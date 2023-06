Már jó ideje Szoboszlai Dominik vezeti vezeti a vonatkozó listát a labdarúgók piaci értékének meghatározására szakosodott Transfermarkton. A német RB Leipzig 22 éves középpályása azonban nemcsak a legdrágább magyar futballista, de honfitársaink közül egy átigazolási szezonban érte fizették ki eddig a legnagyobb összeget.

A lipcseiek osztrák testvércsapatuktól, az RB Salzburgtól 2021 januárjában 22 millió euróért (mostani árfolyamon 8,17 milliárd forint) vásárolták meg a játékjogát, amelyet most tovább értékesíthetnek az angol Liverpoolnak 70 millió euróért (25,98 milliárd forint).

A transzferek összértékét tekintve Szoboszlai letaszíthatja a trónról Dzsudzsák Balázst. Az NB I.-es Debrecen válogatottsági rekordere karrierje során több mint 40 millió eurót (14,85 milliárd forint) mozgatott meg, míg nemzeti együttesünk csapatkapitánya akár már ma elérheti a 92,5 milliót (34,34 milliárd forint), ha az angolok meg tudnak egyezni a lipcsei vezetőkkel.

Következzen a lista a legdrágább magyar átigazolásokról, amelyhez a Transfermarkt számítási módszerét vettük alapul (a portál a korabeli valutákat euróra váltotta át):

Fotó: Török Attila

1. Szoboszlai Dominik (feltételezett 70 millió euró, 2023,a z RB Leipzigtől a Liverpoolba)

A 2000-es születésű támadó középpályást már több európai topcsapattal összeboronálták az elmúlt években, de most jött el az idő, hogy egy igazán nagy hagyományokkal büszkélkedő klubhoz szerződjön. Az angol Liverpool célkeresztjébe azt követően került, hogy az érte folytatott versenyben sokáig befutónak hitt Newcastle United inkább Sandro Tonaliért fizetett ki egy csomó pénzt a Milannak. Szoboszlai többször elmondta, hogy tetszik neki a liverpooliakat irányító német menedzser, Jürgen Klopp filozófiája, aki nemcsak a Bundesligában, de a Premier League-ben is sikeresen (és eredményesen) valósította meg saját elképzeléseit. A Pool önmagához képest mélyen a zsebébe nyúl azzal, ha 70 milliót kicsenget egy magyar játékosért, ám ez is bizonyítja, hogy az Anfield Roadon fontos szerepet szánnak válogatottunk csapatkapitányának.

Fotó: Sebastian Kahnert / Deutsche Presse-Agentur GmbH / dpa Picture-Alliance via AFP

2. Szoboszlai Dominik (22 millió euró, 2021, az RB Salzburgtól az RB Leipzigbe)

A székesfehérvári tehetség a Videotonban kezdett el futballozni, ahonnan a város utánpótlásműhelyébe, a Főnix Goldba került (itt is édesapja, Szoboszlai Zsolt keze alatt pallérozódott), majd az MTK-ban is megfordult. 2017 tavaszán, mindössze 17 éves korában 500 ezer euróért (inflációval növelt jelenlegi összeg: 611,22 ezer euró, 226,89 millió forint) vette meg az osztrák RB Leipzig a Főnixtől, amelynek a fiókcsapatában, az FC Lieferingben is sokat játszott.

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

3. Dzsudzsák Balázs (19 millió euró, 2012, az Anzsi Mahacskalától a Dinamo Moszkvába)

A Nyírlugosról induló magyar válogatottsági rekorder 2012 januárjában fogadta el az orosz Dinamo Moszkva ajánlatát, miután az Anzsiban nem jöttek be a számításai. A szélvészgyors, remek rúgótechnikával megáldott focista csupán nyolc bajnoki és egy kulcscsonttörést követően döntött úgy, hogy feladja dagesztáni kalandját és Oroszországon belül vált csapatot. A nagy tradíciókkal büszkélkedő moszkvaiak 11 évvel ezelőtt nem sajnáltak érte leperkálni 19 millió eurót, ami manapság 24,14 milliónak (8,99 milliárd forint) felel meg. Dzsudzsák 112 tétmérkőzésen 13 gólt és 30 gólpasszt jegyzett a Dinamónál, amellyel trófeát nem sikerült nyernie.

Fotó: AFP

4. Dzsudzsák Balázs (14 millió euró, 2011, a PSV-től az Anzsi Mahacskalához)

Az immár 36 éves debreceni szélső 2011-ben a PSV játékosaként a holland első osztály egyik legfelkapottabb labdarúgójának számított. A magyar sajtó éveken át cikkezett a nevesebbnél nevesebb kérőiről, később azonban kiderült, komoly ajánlat egyedül a szűk európai elitbe nem tartozó olasz Laziótól érkezett érte. Viszonylag korán – és általános megdöbbenésre –, 24 esztendősen igazolt az eindhoveniektől a dagesztáni Anzsi Mahacskalához, amely hiába vásárolt össze olyan kiválóságokat, mint a kameruni Samuel Eto’o, a brazil Roberto Carlos vagy az orosz Jurij Zsirkov, és tette szakvezetőjévé a holland edzőlegendát, Guus Hiddinket, előbb kiesett az orosz élvonalból, majd később a harmadosztályban sem tudott elindulni, így tavaly augusztusban végleg megszűnt. Dzsudzsákért ezután a török Bursaspor 1,6, az egyesült arab emírségekbeli al-Vahda pedig 3 millió eurót fizetett.

Fotó: Dömötör Csaba

5. Détári Lajos (8,7 millió euró, 1988, az Eintracht Frankfurttól és a Budapest Honvédtól az Olympiakoszhoz)

Korszakának egyik legkiemelkedőbb magyar játékosa volt Détári, aki egy másik érában talán világsztár lehetett volna. Nevét akkoriban mindenhol, de Európa-szerte biztosan ismerték. A zseniális passzai, élményszámba menő lövései mellett az átlagnál jóval magasabb játékintelligenciával büszkélkedhetett a most 60 éves egykori középpályás, aki 1987-ben került a Budapesti Honvédtól az NSZK-beli Eintracht Frankfurtba 3,6 millió nyugatnémet márkáért, ahonnan egy idény után 18 millióért a görög Olympiakosz Pireuszhoz igazolt. Bejelentkezett érte ugyan az olasz Juventus is, de hatmillió euróval kevesebbet ígért a játékjogáért. A görögök 11,1 millió márkát fizettek a frankfurtiaknak, 6,9 milliót pedig az akkori szabályoknak megfelelően az Országos Testnevelési és Sporthivatalnak (OTSH) és a kispestieknek. Ma ez az összeg ugyanennyit érne euróban (18 millió euró, 6,70 milliárd forint).

Fotó: Dömötör Csaba

6. Szalai Ádám (8 millió euró, 2013, a Mainztól a Schalkéhoz)

A visszavonulását nemrég bejelentő Szalai utánpótláskorú labdarúgóként a Budapest Honvéd és az Újpest után 2004-ben igazolt a német VfB Stuttgarthoz. Három évvel később ismét országot váltott, a spanyol Real Madrid Castillához került, amelyet három idényen át erősített. Később megint Németország felé vette az irányt: a Mainz előbb kölcsönbe, majd végleg megszerezte. A Bajnokok Ligája csoportkörét megcélzó Schalke 2013 júniusában jelentette be, hogy szerződtette a magyar válogatott középcsatárát, későbbi csapatkapitányát. A tíz évvel ezelőtti transzferért 8 millió eurót fizettek a gelsenkircheniek, ez jelenleg több mint 10 millió euró (3,72 milliárd forint) lenne.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

7. Szalai Ádám (6 millió euró, 2014, a Schalkétól a Hoffenheimhez)

Német csapatai közül a 35 éves támadó a Hoffenheimben játszotta a legtöbb tétmérkőzést (113), amelyben 25 gólt szerzett. Az alig több mint háromezres falu együttese 2014 nyarán, hatmillió euróért kivásárolta szerződéséből Szalai Ádámot, aki az azt megelőző idényben 40 meccsen kilencszer volt eredményes a Schalkéban. 2016-ban aztán 600 ezer euróért kölcsönadták fél évre a Mainznak, amelyhez 2019-ben végleg aláírt. A hoffenheimi transzfer értéke 2023-ban 7,44 millió eurónak (2,77 milliárd forint) felelne meg.

Fotó: Szabó Miklós

8. Sallai Roland (4,5 millió euró, 2018, az Apoel Nicosiától az SC Freiburgba)

Az akkor mindössze 21 éves magyar szélső 2018 augusztusában maga kérte a ciprusi Apoel Nicosia vezetőit, hogy engedjék el, mert szívesen kipróbálta volna magát egy jegyzettebb bajnokságban. A német első osztályban, a Bundesligában az azt megelőző évadban 15. helyen záró Freiburgra nem jellemző, hogy nagy pénzért igazolna: Luca Waldschmidtet például 5 millió euróért szerezte meg anno a Hamburgtól, ezzel ő lett a rekorder. Sallai eközben 4,5 millióért cserélt klubot, amely most 5,35 milliót (1,99 milliárd forint) érne. Az elmúlt fél évben többször is felmerült, hogy nemzeti csapatunk alapembere másutt folytatja, de egyelőre nem érkezett érte konkrét ajánlat.

Fotó: Török Attila

9. Kádár Tamás (4 millió euró, 2020, a Dinamo Kijevtől a Santung Lunengba)

A válogatott védő 2017-től három és fél idényen át erősítette az ukrán Dinamo Kijevet, de utolsó szezonjában kevés lehetőséget kapott, ráadásul az első keretből is kikerült. Az MTK 33 esztendős játékosa ezért 2020-ban négy évre 4 millió euróért aláírt a kínai bajnokság tizedik helyén álló Santung Lunenghez, ahol többek között a belga Marouane Fellaini és az olasz Graziano Pellé is a csapattársa volt. A koronavírus-járvány közepén három kínai gárdánál is megfordult, később a Santung Tajsan, majd a Tiencsin Csinmen Tigers labdarúgója lett. Utóbbitól tért haza Újpestre 2022 februárjában, azóta itthon futballozik, legutóbb Pakson játszott. A három évvel ezelőtti átigazolása az idén 4,68 millió euró (1,74 milliárd forint) lenne.

Fotó: Török Attila

10. Vancsa Zalán (3 millió euró, 2022, az MTK-tól a Lommelhez)

Az MTK Budapest tavaly januárban állapodott meg az angol Manchester Cityt is működtető City Football Grouppal a 18 éves balszélső átigazolásáról. A magyar futball egyik legígéretesebb tehetségének volt gólja az NB I-ben, és az UEFA Ifjúsági Bajnokok Ligájában is letette a névjegyét: négy meccsen öt gólt és két gólpasszt jegyzett. A hosszú távú, ötéves szerződést aláíró, azóta a felnőttválogatottban is bemutatkozó Vancsáért 3 millió eurót fizetett a City Football Group, amely számos egyesületben részesedéssel bír a világ minden táján, így a belga másodosztályú Lommelben is, ahová ifjú honfitársunk került. A transzfer inflációval növelt jelenlegi értéke 3,19 millió euró (1,19 milliárd forint).

Szintén hárommillió eurót fizetett:

Nikolics Nemanjáért 2017-ben a Chicago Fire,

2017-ben a Chicago Fire, Dzsudzsák Balázsért 2016-ban az al-Vahda,

2016-ban az al-Vahda, Gulácsi Péterért 2015-ben az RB Leipzig,

2015-ben az RB Leipzig, Huszti Szabolcsért 2009-ben a Zenit,

2009-ben a Zenit, Németh Krisztiánért 2007-ben a Liverpool.