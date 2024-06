A német vállalatvezető dicsérete: Magyarország előkelő helyen áll nálunk a rangsorban

Öt évvel ezelőtt egy konferencián azt mondta, a technológia forradalmasítani fogja a gyártást és intelligensé teszi az üzemeket. A 2019-es állapotokhoz képest mekkora most a kontraszt?

Az automatizáció és a digitalizáció komoly fejlődésen ment keresztül ez idő alatt, nekünk, szolgáltatóknak pedig lépést kellett tartanunk vele. Több mint tízmillió eurót költöttünk digitalizációra és felhőalapú IT-szolgáltatásokra. Az új platformunk, a Leadec.os segítségével end to end tudjuk kiszolgálni a partnereinket, miközben minden tevékenységünk transzparensé válik általa. Így például össze tudjuk hasonlítani az amerikai adatokat a németországiakkal és a magyarországiakkal is. Az átláthatóság azonban nemcsak nálunk jelenik meg, hanem az ügyfeleinknél is, szóval ők is élvezhetik ennek az előnyét. A mesterséges intelligencia egyébként is csak akkor lehet sikeres, ha a digitalizációnak és az automatizációnak elértük már egy bizonyos szintjét. Ha nem, és nincsenek meg hozzá a megfelelő platformok, az MI-vel sem leszünk képesek jó eredményeket elérni.

Generatív MI-termékeket használunk a Leadecnél – mint amilyen a large language modell (LLM) – az átlagos munkanapok hatékony alakítása érdekében. Fontos dolgok ezek, de szerintem az olyan megoldásokban van inkább potenciál, mint a shopfloor, azaz az üzemi terület termelékenységének növelése – például mesterséges intelligenciával támogatott hibamenedzsment-dokumentációval.

A német gazdaság teljesítménye begyűrűzik a magyaréba. A Leadec mit tapasztal ebből?

Alapvetően ránk nincs hatással a német gazdaság teljesítménye.

Mindig arra koncentrálunk, hogy az emberek autókat vegyenek, és használják őket.

A Stuttgartban gyártott Mercedest Németországon kívül is értékesítik, például Kínában, és ugyanez a helyzet a Magyarországon előállított járművekkel is. Ezzel azt akartam szemléltetni, hogy a ténylegesen termelő vállalatokkal ellentétben mi miért nem érezzük meg a két ország közötti gazdasági relációkat. Nekünk tulajdonképpen mindig jó, amikor új fejlesztések, kapacitásbővítések mennek végbe az autóiparban – így volt ez Szentgotthárdon, Debrecenben, Győrben vagy Kecskeméten.