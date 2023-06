Lionel Messi, a világ egyik legjobban kereső sportolója még 2021-ben állapodott meg Szaúd-Arábia turisztikai ügynökségével a közel-keleti ország népszerűsítéséről. A The New York Times most azt állítja, sikerült megkaparintania a szerződés másolatát. Ennek alapján az argentin labdarúgónak három év alatt 22,5 millió euró (8,42 milliárd forint) üti a markát. A cikk szerint nem kell megszakadnia a pénzért: elég reklámokban szerepelnie, posztolnia a közösségi médiában és évente néhány napot eltöltenie a királyságban, még az sem feltétel, hogy odaigazoljon.

A The New York Times azt állítja, Lionel Messi 22,5 millió eurót kap Szaúd-Arábia népszerűsítéséért.

Fotó: AFP

A hétszeres aranylabdásnak 473 millió követője van az Instagramon, amelyen kifejezetten aktív, az elmúlt tíz évben 1043 bejegyzést tett közzé rajta. A katari világbajnokság döntője után készült fotó bejárta a világsajtót, és már több mint 75,6 millió like-ot számlál, ezzel pedig az övé a legtöbb kedvelés a kép- és videómegosztó platform történetében. Insta-fiókja egyébként is kulcsszerepet játszik a szaúdiakkal kötött kontraktusában, hiszen elsősorban azt várják el tőle, hogy a #visitsaudi hivatkozást használja a tartalommegosztáskor. Május 15-én például arról posztolt, hogy családjával Rijád egyik kerületében, ad-Diriyyában pihent. Az eredmény: 17,634 millió szívecske.

A The New York Times írása felidézi, hogy az egyezséget követően, még 2021-ben Messinek rögtön magyarázkodnia kellett, amiért nem tudott az arabok meghívásának eleget tenni. A dél-amerikai zseni hivatalos levélben indokolta meg a távolmaradását: a Barcelona játékosaként előbb a Real Betis ellen, majd a spanyol Király Kupában volt jelenése. Az élet furcsa fintora, hogy két évvel később, immár a francia PSG focistájaként nem merte kihúzni a gyufát a szaúdiaknál, és a párizsi vezetőség tudta nélkül megejtett egy rövid vakációt az Arab-félszigeten – ahol a #visitsaudi kíséretében lőtt is egy képet az Instagramra.

Messi még 2021-ben állapodott meg a közel-keleti ország népszerűsítéséről.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai lapnak azt mindenesetre nem sikerült kiderítenie, hogy a végleges szerződésről van-e szó, mivel a futballista és képviselője, Rodrigo Messi (az argentin bátyja) aláírásán kívül más szignója nincs a dokumentumon, amelynek a tartalmát ennek ellenére közzétették. Ebben Leo Messi kötelezettséget vállal, hogy

évente legalább öt napot (vagy kétszer három napot) Szaúd-Arábiában tölt a családjával, barátaival nyaralás céljából 1,8 millió euróért (672,71 millió forint),

ezenkívül 10 alkalommal az iszlám államot népszerűsítő posztot tesz közzé Insta-oldalán – szintén 1,8 millió euróért,

ugyanekkora összegért cserébe részt vesz országimázs-videókban, és

szintén 1,8 millióért jótékonykodik.

Az egyik sarkalatos pont a vakáció, mivel azt is kikötötték, hogy a Messi-kompánia nem haladhatja meg a húsz főt, a pihenéshez pedig mindenképpen az arabok által fizetett repülőgépet és ötcsillagos szállodát kell használniuk. A másik, hogy a 35 éves klasszis sehol semmilyen sértő kifejezést nem használhat az országgal kapcsolatban.

Leo Messinek és családjának évente legalább öt napot kell eltöltenie a szaúdiaknál.

Fotó: Shutterstock

A Times hiába szerette volna megerősíteni a papírok valódiságát, sem Messi csapata, sem pedig a szaúdiak nem reagáltak a megkeresésre. Az ügyben megszólaló Rayco García Cabrera – aki tető alá hozta az ügyletet – annyit mondott, hogy turisztikai feladataiért az amerikai Inter Miami újdonsült játékosa Cristiano Ronaldo vagy Karim Benzema fizetésének a töredékét kapja.