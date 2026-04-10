Száguldott az OTP, a Magyar Telekom és a 4iG, új történelmi csúcson zárt a Richter
Az európai részvényindexek jellemzően enyhe, 1 százalék alatti emelkedéssel zárták a hét utolsó kereskedési napját. A tőkepiacokat támogatta, hogy az olajárak a közel-keleti feszültségek ellenére is stabilak maradtak. A Brent nyersolaj hordónkénti jegyzése 96 dollár alá csökkent.
A figyelem most már az iráni háború lezárásáról szóló pakisztáni tárgyalásokra irányul, amelyekre várhatóan a hét végén kerül sor
– idézte a DPA-AFX a Commerzbank elemzőjét, Hauke Siemssent. A befektetőket különösen az Izrael és Libanon közötti tartós tűzszünetről szóló tárgyalások érdeklik, miután a legfrissebb hírek a felek tárgyalási hajlandóságára utalnak.
Idehaza viszont szabályosan kilőtt a BUX, a pesti tőzsde vezető indexe 3,8 százalékkal, 132 888 pontra emelkedett.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta az 59 milliárd forintot.
Kilőtt az OTP, a legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 5,9 százalékkal, 41 290 forintra ugrott. A pénzintézeti csoport előtt az elemzők szerint osztalékesős évek állnak.
A Mol 1,2 százalékkal, 4056 forintra erősödött, az olajcég közgyűlése meghozta a döntést a gigantikus osztalék kifizetéséről.
A Richter részvényei eközben 3,2 százalékkal, 12 800 forintra drágultak, ami új történelmi csúcsot jelent.
A Magyar Telekom 2338 forinton zárta a hetet, ami 4,8 százalékos erősödés csütörtöki záróárához mérten. A távközlési cégre céláremelés is érkezett pénteken.
Ezúttal a 4iG is csatlakozott a ralihoz, záróára 4,2 százalékkal, 2490 forintra emelkedett.
A forint is erősödött. Az euró jegyzése nagyjából 0,3 százalékkal, 375,2 forintra csökkent a bankközi devizapiacon.