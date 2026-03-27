Nagy csaták zajlottak a pesti tőzsdén – két blue chip is kimaradt a vérfürdőből
Pénteken lefelé fordultak a nemzetközi tőzsdék az iráni háború elhúzódásával kapcsolatos aggodalmak mellett, amit Donald Trump amerikai elnök csütörtöki bejegyzése az iráni erőművek elleni csapások újbóli, tíznapos elhalasztása sem űzött el. Az olajárak emelkedését sem tudták a politikus szavai megállítani, a Brent-árfolyam átlépte a 110 dollárt, miközben a pesti tőzsdén több cég – 4iG, Opus, Waberer’s – árfolyama hatalmasat zuhant, a 4iG részéről még Jászai Gellért vezérigazgató is kénytelen volt megszólalni.
Az emelkedő olajárak a forint árfolyamának sem kedveztek, az euró/forint árfolyam átlépte a 390-es szintet is a dél körüli órákban, mielőtt délután 1 körül erősödni kezdett. Öt után azonban ismét a 390-es szintet közelítette az árfolyam, míg egy dollárért 338 forintot kellett adni.
Hatalmas csatákat vívtak a pesti tőzsdén
Bár a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexében, a BUX-ban a legnagyobbat eső részvények csak kis súllyal szerepelnek, a borús nemzetközi hangulat a BUX-ot is lefelé húzta, a négy blue chip közül érdemes a Richtert megemlíteni, miután a gyógyszercég megkapta az Európai Bizottság forgalomba hozatali engedélyét a Fylrevy készítményre, hormonpótló terápiaként posztmenopauzális nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére.
A BUX 0,65 százalékot vesztett értékéből és 121 718,08 ponton zárta a kereskedést pénteken.
Az eladási hullámban érintett cégek közül a 4iG a délután folyamán le tudott dolgozni valamennyit a nap eleji tetemes mínuszokból és 9,62 százalékos esés után 2350 forinton zárt, ahogy a Waberer’s olcsóbban megúszta, még ha így is csúnya, 6,38 százalékos mínuszt ért el. Az Opus kevésbé volt szerencsés, a cég részvényei 12,25 százalékos esés után 394 forintot értek záráskor. A négy hazai blue chip teljesítménye a következő módon alakult:
- A nagypapírok közül az OTP vesztett egyedül az értékéből, a bankpapír 0,97 százalékos esés után 35 700 forinton zárt.
- A Mol nap végére szedte össze magát, ám végül 0,66 százalékos erősödés után 3994 forintig felkúszott az olajvállalat árfolyama.
- Az uniós engedély egy ponton 12 ezer forint fölé is repítette a Richter árfolyamát, ám a kereskedés végére a részvényeseknek be kellett érniük 11 920 forintos szinttel, ami 0,68 százalékos emelkedést jelent.
- A Magyar Telekom árfolyama a nap végére nem változott, 2070 forintért cseréltek gazdát a távközlési cég papírjai.