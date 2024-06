Kötöttpályás közlekedés

Az elmúlt hetek eseményei összességében feljebb tolták a globális kamatpályát, és az írást a falon a magyar jegybank sem hagyta figyelmen kívül. Tulajdonképpen az év eleje óta zajló folyamat fontos állomásai voltak a júniusi kamatdöntő ülések tengeren innen és túl is: míg január környékén még a két kezünk kellett a piac által várt kamatvágások megszámlálásához, addig a közelmúltban érdemi konverzió következett be az árazások és az elemzői-jegybanki várakozások között.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai központi bank legfrissebb dot-plotja szerint a tisztviselők mediánja már csak egy idei vágást jelez, szemben a márciusi hárommal. Ezzel párhuzamosan a piaci várakozások is egy-két lazítás közé mérséklődtek, nagy utat megtéve a fél évvel ezelőtti állapothoz képest. Az amerikai gazdaság mutat jeleket a lassulásra, de a jegybankárok megszólalásai alapján még korántsem érkezett elégséges bizonyíték bármilyen lépésre a fő instrumentumot tekintve. Az ősz folyamán célegyenesbe forduló elnökválasztás is hatással lehet a döntéshozókra, lévén nem kívánják befolyásolni a közvéleményt egyik irányban sem. Persze az adatok még tartogathatnak meglepetést, ami ezt az alapállást felülírja.

Május hónap jelszava a divergencia lett: a világ két vezető jegybankja, a Fed és az EKB általában egymásra reagál (főként az utóbbi az előbbire), ám egyre inkább körvonalazódott, hogy most az európai hatóság fog előbb lépni.

Az EKB vágása nem okozott meglepetést, de az indoklás meglehetősen furcsa, mondhatni szintén divergens volt: a korábbinál magasabb inflációs előrejelzés a teljes időhorizonton, visszatekintve az erőteljesebb bérkiáramlás és a kamatcsökkentés hordoz némi ellentmondást magában. Ebből is adódik a ritka együttállás, hogy a lazítás ellenére a valutaövezeti kamatpálya is feljebb tolódott a hatodik havi ülést követően, ami jelzi, hogy inkább alkalmi könnyítésről van szó, semmint egy ciklus megkezdéséről. Az EKB nem is volt hajlandó semmilyen elköteleződésre a jövő szempontjából, kizárólag az adatvezérelt működésmódot hangsúlyozták.

Divergencia ide, divergencia oda, a mérvadó kamatpályák feljebb tolódtak, és egy biztos tényező van: a bizonytalanság.

Továbbra is kérdéses a hogyan tovább, főként a Fed esetében, hogy mikorra szükséges időzíteni az első lazítást, illetve egyáltalán kell-e már erről komolyan értekezni.