Ennyi volt, kipukkadt a Temu-lufi - még hazai pályán is fúrják

A PinDuoDuo PDD Holdings nemcsak hogy csalódást keltő eredményeket tett közzé 2025 utolsó negyedévére vonatkozóan, de arra is figyelmeztetett, hogy a logisztikai beruházások növekedése rontani fogja a teljesítményét – írja a Bloomberg. A Temu anyavállalata a nemzetközi és hazai piacon is a vártnál rosszabb számokat hozott.

Rossz hírek jöttek a Temuról, nemcsak Amerika és az EU, de még Kína is betalált neki. A Temura és más, olcsó internetes kereskedőre is rájár a rúd

A vállalat nettó nyeresége 11 százalékkal, 24,5 milliárd jüanra, azaz 3,6 milliárd dollárra csökkent a decemberrel zárult negyedévben, ami mintegy 16 százalékkal elmaradt az elemzők átlagos várakozásától.

Az árbevétel 12 százalékkal nőtt, nagyjából az előrejelzéseknek megfelelően. A részvények az amerikai tőzsdei nyitás előtti kereskedésben körülbelül 3 százalékot estek, mielőtt ledolgozták volna veszteségük nagy részét.

Nemcsak a külpiacokon, de még Kínában is esett a Temu anyavállalatának nyeresége

A kínai online kiskereskedelmi piacon az Alibaba Group Holding és a JD.com legnagyobb riválisának számító PDD a belföldi fogyasztás gyengélkedésével, valamint a hazai szabályozói vizsgálatokkal is küzd. A pekingi hatóságok decemberben kiterjesztették a PDD könyvelésére és adóügyeire vonatkozó vizsgálatot, miután a vállalat alkalmazottai és a szabályozó hatóságok munkatársai egy nagy nyilvánosságot kapott incidens során összetűzésbe kerültek.

„A külső környezet és a versenyhelyzet gyors változásokon megy keresztül. Ahhoz, hogy megfeleljünk a fogyasztók változó igényeinek, folyamatosan új megoldásokat kell keresnünk és beruháznunk kell” – írta közleményében Jun Liu pénzügyi alelnök. „Ezek a beruházások határozottak és hosszú távúak, elkerülhetetlenül hatással lesznek pénzügyi teljesítményünkre.”

A PDD néhány év alatt egy kockázati tőkével támogatott, feltörekvő szereplőből Kína egyik vezető e-kereskedelmi vállalatává nőtte ki magát, és egy időben még az Alibabát is megelőzte piaci értékben.

Nemzetközileg ma leginkább a Temu tulajdonosaként ismert, és az Egyesült Államokban, illetve Európában a Sheinnel versenyez.

Ugyanakkor a vállalatnak meg kellett küzdenie a kínai fogyasztás ingadozásával, az emelkedő vámokkal, valamint annak az amerikai adókiskapunak a megszüntetésével is, amely korábban segítette az olyan online kiskereskedők amerikai felfutását, mint a Temu és a Shein.