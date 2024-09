FDI-trendek a világban – és néhány hazai vonatkozás

Érdekes fejlemény az egymilliárd dollárnál nagyobb beruházási volumennel megvalósuló, ún. megaprojektek számának látványos növekedése az elmúlt két és fél évben. A legtöbb nagyberuházás elsősorban az energetikai átmenethez, és azon belül az elektromobilitáshoz, illetve a mikrocsipgyártó kapacitások bővítéséhez köthető. Az energetikai átmenethez kapcsolódó nagyberuházások számának drasztikus emelkedése már önmagában jelzi, hogy a fenntarthatósági célkitűzések és igények az FDI-áramlások egyik fő mozgatórugóivá léptek elő. A fenntarthatóság, mint FDI-projekteket formáló tényező, ugyanakkor nem csak abban nyilvánul meg, hogy a megújuló energiatermelésbe több beruházás érkezik. A fenntarthatósági szempontokat más szektorok vállalatai is egyre inkább figyelembe veszik a beruházási helyszín kiválasztásakor, az ezt támogató jogszabályi háttér és infrastruktúra megléte vagy hiánya egyre jobban befolyásolni fogja egy adott ország vagy régió versenyképességét.

Sok beruházás a mikrocsipgyártó kapacitások bővítéséhez köthető / Fotó: Shutterstock

Mindezek mellett a geopolitikai feszültség napjainkban tapasztalható növekedése is hatással van a globális FDI-áramlásokra. A nyugati multicégek egyre gyakrabban telepítik új zöldmezős beruházásaikat közelebb a hazai piacaikhoz, ami felerősítheti az értékláncok regionalizálódását. Ezzel párhuzamosan a kínai vállalatok beruházásai a fejlett gazdaságok felől egyre inkább olyan fejlődő országok felé tolódnak el, amelyek politikailag közelebb állnak Pekinghez, illetve amelyek exportplatformként szolgálhatnak az USA és Európa piacainak ellátásához. A Kínába érkező FDI alakulását vizsgálva szintén érdekes tendencia figyelhető meg. A statisztikák azt mutatják, hogy világszinten Kína már csupán 3 szzalékkal részesedik az összes új zöldmezős beruházásból, ami drasztikus visszaesés a 2000-es éveket jellemző 15 százalék körül szinthez képest. Mindez nem jelenti azt, hogy Kína elveszítené a globális gyártásban betöltött fontos szerepét, mivel az ország részesedése a világ termeléséből és áruexportjából továbbra is stabilnak mondható.

A „világ gyára” tehát nem zsugorodik, hanem a globálisan integrált termelési modell helyett működésében egyre nagyobb szerepet kapnak a belföldi gyártási hálózatok.

A beruházásösztönzés szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy a fenti változások ellenére az új beruházási helyszínt kereső vállalatok alapvetően ugyanazokat a tényezőket vizsgálják, mint korábban. A hazai döntéshozóknak is elsősorban a vállalati értékteremtés átalakulására kell figyelniük, amely már az USA–Kína kereskedelmi háború és a Covid-járvány előtt megkezdődött. A növekvő geopolitikai feszültség kétségkívül felértékeli az önellátást és a technológiai szuverenitást, ám ennek ellenére a digitalizáció és a fentarthatóság marad az a két tényező, amely a háttérben alapvetően meghatározza a vállalati értékteremtést és azt, hogy mit keresnek a cégek egy új beruházás helyszínének kiválasztásakor. A gyártás lassuló globalizációja miatt Magyarországnak is érdemes egyre nagyobb figyelmet fordítania arra, hogy termeléshez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységeket vonzzon, ami akár illeszkedhet is a multik kevésbé összetett értékláncok felé elmozduló stratégiájába. A lehetőség azonban csak akkor használható ki, ha az alapok rendben vannak, vagyis az ország kifejezetten vonzó beruházási környezettel tud hozzájárulni a vállalati értékteremtéshez.