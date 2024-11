Ha Halloween szellemében rendeznének egy „Melyik a legfélelmetesebb fogyasztóvédelmi hatóság hazánkban?” versenyt, jó eséllyel a Gazdasági Versenyhivatal kerülne a dobogó élére, dacára annak, hogy elsődlegesen nem is fogyasztóvédelmi, hanem versenyjogi hatáskörökkel bír. Viszont a jelentős kiterjedtségű, a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kapcsán – mondjuk, amikor az egész országot átveri egy-egy valótlan reklámmal egy vállalkozás – ennek a hivatalnak van hatásköre. Jogosult nagy cégek ellen akár milliárdközeli, sőt a feletti összegű bírságot is kiszabni, és tekintve, hogy ezen esetekről mindig beszámol a sajtó, közismert, vagyis simán nyerhetne.

Megújuló fogyasztóvédelem / Fotó: Shutterstock

Az úgynevezett általános hatáskörben eljáró fogyasztóvédelmi hatóságok, tehát a vármegyékben és a fővárosban működő kormányhivatalok a meglévő hatásköri szabályok szerint eleve csak „kisebb vadra” lőhetnek, és bár rengeteg fogyasztóvédelmi hatáskörük van, eredményeikről jóval kevesebbet hallunk. Pontosabban hallottunk eddig, mert 2024 őszén a hazai fogyasztóvédelem irányításáért felelős nemzetgazdasági miniszter bejelentéseitől hangos a sajtó: záporoznak a rendkívüli fogyasztóvédelmi ellenőrzések a légitársaságok, az új személygépjárművet értékesítő cégek, a webshopot üzemeltetők és a futárcégek, valamint a legnagyobb ételfutárok ellen. Sőt, 2025 januárjában feláll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), amely még hatékonyabb fogyasztóvédelmi, azaz kormányhivatali fellépéseket sürget majd. A hazai állami fogyasztóvédelmi stratégia és jogalkotási folyamatok ismeretében tehát elképzelhető, hogy jövőre a bevezetőben említett versenyben a két hatóság osztozik majd a képzeletbeli dobogó első fokán.

Ehhez nyilván besegíthet, hogy a 2024 márciusától hatályos, legújabb fogyasztóvédelmi bírságrezsim már a kormányhivatalok számára is igen magas bírságok kiszabását teszi lehetővé, amit tapasztalnak is mostanra a cégek. Kkv-nak minősülő – vagyis a kis és középvállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó – cégek esetében egy sima fogyasztóvédelmi jogsértésre az irányadó bírságösszeg 550 ezer forint, ha nincs se enyhítő, se súlyosító körülmény, amely a 100 ezer forint bírságminimum, avagy a 2 millió forint bírságmaximum irányába vihetné el a ceruzát. Nagyobb cégeknél a kiszabásra kerülő bírság irányadó összege pedig egyenesen 3 millió forint, amely enyhítő körülmények hatására egymillióra mérsékelhető, míg a plafon 650 millió. Viccet félretéve, a törvényileg kiszabható bírságokkal és az új központi irányító hatósággal a 2025-ös év fogyasztóvédelmi kihívásai a korábbiaknál is komolyabbak lesznek.

Az új hatóság a tervek szerint négy fő területen tevékenykedik majd: a kereskedelempolitika szakmai támogatása, a fogyasztóvédelem, az élelmiszer-biztonság felügyelete és bizonyos laborvizsgálatok lesznek a feladatai.

Régi motoros fogyasztóvédelmi szakembereknek a 2017-ben megszüntetett Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) jut az eszébe, nem véletlenül. Főleg ami a „kétfokú” fogyasztóvédelmi hatósági eljárások rendszerét illeti.