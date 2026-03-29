Választási időszakok rendre megmozgatják a magyar pénzügyi piacokat, de nem mindig úgy, ahogy azt elsőre gondolnánk. A BUX index, a forint árfolyama és az állampapírhozamok is reagálnak, de eltérő mértékben és eltérő okokból. A korábbi választások alapján – 2002-től egészen 2022-ig – jól kirajzolódik néhány visszatérő minta.

Választások és piacok: mit tesz a politika a forinttal, a BUX-szal és a hozamokkal?

Nem a választás, hanem a várakozás számít

A piacok szempontjából a választás nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamat. A befektetők már hónapokkal korábban elkezdik árazni, hogy milyen gazdaságpolitika jöhet:

nő-e a költségvetési hiány,

lesznek-e megszorítások,

javul vagy romlik az EU-val a kapcsolat.

Ez a bizonytalanság önmagában is hatással van az árfolyamokra és a hozamokra.

Nem véletlen, hogy a választások előtt gyakran emelkedik a volatilitás, és a piacok kiváró üzemmódba kapcsolnak.

A nemzetközi empirikus kutatások is alátámasztják, hogy a választások elsősorban a bizonytalanságon keresztül hatnak a piacokra: európai vizsgálatok szerint ilyenkor különösen akkor nő a volatilitás, ha a végeredmény eltér a várakozásoktól. A kötvénypiacok eközben már előre reagálnak a fiskális pálya alakulására, ami a befektetői szempontból természetes alkalmazkodási folyamat.

A magyar példák is ezt erősítik: a közelmúltban is látszott, hogy a választásokhoz közeledve a költségvetési kilátások körüli bizonytalanság gyorsan megjelenik az állampapírpiacon. Egy friss ING-elemzés is arra hívja fel a figyelmet, hogy ilyenkor a szokásosnál élénkebb piaci reakciók figyelhetők meg.

Mindez nem rendkívüli jelenség, hanem a választási ciklusokkal együtt járó, jól ismert piaci működés, amely hosszabb távon a gazdaságpolitikai irány tisztázódásával rendszerint stabilizálódik.

A forint a legérzékenyebb

A tapasztalatok szerint egyértelműen a forint reagál a legerősebben a politikai fejleményekre. Ennek oka, hogy a devizaárfolyam közvetlenül tükrözi a befektetői bizalmat.

Választások előtt gyakran látni gyengülést, különösen akkor, ha a kampányban erősödnek a költekezési ígéretek. A piac ilyenkor attól tart, hogy a költségvetési hiány nőni fog, ami hosszabb távon fenntarthatatlan pályát jelenthet.

A választás után két irány lehetséges.

Ha az eredmény nem hoz meglepetést és a gazdaságpolitika kiszámíthatónak tűnik, a forint gyakran erősödik. Ha viszont nő a bizonytalanság – például az EU-val való konfliktusok vagy a fiskális fegyelem lazulása miatt –, akkor az árfolyam gyorsan gyengülhet.

A nemzetközi tapasztalatok és hitelminősítői elemzések is megerősítik: