Adatdömpinggel indult a szeptember, kiadja a Bézs könyvet a Fed

A nyári gyorsjelentési láz lecsengeni látszik, így céges fronton kevés eseményre számíthatunk a jövőhéten. Makrogazdasági adatokból viszont bőven jut szeptember első hetében, illetve az Egyesült Államokban a gazdaság egészét értékelő Fed Bézs könyvet is publikálják.
A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:
Céges fronton az Alteo szolgáltatja majd az érdekes híreket, hiszen a cég szeptember elsején teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését. A vállalat jövedelmezősége meredek esést mutatott az előző jelentésben, így a nagy kérdés, hogy sikerült-e megállítani ezt a tendenciát. Az Alteo még januárban alakította át a stratégiáját, nagy hangsúlyt fektetve az energetikai kapacitás bővítésére, valamint a hulladékgazdálkodás felé történő elmozdulásra.
Nemzetgazdasági szempontból szeptember másodikától érkeznek a fontos adatok. Kedden a második negyedéves magyar GDP részletes számait közlik. Az első becslésben mérsékelt, 0,1 százalékos gazdasági bővülést láthattunk. Gazdaságunk teljesítményét az ipar és a mezőgazdaság fékezte. Várhatóan számottevő változás nem lesz a második becslésben, de a részletes adatok segíthetnek felvázolni a magyar gazdasági növekedés következő negyedéveit.
Szeptember 4-én, csütörtökön a KSH közzéteszi a kiskereskedelem forgalmának alakulásáról szóló számait. Ahogy ábránkon is látható, az utóbbi hónapokban ingadozó teljesítményt nyújtott a bolti fogyasztás, de júniusban már egy stabil, 3 százalékos éves bővülést közölt a hivatal. A havi szintű emelkedés fél százalékos volt. A nyár első hónapjában az élelmiszerek forgalma 3,7 százalékkal nőtt, illetve ki kell emelni a csomagküldő és internetes kiskereskedelmet, aminek volumene több mint 9 százalékos növekedést produkált.
A tengerentúlon céges fronton nem lesz izgalmas szeptember első hete, fontosabb gyorsjelentések sem érkeznek. Sőt, hétfő az amerikai munka ünnepe, így a Wall Streeten kereskedési szünnapot tartanak.
Jelentősebb lesz szerda, amikor a Fed kiadja a Bézs könyvet. Ez az amerikai gazdaság egyik legfontosabb állapotjelentése, ami nem a statisztikákra, sokkal inkább a vállalati beszámolókra, a banki jelentésekre és elemzői értékelésekre épül. A Fed évente 8 alkalommal adja ki a Bézs könyvet, ebben foglalja össze a világ legnagyobb gazdaságának aktuális állapotát. A dokumentum kulcsfontosságú a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatdöntésének előkészítésében, valamint a cégeknek is egy előrejelzés a következő időszakról.
Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.