Korábban a Világgazdaság is írt arról, hogy az energiaválság miatt akár egymillió embernek is otthonról kell dolgoznia Magyarországon a téli időszakban. Legalábbis erre számít a Magyar Távmunka Szövetség, amely összegezte a piaci folyamatokat és várakozásokat. A munkavállalók is szeretik és megszokták ezt a foglalkoztatási formát, hiszen a Covid-járvány alatt kialakult ennek a szokásrendszere. Ráadásul egyre több vállalkozásnál azt tapasztalják a cégvezetők, hogy teljes vagy részleges távmunka-lehetőség nélkül nem találnak új jelentkezőt az üres álláshelyekre.

Persze mindez jól hangzik, de azért az nem úgy működik, hogy holnaptól egyszerűen elrendeljük a home office-t. Erre bizony fel kell készülni, hiszen számos buktatója lehet annak, ha a munkavállaló otthonról látja el a feladatait. Az új munkavégzési mód a Fortix ügyfeleinél is számos problémát hozott felszínre mindjárt a Covid-járvány legelején: az egyik ilyen volt, hogy nem volt elég laptop a cégeknél.

Fotó: Shutterstock

Nem volt más választás, az asztali gépeket kellett hazavinni, vagy a saját laptopot beüzemelni. Természetesen mindkét megoldás kockázattal jár, az IT mellett az incidenskezelési csapat is percekig csak levegőért kapkodott, de ilyenkor fontos a hatékony együttműködés, a biztonságos és életszerű otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályozás meghozatala. A nem céges eszközöket fel kell venni a vállalati flottába – még ha átmenetileg is –, és felügyelt szoftverekkel kell ellátni. Akár felhőben, akár földi környezetben tároljuk a céges adatokat, a hozzáférést távolról a lehető legnagyobb biztonsággal kell ellátni. Ennek érdekében a már jól ismert VPN- (Virtual Private Network) kapcsolat kialakítása mellett a kétfaktoros azonosítás (MFA) bekapcsolása is erősen javasolt.

Mindemellett, amire a gyors reagálás közben kevesen gondoltak, fontos az otthoni vezeték nélküli hálózat biztonságos beállítása.

Általában az otthoni wifi a szolgáltató által megadott alapbeállítással rendelkezik, pedig akár munkavégzésről van szó, akár csak családi szórakozásról, fontos a megadott jelszó egyedire változtatása, valamint a lehető legerősebb biztonsági protokoll beállítása.

Tehát az otthoni IT-környezet fejlesztése is jókora kihívás, hiszen a megfelelő sávszélesség biztosításától kezdve a megfelelő routerek beszerzéséig, beállításáig megannyi apró feladat hárul a rendszergazdákra. Mivel a munkatársakkal csak telefonon vagy online felületeken lehet tartani a kapcsolatot, kulcsfontosságúvá válik a kommunikációs és edukációs jártasság. Az alapos felkészítésre, a folyamatos felügyeletre már csak azért is nagy szükség van, mert az utóbbi egy évben minden eddiginél fontosabb lett az adat- és a rendszerbiztonság. Az adathalász levelek és telefonos csalások száma rekordmennyiségű lett, és hiába érezzük elég figyelmesnek magunkat, az átvert áldozatok száma nő.

A legbagatellebbnek tűnő óvintézkedésre is figyelmet kell áldozni,

arra például, hogy a kényszerűségből munkába állított családi számítógépen különböző felhasználók legyenek, véletlenül se férhessenek hozzá a gyerekek az anyuka vagy apuka munkáihoz, ezért javasolt mindig automatikus képernyőzárolást beállítani. Amikor persze elegünk van, és inkább egy kávézó csendesebb sarkából dolgoznánk fel leveleinket, ne felejtsük el az ilyen nyílt hálózatok veszélyeit, amelyek elhárítására az IT-tól kérhetünk tanácsot és segítséget. Sokan nehezen fordulnak az informatikusokhoz, pedig mindkét fél érdeke a céges eszközök és adatok védelme, amelyet a megfelelő szoftverek mellett a biztonságtudatosság tehet teljessé. Ahogy Harry Potter egyik leggyanakvóbb tanára mondja: lankadatlan éberség!

A változások negatív hozadéka, hogy a kiberbűnözők is meglátták a lehetőséget abban, hogy sok céges számítógép kikerült a jól védett vállalati belső hálózatokból, a tűzfalak mögül, és egyszerű otthoni hálózatokon üzemel, ahol sokkal védtelenebb. Az otthoni környezetben ráadásul kevésbé vagyunk gyanakvók, és hajlamosabbak vagyunk esetleg rákattintani egy-egy kétes linkre az e-mailben – amit talán nem is tudjuk, kitől kaptunk –, mivel nem ül mellettünk kolléga, vagy nincs a közelben a rendszergazda, akitől megkérdezhetnénk, hogy mi is ez. Felszaporodtak az adathalász kampányok, tömeges rohamra indultak a zsarolóvírusok is, amelyek még a felügyelt céges környezetben is sok fejfájást okoztak az informatikusoknak.

Egy biztos: a home office velünk maradt, aminek előnyeit akkor tudjuk igazán élvezni, ha folyamatosan fenntartjuk a biztonságos környezetet magunk körül. Figyeljünk erre cégünk sikere érdekében!