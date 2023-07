A Costes konyhafőnökével, Koppány Leventével nyitott újra a pesti belváros legendás étterme, a Fricska, amely a világjárvány idején zárt be, de nem elsősorban a koronavírus miatt. Mára a három tulajdonosból egy maradt, Giczi Andor pedig az eddigi koncepció szerint működtetné tovább az egységet, azaz nap közben állandóan változó ebédmenüvel, este krétatáblás, szezonálisan alakuló ajánlattal várják a vendégeket.

Fotó: Fricska

Ez a típusú vendéglátás szerintem hiánycikk, és nem csupán Budapesten, hanem az egész országban. A magyar gasztronómiára és alapanyagokra építő, kicsit kötetlenebb bisztrókonyhát szeretnénk, amilyen a Fricska a Covid előtt is volt

– mondta a Világgazdaságnak Koppány Levente, aki séfpatronként csatlakozik a Fricskához, tehát elsősorban nem a főzés, hanem az árurendelés, a beszállítókkal való tárgyalás, a csapat koordinálása és a menüírás szerepel a feladatai között, valamint az, hogy segítse Rácz Krisztián konyhafőnököt, aki korábban Angliában dolgozott Michelin-csillagos éttermekben. A prioritása továbbra is Magyarország első csillagos gasztronómiai helyszíne, a Costes lesz, ahol egyébként szintén dolgozik egy séfpatron, hazánk legismertebb séfje, Rácz Jenő.

Mi az a Bib Gourmand-minősítés?

A Fricska a bezárása előtt a Michelintől Bib Gourmand-minősítést kapott, ami a kiváló ár-érték arányú éttermeket gyűjti össze, ahol a mérsékelt árak mellett magas színvonalú konyhai munkára számíthatnak a vendégek.

Koppány Levente megerősítette, szeretnék visszaszerezni ezt a minősítést – jelenleg egyébként nincs Bib Gourmand-étterem Budapesten.

Mennyibe kerülnek az ételek?

Ami az árakat illeti, a kétfogásos ebédmenüt 5450, a háromfogásost 6450 forintért kínálják, és olyan ételek szerepelnek a listán, mint a lazac, a fekete kagyló, a grillezett makréla vagy épp a marha szegy. Az esti kínálatban a főételek 6500 forinttól indulnak, a legdrágább fogás – a steakeket leszámítva – a 12 ezer forintos branzino.

Kik dolgoznak a Fricskában?

A Fricska megnyitását követően sok külföldi örvendezett a Facebookon, és Koppány Levente elárulta, bár többségében magyar vendégekre számítanak, külföldiek is szép számmal érkeznek már most, pedig Budapesten finoman fogalmazva sem a július a csúcsszezon. A Michelin-csillagos séfnél – bár a csillagot hivatalosan az éttermek kapják, mégis általános a gasztronómiában, hogy a séfeket is így jellemzik – rákérdeztünk, hogyan találtak megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerőt a nyitáshoz. A válasz a szinte teljes foglalkoztatottságot tekintve nem meglepő: nehezen. Szinte mindenki ismerős, vagy ismerős ismerőse, és dolgoztak már együtt korábban, de Koppány Levente hozzátette, folyamatosan keresnek új embereket.