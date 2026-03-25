Ennyi volt, kipukkadt a Temu-lufi - még hazai pályán is fúrják
A PinDuoDuo PDD Holdings nemcsak hogy csalódást keltő eredményeket tett közzé 2025 utolsó negyedévére vonatkozóan, de arra is figyelmeztetett, hogy a logisztikai beruházások növekedése rontani fogja a teljesítményét – írja a Bloomberg. A Temu anyavállalata a nemzetközi és hazai piacon is a vártnál rosszabb számokat hozott.
A vállalat nettó nyeresége 11 százalékkal, 24,5 milliárd jüanra, azaz 3,6 milliárd dollárra csökkent a decemberrel zárult negyedévben, ami mintegy 16 százalékkal elmaradt az elemzők átlagos várakozásától.
Az árbevétel 12 százalékkal nőtt, nagyjából az előrejelzéseknek megfelelően. A részvények az amerikai tőzsdei nyitás előtti kereskedésben körülbelül 3 százalékot estek, mielőtt ledolgozták volna veszteségük nagy részét.
Nemcsak a külpiacokon, de még Kínában is esett a Temu anyavállalatának nyeresége
A kínai online kiskereskedelmi piacon az Alibaba Group Holding és a JD.com legnagyobb riválisának számító PDD a belföldi fogyasztás gyengélkedésével, valamint a hazai szabályozói vizsgálatokkal is küzd. A pekingi hatóságok decemberben kiterjesztették a PDD könyvelésére és adóügyeire vonatkozó vizsgálatot, miután a vállalat alkalmazottai és a szabályozó hatóságok munkatársai egy nagy nyilvánosságot kapott incidens során összetűzésbe kerültek.
„A külső környezet és a versenyhelyzet gyors változásokon megy keresztül. Ahhoz, hogy megfeleljünk a fogyasztók változó igényeinek, folyamatosan új megoldásokat kell keresnünk és beruháznunk kell” – írta közleményében Jun Liu pénzügyi alelnök. „Ezek a beruházások határozottak és hosszú távúak, elkerülhetetlenül hatással lesznek pénzügyi teljesítményünkre.”
A PDD néhány év alatt egy kockázati tőkével támogatott, feltörekvő szereplőből Kína egyik vezető e-kereskedelmi vállalatává nőtte ki magát, és egy időben még az Alibabát is megelőzte piaci értékben.
Nemzetközileg ma leginkább a Temu tulajdonosaként ismert, és az Egyesült Államokban, illetve Európában a Sheinnel versenyez.
Ugyanakkor a vállalatnak meg kellett küzdenie a kínai fogyasztás ingadozásával, az emelkedő vámokkal, valamint annak az amerikai adókiskapunak a megszüntetésével is, amely korábban segítette az olyan online kiskereskedők amerikai felfutását, mint a Temu és a Shein.
Hivatalos, döntött az EU a Temuról és a Sheinről: már nem lehet úgy rendelni kínai csomagokat, mint eddig – ezek az új szabályok
Az Európai Tanács hivatalosan is jóváhagyta a kisebb értékű csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését, ezzel pedig rálőttek olyan, eddig célkeresztbe tartott szereplőkre, mint a Temu, a Shein és az AliExpress. A döntés alapjaiban érinti azokat az online rendelések útján érkező küldeményeket, amelyek eddig vámmentesen léphettek be az uniós piacra (mint az előbb felsoroltak), és Brüsszel szerint torzították a versenyt az uniós kereskedők kárára – számolt be lapunk februárban.
Az elfogadott szabályok értelmében megszűnik a 150 euró (mintegy 60 ezer forint) alatti küldeményekre vonatkozó vámmentességi küszöb. Amint az új uniós vámadatközpont – az átfogó vámreform részeként – várhatóan 2028-ban működésbe lép, minden EU-ba érkező áru után vámot kell fizetni, függetlenül annak értékétől.
Addig is egy átmeneti rendszert vezetnek be: 2026. július 1-jétől 2028. július 1-jéig egységes, tételenként 3 eurós (mintegy 1200 forintos) vámot vetnek ki a 150 euró alatti, közvetlenül uniós fogyasztóknak küldött csomagokban található árukategóriákra.
Fontos részletszabály, hogy a díjat nem csomagonként, hanem az azon belül szereplő különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Ha például egy küldemény selyem- és gyapjúblúzokat is tartalmaz, akkor két külön kategóriának minősül, így 6 euró (mintegy 2400 forint) vám terheli.
A kisebb szállítmányok 91 százaléka Kínából érkezik, ami különösen érzékeny kérdéssé teszi a vámmentesség ügyét az európai kereskedők számára. A döntés egy szélesebb körű vámreform része, melynek célja a széttagolt nemzeti rendszerek egységesítése és egy központi uniós vámhatóság felállítása.