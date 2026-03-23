Ki látja el most élelmiszerrel az Öböl menti országokat?

A Hormuzi-szoros a világ energiaellátásának egyik legkritikusabb keresztmetszete, hiszen a globális LNG-szállítások egyötöde és a világ teljes kőolajigényének 20-30 százaléka halad ezen át. A legszűkebb részén mindössze 39-40 kilométer széles szoros azonban egy másik áru szempontjából is stratégiai jelentőségű bír: az öböltérség élelmiszer-ellátásának 60-70 százaléka ezen keresztül jut el a fogyasztókhoz. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy az Öböl menti államok – például Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar – esetében az import aránya meghaladja a 80-90 százalékot is, egyértelmű, hogy a szoros hosszú távú lezárása komoly belpolitikai konfliktusokhoz vezethet a térségben.

A legtöbb élelmiszerből 80-90 százalékos az importfüggőség

A Közel-Kelet országainak élelmiszerimportja az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett, és mára a térség gazdasági és társadalmi stabilitásának egyik kulcstényezőjévé vált. A régió természeti adottságai miatt a legtöbb ország nem képes megtermelni a saját élelmiszer-szükségletét, ezért nagymértékben importra szorulnak. Az élelmiszerimport ilyen mértékű függősége viszont jókora kockázatokat hordoz. A korábbi időszak nagypolitikai válságai, például a 2022-ben kirobbant orosz–ukrán háború, komoly hatással voltak a térségre, mivel több ország gabonaimportjának 30-50 százaléka is ebből a két országból származik. Ennek következtében az élelmiszerárak jelentősen emelkedtek, ami inflációs nyomást idézett elő, a politikailag instabil országokban – például Jemenben vagy Szíriában – ez közvetlen válsághoz is vezetett. A Közel-Kelet egyben komoly felvevőpiaca is a nagy élelmiszer-termelő országoknak (például az USA-nak, Brazíliának, Oroszországnak vagy éppen az EU-nak), ráadásul a függőség egyúttal kölcsönös is, hiszen a világ műtrágyaellátásának egy jelentős része az Öböl menti országokból származik.

Honnan érkezik az élelmiszer az öbölországokba?

Ugyan a globális gabona tengeri szállításának csupán 5 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson (összehasonlítva, a Szuezi-csatornán közel 15 százalékos ez az arány), a régió stabilitása szempontjából kulcsfontosságú az élelmiszer-szállítmányok célba érése, így az sem véletlen, hogy az élelmiszer-ellátás megszervezése mindenhol állami kézben van. A szállítás döntően tengeri úton történik, és ebben kiemelt szerepet játszik a Hormuzi-szoros, amelyen keresztül a régióba irányuló élelmiszer-szállítások mintegy 60-70 százaléka halad át. A leginkább importfüggő ország Katar és az Egyesült Arab Emírségek (UAE) közel 90 százalékos importrészesedéssel, de Kuvait, Szaúd-Arábia vagy éppen Irak sincs egyszerűbb helyzetben, hiszen az ellátás 70-80 százalékban ott is a behozataltól függ. Az import eredete kapcsán nagyjából hasonló mintázatokat olvashatunk ki mindenhol:

a gabona Oroszországból, Ukrajnából és Ausztráliából, a rizs Indiából és Pakisztánból, a marha- és baromfihús Brazíliából, a tej az EU-ból és Új-Zélandról, a takarmányozáshoz szükséges szója Brazíliából és az USA-ból, a zöldség-gyümölcs pedig döntően Észak-Afrikából származik.

Nem sajnálják a pénzt a behozatal diverzifikálására

Az elmúlt hetekben beálló ellátási zavarok nem példa nélküliek a régióban, elég csak visszagondolni 2017-re, mikor Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Katarral, és gazdasági, közlekedési és kereskedelmi blokádot vezetett be ellene. A blokádot alkalmazó országok szerint ugyanis Katar túl közel állt Iránhoz. Az importlogisztika gyakorlatilag egyik napról a másikra összeomlott, ami rövid távon ellátási sokkot és áremelkedést okozott. Az Öböl menti országok tehát egy ideje már készülnek vészforgatókönyvekkel, a legtöbb állam például 3–6 hónapra elegendő stratégiai élelmiszerkészletet tart fenn. Sőt arra is volt már példa, hogy Szaúd-Arábia saját területén próbálta megszervezni a gabona termesztését, ez azonban komoly természeti katasztrófához vezetett: a mezőgazdasági célra felhasznált víz mennyisége néhány évtized alatt háromszorosára nőtt az országban, a lehulló csapadék viszont nem tudta visszapótolni a vízkészleteket, így Szaúd-Arábia a 2010-es években leállította ezt a megalomán projektet. A hibákból tanulva az öbölországok komoly földvásárlásba kezdtek az elmúlt időszakban, főként Afrikában, valamint Délkelet-Ázsiában, ahol rizst, gabonát és egyéb alapélelmiszereket termeltetnek a saját ellátásuk céljára. Érdekes összefüggés, hogy Szaúd-Arábia közel 250 ezer hektáros földbirtokot szerzett Ukrajnában is (ez nagyságrendileg egy kisebb magyarországi megyének felel meg).