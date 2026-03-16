Szétváltak a vezető részvények: le is út, meg fel is út

A közel-keleti háború folytatódott, a befektetők aggodalommal követik az eseményeket. A BUX index összességében nem csökkent a múlt héten, viszont a vezető részvények teljesítménye élesen kettévált, az OTP piacán megjelentek az eladók. A Mol az emelkedő olajárfolyam miatt egyelőre jól teljesít, a Richter szintén. A Magyar Telekom most kissé háttérbe szorult, profitrealizálás zajlik a részvényben.