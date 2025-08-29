Deviza
EUR/HUF396.35 -0.08% USD/HUF338.87 -0.24% GBP/HUF457.46 -0.27% CHF/HUF423.73 +0.04% PLN/HUF92.96 -0.11% RON/HUF78.13 -0.1% CZK/HUF16.21 +0.24% EUR/HUF396.35 -0.08% USD/HUF338.87 -0.24% GBP/HUF457.46 -0.27% CHF/HUF423.73 +0.04% PLN/HUF92.96 -0.11% RON/HUF78.13 -0.1% CZK/HUF16.21 +0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,554.62 -1.15% MTELEKOM1,924 -1.84% MOL2,914 -1.22% OTP29,530 -0.84% RICHTER10,270 -2.1% OPUS580 -0.17% ANY7,900 0% AUTOWALLIS163 +1.88% WABERERS5,280 0% BUMIX9,272.63 +0.27% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,128.72 -0.73% BUX102,554.62 -1.15% MTELEKOM1,924 -1.84% MOL2,914 -1.22% OTP29,530 -0.84% RICHTER10,270 -2.1% OPUS580 -0.17% ANY7,900 0% AUTOWALLIS163 +1.88% WABERERS5,280 0% BUMIX9,272.63 +0.27% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,128.72 -0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
GDP
usa
Európa
infláció
Fed
fogyasztás
Amerika
kamatdöntés
kiskereskedelem

Adatdömpinggel indult a szeptember, kiadja a Bézs könyvet a Fed

Lezárul a gyorsjelentési szezon, és rövid időre csendesebb napok következnek a tőzsdéken. Azonban makrogazdasági szempontból felpörögnek az események. A KSH statisztikusainak lesz munkájuk bőven, miközben az Egyesült Államokban a Fed kiadja a Bézs könyvet, az amerikai gazdaság legfontosabb állapotjelentését.
P. A. R.
2025.08.29., 18:56

A nyári gyorsjelentési láz lecsengeni látszik, így céges fronton kevés eseményre számíthatunk a jövőhéten. Makrogazdasági adatokból viszont bőven jut szeptember első hetében, illetve az Egyesült Államokban a gazdaság egészét értékelő Fed Bézs könyvet is publikálják.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

Céges fronton az Alteo szolgáltatja majd az érdekes híreket, hiszen a cég szeptember elsején teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését. A vállalat jövedelmezősége meredek esést mutatott az előző jelentésben, így a nagy kérdés, hogy sikerült-e megállítani ezt a tendenciát. Az Alteo még januárban alakította át a stratégiáját, nagy hangsúlyt fektetve az energetikai kapacitás bővítésére, valamint a hulladékgazdálkodás felé történő elmozdulásra.

Nemzetgazdasági szempontból szeptember másodikától érkeznek a fontos adatok. Kedden a második negyedéves magyar GDP részletes számait közlik. Az első becslésben mérsékelt, 0,1 százalékos gazdasági bővülést láthattunk. Gazdaságunk teljesítményét az ipar és a mezőgazdaság fékezte. Várhatóan számottevő változás nem lesz a második becslésben, de a részletes adatok segíthetnek felvázolni a magyar gazdasági növekedés következő negyedéveit.

Szeptember 4-én, csütörtökön a KSH közzéteszi a kiskereskedelem forgalmának alakulásáról szóló számait. Ahogy ábránkon is látható, az utóbbi hónapokban ingadozó teljesítményt nyújtott a bolti fogyasztás, de júniusban már egy stabil, 3 százalékos éves bővülést közölt a hivatal. A havi szintű emelkedés fél százalékos volt. A nyár első hónapjában az élelmiszerek forgalma 3,7 százalékkal nőtt, illetve ki kell emelni a csomagküldő és internetes kiskereskedelmet, aminek volumene több mint 9 százalékos növekedést produkált.

A tengerentúlon céges fronton nem lesz izgalmas szeptember első hete, fontosabb gyorsjelentések sem érkeznek. Sőt, hétfő az amerikai munka ünnepe, így a Wall Streeten kereskedési szünnapot tartanak.

Jelentősebb lesz szerda, amikor a Fed kiadja a Bézs könyvet. Ez az amerikai gazdaság egyik legfontosabb állapotjelentése, ami nem a statisztikákra, sokkal inkább a vállalati beszámolókra, a banki jelentésekre és elemzői értékelésekre épül. A Fed évente 8 alkalommal adja ki a Bézs könyvet, ebben foglalja össze a világ legnagyobb gazdaságának aktuális állapotát. A dokumentum kulcsfontosságú a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatdöntésének előkészítésében, valamint a cégeknek is egy előrejelzés a következő időszakról.

Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
usa

Adatdömpinggel indult a szeptember, kiadja a Bézs könyvet a Fed

A kamatdöntés előtti utolsó jelentésére készül a Fed.
2 perc
makó

Senki se vette észre: szép csendben megkezdte a termelést a hatalmas kínai gyár Magyarországon – mindenkit meglepett

Ünnepség nélkül kezdte meg működését a Benepack Hungary Kft. makói gyára, amely évente akár egymilliárd alumíniumdobozt állíthat elő.
2 perc
Németország

Elszabadult a pénzromlás Németországban: akkora lett az infláció, hogy az elemzők is alig akarják elhinni

A piac stagnálást várt, ehelyett jókora emelkedés jött.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu