Megtorpant az OTP, gyengül a Mol
Folytatódik csütörtökön is a hullámvasutazás a nemzetközi tőkepiacokon. Az előző napi nyereségek után ismét csökkennek a részvényindexek, mivel a közel-keleti deeszkaláció halvány reménye eddig nem igazolódott be.
Enyhe mínuszban nyitott a pesti börze vezető indexe is csütörtökön, a BUX a becsengetés után 0,2 százalékkal, 124 020 pontra csökkent, miután szerdán nyereséggel fejezte be a kereskedést.
Az OTP gyakorlatilag ott kezdte a napot, ahol az előzőt zárta, 0,03 százalékkal, 36 710 forintra süllyedt a kurzusa.
A Mol árfolyama 0,6 százalékkal, 3976 forintra esett.
A Richter részvényei 0,3 százalékkal, 11 920 forintra gyengültek.
A Magyar Telekom pedig 2060 forinton startolt el, ami 0,2 százalékos erősödést jelent a szerdai záróárához mérten.
A forint stabilan tartja magát, az euró csupán 0,1 százalékkal, 387,66 forintra drágult a bankközi devizapiacon.
A meghatározó európai indexek gyorsan mínuszba csúsztak, a német DAX például közel 1 százalékkal került lejjebb.
A piacok inkább a a reményekre reagáltak, mint a tényekre
– mondta Maximilian Wienke, az eToro brókercég elemzője a dpa-AFX hírügynökségnek.
„Ez nem szokatlan, de kockázatokkal jár. A Hormuzi-szoroshoz való hozzáférés eközben továbbra is korlátozott.”
Ha a tárgyalások kudarcot vallanak, vagy egy újabb incidens történik, a hangulat gyorsan megfordulhat. Ezért még nem tudni, hogy a tőzsdék elérték-e már a mélypontot
– tette hozzá.