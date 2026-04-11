A kerozinhiány miatt járattörlések és jegyáremelések várhatók a nyári csúcsszezonban

A kerozin magas ára miatt nem zárhatók ki a járattörlések a nyári menetrendben, és rövid távon jegyáremelések is várhatók – figyelmeztetett a Ryanair franciaországi tevékenységekért felelős vezetője. Az iráni háború okozta energiaválság lassan eléri Európát, van már olyan repülőtér, ahol földre kényszerítette a gépeket a kerozinhiány.

Marcel Pouchain Meyer német lapoknak nyilatkozva közölte, hogy a légitársaság nagy aggodalommal figyeli a helyzetet a fő utazási szezon közeledtével.

Bár a vállalat 2027 márciusáig a szükséges üzemanyagának mintegy 80 százalékát előre, fedezeti ügyletekkel, rögzített áron biztosította, a fennmaradó 20 százalék beszerzése továbbra is bizonytalan.

„Jelenleg nem tudjuk kizárni a járattörléseket” – mondta, hozzátéve, hogy

rövid távon áremelések is lehetnek.

Egyre nagyobb gond a kerozinhiány

Olaszország egyes turisztikai repülőterein már most is kerozinhiány tapasztalható, Brindisiben már el is fogyott kedden az üzemanyag, és senki sem tudja, mikor jön a következő szállítmány.

A Ryanair ennek ellenére arra figyelmeztetett, hogy az utasoknak érdemes mielőbb megvásárolniuk a jegyeket, mielőtt júniusban vagy júliusban érdemben is megjelennek a hatások.

A közel-keleti konfliktus, különösen az Irán körüli háborús helyzet meredek kerozinár-emelkedést idézett elő, amely az olajár növekedését is meghaladja.

Világszerte több légitársaság emelte tarifáit, illetve biztonsági vagy gazdaságossági okokból járatokat függesztett fel.

Súlyos ellátási problémák várhatók

Korábban az európai repülőtér-üzemeltetők szövetsége (ACI Europe) is figyelmeztetett egy esetleges rendszerszintű kerozinhiány kockázatára. A szervezet közölte: ha a Hormuzi-szoros hajóforgalma három héten belül nem áll helyre stabil és jelentős mértékben, ellátási problémák alakulhatnak ki.

Mindez éppen akkor következhet be, amikor érkezik a nyári csúcsidőszak, az egész turisztikai iparág legfontosabb szezonja, amely több uniós gazdaságnak is az alappillére.

Az ACI Europe szerint a készletek uniós szintű monitorozására van szükség, valamint az iparág a koordinált válasz kialakításában is Brüsszel segítségét kéri. Jelenleg ugyanis nincs adat a kerozin elérhetőségével és gyártásával kapcsolatban a teljes EU-t érintő szinten.