentés adhat támpontot, amíg nem teszik közzé az egész éves számokat.

Az adózott féléves eredmény összege a tavalyi első hat hónapban 3,419 millió euró volt, amit az ingatlanátértékelések hatásaival korrigálva (plusz 2,942 millió a magyarországi ingatlanok átértékelési eredménye, mínusz 0,865 millió euró a lengyel ingatlan változatlan értékének árfolyamhatása) végeredményként 5,496 millió eurót kapunk a tavalyelőtti hasonlóan korrigált 6,342 milliós értékkel szemben. Így a féléves korrigált adózott eredmény összege 13 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
