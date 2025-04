Egy szimbolikus értékpapír végnapjai

A 90-es években a privatizációs kínálat biztosítása jelentős kárpótlási jegyet vont ki a piacról, amely ettől függetlenül másodlagosan is virágzott – külön kárpótlásijegy-hasznosító társaságok jöttek létre –, és a vagyonfelajánlások még a 2000-es évek elejére is áthúzódtak. Ez a folyamat 2006 óta nem folytatódott, ilyen gazdaságpolitikai és politikai cél ezt követően nem jelentkezett, így aki a 90-es évek után is gyűjtötte, illetve napjainkig is tartja ezen értékpapírokat, azok számára biztosan állítható, hogy már nem tud felülni egy korábban tapasztalt, erőteljes vagyongyarapodás új hullámára.

Azt, hogy a BÉT lépését követően hol és mennyi kárpótlási jegy található a magyar lakosságnál, nem lehet reálisan megbecsülni, a milliárdos nagyságrend biztos, a számszaki érték azonban teljesen bizonytalan,

mivel a 90-es évek első felében a kárpótlási jegyek privatizációs bevonása és azok megsemmisítése nem volt kontrollált, ezért gyakori jelenség volt a „visszacsorgás”. Mindezek fényében is valamennyi érintett szereplőnek azon kell dolgoznia, hogy a megszűnés homályába vesző, egykori értékpapír 100 százalékban és korrekt módon ki legyen vezetve a piacról. Ne ismétlődhessen meg az a helyzet, amelyet szimbolikusan és a maga valóságában is az irodám falán lévő egykori magyar, külföldi kibocsátású állampapír példája tanúsít. Az 1926-ban 1000 aranydollárért kibocsátott kötvény sohasem került korrekt módon elszámolásra, és ez a II. világháborút követő évtizedek sokszor ellentmondásos és gyorsan változó viszonyaira vezethető vissza. A jogállam kereteit a rendszerváltás megteremtette, azonban az egykori angol kibocsátású papír nem jogállami módon tűnt el a piacról.