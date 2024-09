Óriási változások jöhetnek az OpenAI-nál

Az OpenAI bevételei hiába növekednek gyorsan a Reuters legfrissebb, a tőkeemelésről szóló beszámolója szerint, a cég még továbbra is külső finanszírozásra szorul, igaz, a befektetői érdeklődés is hatalmas a vállalat iránt. A finanszírozási kört a következő két hét során véglegesíthetik, annak

azt a Thrive Capital nevű kockázati tőkealap vezetheti, de részt vesz benne a Micorsoft, az Apple és az Nvidia is.

A Reuters kérdésére az OpenAI közölte, hogy a vállalat nonprofit küldetése nem változik, a cél továbbra is megmarad, tehát az OpenAI célja elméletileg ezentúl is az egész emberiséget szolgáló szuperintelligencia kifejlesztése. Kérdés, hogy a nyereséget limitáló kitétel eltávolítása hogyan lehetséges, hiszen azt a nonprofit igazgatótanácsának is jóvá kell hagynia. A testületnek ugyanakkor része a vezérigazgató Sam Altman, és az alapvetően alakult át, miután Altmant visszavették.

Az OpenAI fő versenytársai, mint az Anthropic esetében hasonló problémák nem állnak fent, azok eleve profitorientált vállalatként alakultak. A rendhagyó struktúra más szempontból is gondot jelent az OpenAI számára, így a nonprofit egyik korábbi támogatója, Elon Musk pert is indítot, mondván az OpenAI megszegte ígéreteit a profitorientált leányvállalat megalapításával.