A kerozinhiány miatt járattörlések és jegyáremelések várhatók a nyári csúcsszezonban

Figyelmeztet a Ryaniar franciaországi vezetője. A kerozinhiány egyre súlyosabb Európában is a Hormuzi-szoros zárlata miatt.
2026.04.11, 20:20

A kerozin magas ára miatt nem zárhatók ki a járattörlések a nyári menetrendben, és rövid távon jegyáremelések is várhatók – figyelmeztetett a Ryanair franciaországi tevékenységekért felelős vezetője. Az iráni háború okozta energiaválság lassan eléri Európát, van már olyan repülőtér, ahol földre kényszerítette a gépeket a kerozinhiány.

Földre kényszerülhetnek a gépek a kerozinhiány miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Marcel Pouchain Meyer német lapoknak nyilatkozva közölte, hogy a légitársaság nagy aggodalommal figyeli a helyzetet a fő utazási szezon közeledtével.

Bár a vállalat 2027 márciusáig a szükséges üzemanyagának mintegy 80 százalékát előre, fedezeti ügyletekkel, rögzített áron biztosította, a fennmaradó 20 százalék beszerzése továbbra is bizonytalan.

„Jelenleg nem tudjuk kizárni a járattörléseket” – mondta, hozzátéve, hogy 

rövid távon áremelések is lehetnek.

Egyre nagyobb gond a kerozinhiány

Olaszország egyes turisztikai repülőterein már most is kerozinhiány tapasztalható, Brindisiben már el is fogyott kedden az üzemanyag, és senki sem tudja, mikor jön a következő szállítmány.

Sürgősen megoldást kell találni / Fotó: NurPhoto via AFP

A Ryanair ennek ellenére arra figyelmeztetett, hogy az utasoknak érdemes mielőbb megvásárolniuk a jegyeket, mielőtt júniusban vagy júliusban érdemben is megjelennek a hatások.

A közel-keleti konfliktus, különösen az Irán körüli háborús helyzet meredek kerozinár-emelkedést idézett elő, amely az olajár növekedését is meghaladja.

Világszerte több légitársaság emelte tarifáit, illetve biztonsági vagy gazdaságossági okokból járatokat függesztett fel.

Súlyos ellátási problémák várhatók

Korábban az európai repülőtér-üzemeltetők szövetsége (ACI Europe) is figyelmeztetett egy esetleges rendszerszintű kerozinhiány kockázatára. A szervezet közölte: ha a Hormuzi-szoros hajóforgalma három héten belül nem áll helyre stabil és jelentős mértékben, ellátási problémák alakulhatnak ki.

Mindez éppen akkor következhet be, amikor érkezik a nyári csúcsidőszak, az egész turisztikai iparág legfontosabb szezonja, amely több uniós gazdaságnak is az alappillére.

Kevesebb repülőjáratra számíthatunk a nyári csúcsszezonban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ACI Europe szerint a készletek uniós szintű monitorozására van szükség, valamint az iparág a koordinált válasz kialakításában is Brüsszel segítségét kéri. Jelenleg ugyanis nincs adat a kerozin elérhetőségével és gyártásával kapcsolatban a teljes EU-t érintő szinten.

A kerozin piacán a fennakadások azért is okoznak óriási gondot, mert 

a globális kínálatának mintegy 40 százaléka halad át békeidőben a Hormuzi-szoroson.

Bár az európai légitársaságok szerint hetekre elegendő üzemanyaggal kellene rendelkezniük, a szállítók nem tudják garantálni a májusi ellátást. A fedezeti ügyletek ugyan segíthetik a kockázatok mérséklését, ám a fizikai hiány esetén úgy tűnik, mégsem feltétlenül jelentenek megoldást.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu