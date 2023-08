Atlétikai vb: hasonlóságok London és Csepel között – kisokos a stadionok utóhasznosításáról

Akárcsak a 2012-es nyári olimpia központi helyszínét, a szombaton kezdődő atlétikai világbajnokság stadionját is kisebbre szabják majd a nagy esemény után, sőt, Csepelen újítanak is, hiszen nemcsak a profi, hanem a szabadidős sportolók is élvezhetik majd az átalakított létesítményt.

45 perce | Szerző: Szűcs András

45 perce | Szerző: Szűcs András