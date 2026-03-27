Nagy csaták zajlottak a pesti tőzsdén – két blue chip is kimaradt a vérfürdőből

Pénteken lefelé fordultak a nemzetközi tőzsdék az iráni háború elhúzódásával kapcsolatos aggodalmak mellett, amit Donald Trump amerikai elnök csütörtöki bejegyzése az iráni erőművek elleni csapások újbóli, tíznapos elhalasztása sem űzött el. Az olajárak emelkedését sem tudták a politikus szavai megállítani, a Brent-árfolyam átlépte a 110 dollárt, miközben a pesti tőzsdén több cég – 4iG, Opus, Waberer’s – árfolyama hatalmasat zuhant, a 4iG részéről még Jászai Gellért vezérigazgató is kénytelen volt megszólalni.

A pesszimizmustól a pesti tőzsde sem tudott szabadulni / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az emelkedő olajárak a forint árfolyamának sem kedveztek, az euró/forint árfolyam átlépte a 390-es szintet is a dél körüli órákban, mielőtt délután 1 körül erősödni kezdett. Öt után azonban ismét a 390-es szintet közelítette az árfolyam, míg egy dollárért 338 forintot kellett adni.