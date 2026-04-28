Duplázta nyereségét, megszedte magát a BP az iráni olajválságon – dörzsölhetik tenyerüket az olajóriások

Az év első három hónapjában 3,2 milliárd dollár nyereséget termelt a brit olajóriás. A BP rengeteget profitált a Hormuzi-szoros lezárása következtében elszabaduló olaj- és gázárakból.
K. T.
2026.04.28, 10:51
Frissítve: 2026.04.28, 10:55

Az iráni háború következtében egekbe szökő olaj- és gázárak elképesztő mértékű év eleji profitugráshoz segítették az olajóriások közül elsőként jelentő BP-t. A brit energiavállalat könnyedén túlszárnyalta a legmerészebb elemzői várakozásokat, a második negyedévre ugyanakkor óvatosabb várakozást fogalmazott meg.

Az iráni háború miatt egekbe szökő olajárak következtében megugrott a BP nyeresége / Fotó: Dado Ruvic / Reuters

Duplázódó nyereséget hozott az iráni háború a brit olajóriásnak

A brit olajvállalat 3,2 milliárd dollár nyereséget termelt 2026 első három hónapjában, ami több mint duplája az egy évvel korábbi 1,38 milliárd dolláros, és a tavalyi negyedik negyedévben elért 1,54 milliárd dolláros nettó profitnak.

A BP ráadásul a piaci várakozásokat is magasan túlteljesítette, az LSEG elemzői konszenzusa alapján 2,63 milliárd dolláros adózott nyereségre számítottak a szakértők.

A vállalat közleménye szerint az első negyedéves eredmények az olajkereskedelmi üzletág kiemelkedő hozzájárulását és az energiaszállítási szegmens erősödő teljesítményét tükrözik.

Vállalatunk összességében továbbra is jól működik. Ez a negyedév is erős működési és pénzügyi eredményeket hozott, és további előrelépést tettünk a 2027-es céljaink felé

– mondta el a jelentés kapcsán Meg O’Neill vezérigazgató.

A vállalat adósságállománya 25,3 milliárd dollárra nőtt március végére, a tavaly év végi 22,2 milliárd dollárról. A vezetőség célja, hogy a nettó adósság jövő év végére 14–18 milliárd dollár közé mérsékelje.

A szezonális karbantartási munkálatokra és a közel-keleti zavarokra hivatkozva az első három hónaphoz képest alacsonyabb termelési volumennel számolnak a második negyedévben.

A társaság megerősítette a 2026 egészére vonatkozó, 13–13,5 milliárd dollár közötti beruházási tervét, és közölte, hogy az év során 9–10 milliárd dollár bevételt vár eszközeinek eladásából és egyéb forrásokból.

A BP részvényárfolyama is előretört

Az olaj- és gázipari vállalatok részvényeinek árfolyama jelentősen emelkedett azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án Irán ellen háborút indított, ami a fosszilis energiahordozók árának meredek emelkedésével járt együtt.

A globális olajkereskedelem szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros lezárása pedig az Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelem legnagyobb energiabiztonsági fenyegetését jelenti.

A BP részvényei 2,5 százalékkal emelkedtek a kora reggeli kereskedés során. A londoni tőzsdén jegyzett részvények idén már több mint 32 százalékot raliztak, ami azt jelenti, hogy a BP a francia TotalEnergies után a második helyet foglalja el az öt legnagyobb olajipari vállalat között.

A TotalEnergies holnap reggel, az amerikai Chevron pénteken teszi közzé első negyedéves pénzügyi jelentését, a Shell eredményszámai pedig jövő csütörtökön lesznek nyilvánosak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
