Gyilkos árverseny verte le a BYD profitját, de már látszik a fény az alagút végén

Az első negyedévben a Szegeden a termelés megindítására készülő kínai BYD autógyártó nettó nyeresége az előző év azonos időszakához mérten – a Bloomberg-konszezusnak megfelelően – több mint 55 százalékkal, 4,09 milliárd jüanra (598 millió dollár), azaz az utóbbi három év legalacsonyabb szintjére zuhant.

Zakózott a BYD, de már látszik a fény az alagút végén / Fotó: AFP

Gyilkos árverseny verte le a BYD profitját

Az egyszeri tételek nélkül számított adózott eredmény pedig mintegy 49 százalékkal, 4,15 milliárd jüanra esett vissza.

A BYD első negyedéves bevétele 150,225 milliárd jüan volt, ami 11,82 százalékos csökkenés éves szinten.

Az egy részvényre jutó nyereség 0,4480 jüan volt, azaz 57 százalékkal zsugorodott éves bázison.

Zsinórban most már negyedik negyedéve csökken a sencseni vállalat profitja, mivel egyre gyilkosabb versenybe bonyolódik kínai riválisaival, például a Xiaomival és a Geelyvel.

A piaci részesedés növeléléséért folytatott küzdelemben a BYD csökkentette értékesítési árait, a profitgyilkos márciusi kedvezmények két éve a legmagasabb szintre emelkedtek.

A BYD haszonkulcsára nehezedő nyomást alábecsülte a piac, de arra számítunk, hogy a következő negyedévekben már enyhülni fog, ám indokolt az óvatosság

– írta Eugene Hsiao, az ausztrál Macquarie elemzője.

A gyorsjelentés üde foltja a külföldi értékesítés volt, amely több mint 50 százalékkal ugrott meg az első negyedévben, mivel az olajárak emelkedése fellendítette az elektromos autók iránti keresletet. A Kínán kívüli eladások a BYD első negyedéves szállításainak mintegy 45 százalékát tették ki, és a cég jó úton halad afelé, hogy a külföldi forgalom elérje az idei évre kitűzött 1,5 millió autós célt.

Összességében azonban az újenergia-meghajtású (NEV: elektromos autók és hibridek) járművekből mindössze 700 463-at adtak, ami éves bázison 30 százalékos, negyedévesen pedig csaknem 48 százalékos csökkenés.

Jönnek az új generációs autócsodák

A BYD-részvények kedden 2,2 százalékkal, 103,70 hongkongi dollárra estek Hongkongban, miután hétfőn drágultak a papírok arra a hírre, hogy