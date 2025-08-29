Adatdömpinggel indult a szeptember, kiadja a Bézs könyvet a Fed

A nyári gyorsjelentési láz lecsengeni látszik, így céges fronton kevés eseményre számíthatunk a jövőhéten. Makrogazdasági adatokból viszont bőven jut szeptember első hetében, illetve az Egyesült Államokban a gazdaság egészét értékelő Fed Bézs könyvet is publikálják.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

Céges fronton az Alteo szolgáltatja majd az érdekes híreket, hiszen a cég szeptember elsején teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését. A vállalat jövedelmezősége meredek esést mutatott az előző jelentésben, így a nagy kérdés, hogy sikerült-e megállítani ezt a tendenciát. Az Alteo még januárban alakította át a stratégiáját, nagy hangsúlyt fektetve az energetikai kapacitás bővítésére, valamint a hulladékgazdálkodás felé történő elmozdulásra.

Nemzetgazdasági szempontból szeptember másodikától érkeznek a fontos adatok. Kedden a második negyedéves magyar GDP részletes számait közlik. Az első becslésben mérsékelt, 0,1 százalékos gazdasági bővülést láthattunk. Gazdaságunk teljesítményét az ipar és a mezőgazdaság fékezte. Várhatóan számottevő változás nem lesz a második becslésben, de a részletes adatok segíthetnek felvázolni a magyar gazdasági növekedés következő negyedéveit.

Szeptember 4-én, csütörtökön a KSH közzéteszi a kiskereskedelem forgalmának alakulásáról szóló számait. Ahogy ábránkon is látható, az utóbbi hónapokban ingadozó teljesítményt nyújtott a bolti fogyasztás, de júniusban már egy stabil, 3 százalékos éves bővülést közölt a hivatal. A havi szintű emelkedés fél százalékos volt. A nyár első hónapjában az élelmiszerek forgalma 3,7 százalékkal nőtt, illetve ki kell emelni a csomagküldő és internetes kiskereskedelmet, aminek volumene több mint 9 százalékos növekedést produkált.

A tengerentúlon céges fronton nem lesz izgalmas szeptember első hete, fontosabb gyorsjelentések sem érkeznek. Sőt, hétfő az amerikai munka ünnepe, így a Wall Streeten kereskedési szünnapot tartanak.

Jelentősebb lesz szerda, amikor a Fed kiadja a Bézs könyvet. Ez az amerikai gazdaság egyik legfontosabb állapotjelentése, ami nem a statisztikákra, sokkal inkább a vállalati beszámolókra, a banki jelentésekre és elemzői értékelésekre épül. A Fed évente 8 alkalommal adja ki a Bézs könyvet, ebben foglalja össze a világ legnagyobb gazdaságának aktuális állapotát. A dokumentum kulcsfontosságú a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatdöntésének előkészítésében, valamint a cégeknek is egy előrejelzés a következő időszakról.

Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.