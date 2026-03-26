Megtorpant az OTP, gyengül a Mol

A BUX minimális gyengüléssel rajtolt el csütörtökön. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom erősödött, a Mol nyitóárfolyama csökkent, az OTP-é stagnált.
Murányi Ernő
2026.03.26, 09:17
Frissítve: 2026.03.26, 10:29

Folytatódik csütörtökön is a hullámvasutazás a nemzetközi tőkepiacokon. Az előző napi nyereségek után ismét csökkennek a részvényindexek, mivel a közel-keleti deeszkaláció halvány reménye eddig nem igazolódott be.

Az OTP megtorpant csütörtökön / Fotó: Vémi Zoltán

Enyhe mínuszban nyitott a pesti börze vezető indexe is csütörtökön, a BUX a becsengetés után 0,2 százalékkal, 124 020 pontra csökkent, miután szerdán nyereséggel fejezte be a kereskedést.

Az OTP  gyakorlatilag ott kezdte a napot, ahol az előzőt zárta, 0,03 százalékkal, 36 710 forintra süllyedt a kurzusa.

OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 36 050 HUF 0 / -1,82 %
Forgalom: 8 662 818 480 HUF
A Mol  árfolyama 0,6 százalékkal, 3976 forintra esett.

MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 968 HUF 0 / -0,8 %
Forgalom: 1 861 605 042 HUF
A Richter részvényei 0,3 százalékkal, 11 920 forintra gyengültek.

RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 840 HUF 0 / -0,92 %
Forgalom: 2 225 844 870 HUF
A Magyar Telekom pedig 2060 forinton startolt el, ami 0,2 százalékos erősödést jelent a szerdai záróárához mérten.

MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 070 HUF 0 / +0,73 %
Forgalom: 1 858 049 315 HUF
A forint stabilan tartja magát, az euró csupán 0,1 százalékkal, 387,66 forintra drágult a bankközi devizapiacon.

A meghatározó európai indexek gyorsan mínuszba csúsztak, a német DAX például közel 1 százalékkal került lejjebb.

A piacok inkább a a reményekre reagáltak, mint a tényekre

– mondta Maximilian Wienke, az eToro brókercég elemzője a dpa-AFX hírügynökségnek.

„Ez nem szokatlan, de kockázatokkal jár. A Hormuzi-szoroshoz való hozzáférés eközben továbbra is korlátozott.” 

Ha a tárgyalások kudarcot vallanak, vagy egy újabb incidens történik, a hangulat gyorsan megfordulhat. Ezért még nem tudni, hogy a tőzsdék elérték-e már a mélypontot

– tette hozzá.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
