Kipróbáltuk az iPhone 16-ot: a minimumból a maximumot hozta ki az Apple a szériával

Fotó: Bor Zoltán / iStyle

Ezekkel az erőgépekkel az iPhone 16 Pro mindent elfuttat, amivel csak meggyötörné a felhasználó. A legnagyobb mobilos játékok is konzol szintű grafikával mennek a telefonon. Ha nagyon meghajtjuk a készüléket, lehet érezni a melegedést. Ez a probléma még a töltésnél jöhet elő, de az egyszerű használatnál nem kell emiatt aggódni.

Ami a töltést illeti, fontos megjegyezni, hogy az iPhone 16-széria a kötelező irányelveknek megfelelően USA C-töltőt kapott. Ez az egyik legkellemesebb az új sorozatban, miután végre bármilyen más készülék töltőjére is rá lehet dugni a telefont, nem kell mindig a táskában tartani iPhone-töltőt.

A szokásos forgatókönyv: új iPhone, jobb kamera

Fontos újítás lett az iPhone 16 esetében a kameragomb megjelenése. Érdekes belegondolni, hogy Steve Jobs még életében mondta azt, az iPhone-nak egyáltalán nincs szüksége gombokra, bár Tim Cook látszólag más véleményen van. Hogy a kevesebb ez esetben több-e, a pénztárcánkkal tudjuk jelezni a cégnek.

A kameragombbal csak a kamerafunkciók elérésére használható. Ez egy több szinten lenyomható gomb. Véletlen érintésekkel szerencsére nem hívhatjuk állandóan elő a kamerát, zárt képernyő alatt pedig nem is csinál semmit.

Egyszeri lenyomással előhozza a fényképezőt, erős lenyomással ráadásul el is készíti a fényképet. Nyomva tartással forog a videó. Gyengébb lenyomással először a zoomot lehet elővarázsolni (itt az állítás már körülményesebb, mint várhattuk volna). Persze, nem lehetetlen megszokni, de a teszt ideje alatt nekünk mégsem sikerült. A gombot kétszer enyhén lenyomva a beállításokat kapjuk meg.

Az alapmodellek is megvan most már a széles látószögű kamera. Az iPhone 16 Pro 48 megapixeles hátlapi kamerát kapott (előlapi 12 megapixel), és továbbra is képes makrófotók készítésére. Az A18 Pro-csipnek hála az exponálás villámgyors, akár videó szintű képsorozatot is lehet készíteni a gomb nyomkodásával. A videókat már 4K 120 fps-minőségben is lehet rögzíteni, ami filmszerű látványt ad, illetve az ultra lassítási opció is megjelent. Ezzel a technikával rögzítették a világhírű The Weeknd legutóbbi klipjét is. Érdekesség, hogy az iPhone 16 újdonságait bemutató promóciós kisfilmet a magyar fővárosban forgatták.