Rengeteg pénzt fizet a vasárnapi választás kulcsszereplője – nyáron érkezik a kifizetés

Megtartotta éves rendes közgyűlését a választási nyomtatványokat is szállító társaság. Az ANY Biztonsági Nyomda tulajdonosai 503 forintos osztalékot szavaztak meg részvényenként, a tényleges kifizetés ennél is nagyobb lehet.
K. T.
2026.04.15, 16:30

Megtartotta éves rendes közgyűlését az ANY Biztonsági Nyomda szerdán, ahol a részvényesek a bőkezű osztalékfizetőnek számító társaság osztalékjavaslatáról is döntöttek.

Tavalyi nyereségének 85 százalékát osztalékként fizeti ki az ANY Biztonsági Nyomda / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A részvényesi gyűlésen az igazgatóság javaslatát elfogadva 503 forint részvényenkénti osztalékot szavaztak meg a befektetők, ez a tavaly megtermelt nettó nyereség 85 százaléka. A saját részvények figyelembevételével várhatóan 519 forint részvényenkénti juttatás érkezhet a tulajdonosokhoz.

A keddi záró árfolyammal számítva kereken 7 százalékos hozammal forognak az ANY részvényei. A kifizetést július 15-én kezdi meg a nyomdatársaság.

Stabil évet zárt a pesti tőzsde kedvenc osztalékfizető cége

Az ANY Biztonsági Nyomda részvényesei elfogadták a 71,9 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt és a 8,521 milliárd forint mérleg szerinti eredményt tartalmazó, 2025-ös év üzleti beszámolóját is.

A világ számos országába exportáló, biztonsági nyomtatványokat, bankkártyákat, hivatalos dokumentumokat, köztük útleveleket is gyártó társaság stabil működéssel és növekvő eredménnyel zárta a tavalyi évet:

  • árbevétele 2 százalékkal bővült, 
  • EBITDA-ja 8 százalékkal, 14,3 milliárd forintra nőtt, 
  • az üzemi eredmény 9 százalékkal, 11,8 milliárd forintra bővült, 
  • az adózott nyereség pedig 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az április 12-én tartott magyarországi országgyűlési választásra is az ANY szállította a szavazólapokat. A vállalat ehhez még tavaly decemberben kötött 2,94 milliárd forint keretösszegű szerződést a Nemzeti Választási Irodával a 2026-os általános országgyűlésiképviselő-választás, valamint időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások  és helyi népszavazások  nyomdai termékeinek és szolgáltatásainak beszerzésére. 

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A társaság részvényei 0,4 százalékkal kerültek feljebb szerdán délután három óráig, idén pedig 5,6 százalékot erősödött a kurzus.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
