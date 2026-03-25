Ennyi volt, kipukkadt a Temu-lufi - még hazai pályán is fúrják

Durván elmaradt a Temu anyavállalatának tavalyi nyeresége a várttól. Sőt a PinDuoDuo a nyereségessége romlását vetítette elő friss pénzügyi jelentésében. A kínai e-kereskedelmi óriás egyre több nehézséggel is szembenéz: a lassuló fogyasztással, szabályozói vizsgálatokkal és vámokkal. A Temuval és más, olcsó internetes kereskedőkkel szemben az EU is fellép.
2026.03.25, 14:21
Frissítve: 2026.03.25, 18:32

A PinDuoDuo PDD Holdings nemcsak hogy csalódást keltő eredményeket tett közzé 2025 utolsó negyedévére vonatkozóan, de arra is figyelmeztetett, hogy a logisztikai beruházások növekedése rontani fogja a teljesítményét – írja a Bloomberg. A Temu anyavállalata a nemzetközi és hazai piacon is a vártnál rosszabb számokat hozott.

A Temura és más, olcsó internetes kereskedőre is rájár a rúd / Fotó: Audio und werbung / Shutterstock

A vállalat nettó nyeresége 11 százalékkal, 24,5 milliárd jüanra, azaz 3,6 milliárd dollárra csökkent a decemberrel zárult negyedévben, ami mintegy 16 százalékkal elmaradt az elemzők átlagos várakozásától. 

Az árbevétel 12 százalékkal nőtt, nagyjából az előrejelzéseknek megfelelően. A részvények az amerikai tőzsdei nyitás előtti kereskedésben körülbelül 3 százalékot estek, mielőtt ledolgozták volna veszteségük nagy részét.

Nemcsak a külpiacokon, de még Kínában is esett a Temu anyavállalatának nyeresége

A kínai online kiskereskedelmi piacon az Alibaba Group Holding és a JD.com legnagyobb riválisának számító PDD a belföldi fogyasztás gyengélkedésével, valamint a hazai szabályozói vizsgálatokkal is küzd. A pekingi hatóságok decemberben kiterjesztették a PDD könyvelésére és adóügyeire vonatkozó vizsgálatot, miután a vállalat alkalmazottai és a szabályozó hatóságok munkatársai egy nagy nyilvánosságot kapott incidens során összetűzésbe kerültek.

„A külső környezet és a versenyhelyzet gyors változásokon megy keresztül. Ahhoz, hogy megfeleljünk a fogyasztók változó igényeinek, folyamatosan új megoldásokat kell keresnünk és beruháznunk kell” – írta közleményében Jun Liu pénzügyi alelnök. „Ezek a beruházások határozottak és hosszú távúak, elkerülhetetlenül hatással lesznek pénzügyi teljesítményünkre.”

A PDD néhány év alatt egy kockázati tőkével támogatott, feltörekvő szereplőből Kína egyik vezető e-kereskedelmi vállalatává nőtte ki magát, és egy időben még az Alibabát is megelőzte piaci értékben. 

Nemzetközileg ma leginkább a Temu tulajdonosaként ismert, és az Egyesült Államokban, illetve Európában a Sheinnel versenyez.

Ugyanakkor a vállalatnak meg kellett küzdenie a kínai fogyasztás ingadozásával, az emelkedő vámokkal, valamint annak az amerikai adókiskapunak a megszüntetésével is, amely korábban segítette az olyan online kiskereskedők amerikai felfutását, mint a Temu és a Shein.

Hivatalos, döntött az EU a Temuról és a Sheinről: már nem lehet úgy rendelni kínai csomagokat, mint eddig – ezek az új szabályok

Az Európai Tanács hivatalosan is jóváhagyta a kisebb értékű csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését, ezzel pedig rálőttek olyan, eddig célkeresztbe tartott szereplőkre, mint a Temu, a Shein és az AliExpress. A döntés alapjaiban érinti azokat az online rendelések útján érkező küldeményeket, amelyek eddig vámmentesen léphettek be az uniós piacra (mint az előbb felsoroltak), és Brüsszel szerint torzították a versenyt az uniós kereskedők kárára – számolt be lapunk februárban.

Az elfogadott szabályok értelmében megszűnik a 150 euró (mintegy 60 ezer forint) alatti küldeményekre vonatkozó vámmentességi küszöb. Amint az új uniós vámadatközpont – az átfogó vámreform részeként – várhatóan 2028-ban működésbe lép, minden EU-ba érkező áru után vámot kell fizetni, függetlenül annak értékétől.

Addig is egy átmeneti rendszert vezetnek be: 2026. július 1-jétől 2028. július 1-jéig egységes, tételenként 3 eurós (mintegy 1200 forintos) vámot vetnek ki a 150 euró alatti, közvetlenül uniós fogyasztóknak küldött csomagokban található árukategóriákra. 

Fontos részletszabály, hogy a díjat nem csomagonként, hanem az azon belül szereplő különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Ha például egy küldemény selyem- és gyapjúblúzokat is tartalmaz, akkor két külön kategóriának minősül, így 6 euró (mintegy 2400 forint) vám terheli.

A kisebb szállítmányok 91 százaléka Kínából érkezik, ami különösen érzékeny kérdéssé teszi a vámmentesség ügyét az európai kereskedők számára. A döntés egy szélesebb körű vámreform része, melynek célja a széttagolt nemzeti rendszerek egységesítése és egy központi uniós vámhatóság felállítása. 

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
