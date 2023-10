Ilyen se volt még: büfékocsi jelent meg a budapesti metrókon – Különös légiutas-kísérő szolgál fel ételt és italt a BKV utasainak

Különös látvány fogadta a napokban az M3 metró utasait. A budapesti metróban ugyanis inkább ahhoz szokott hozzá az ember, hogy elvétve találkozik hivatalos személyekkel, metróvezetők például az M4-es vonalon már régóta nincsenek.

Különös szolgáltatás jelent meg a budapesti metrókon: egy légiutas-kísérőnek öltözött utas ételt és italt oszt a szerelvényen.

Fotó: Facebook / Karácsony Gergely

Ezért is volt meglepő, hogy október 24-én, kedden egy légiutas-kísérő, pontosabban egy légiutas-kísérőnek öltözött utas jelent meg a Kálvin téri megállónál. Nemcsak öltöny és csokornyakkendő volt rajta, hanem ételhordó kiskocsival is készült, amit jól megpakolt étellel és itallal. Ha ez önmagában még nem lett volna kellően különös, a fiatalember fel is szállt a megérkező metrószerelvényre. Az egyik kocsi végébe vonult, majd elkezdte kiszolgálni az utasokat. Éppen úgy, mint ahogy az a repülőgépjáratokon szokás – természetesen ingyen. Az akcióról videó is készült, amely felkerült a világhálóra.

A nem mindennapi felvétel hamar hatalmas nézettséget produkált, ráadásul szemet szúrt az egyik legnagyobb hazai metrós szakmai közösségnek is. A visszajelzésekből látszik, hogy a büfékocsivá változott 3-as metrószerelvény osztatlan siker. Arra azonban bizonyosan nem kell számítani, hogy a BKV átültetné a példát, és hivatalossá tenné az étel- és italfelszolgálást a kocsikon.

Mindenestere – ahogy az a videón is megfigyelhető – mindegyik utas mosolyog, és ha nem is élnek a lehetőséggel, legalább visszaköszönnek, a helyzet egyértelműen elnyerte az utazóközönség tetszését. Van, aki még kezet is ráz a rögtönzött légi-, pontosabban metróutas-kísérővel. Már csak az a kérdés, mi történt valójában.

Némi kutakodás után kiderült, hogy a különös utas nem más, mint a Ha Mo ázsiai bisztró tulajdonosa, és nem először hajtja végre a metrós műsorát. Szeptember közepén asztallal, abrosszal és csokorral valóságos gyertyafényes vacsorát adott az egyik meglepett utasnak. Erre szintén az M3 metróban kerített sort, de találni olyan felvételt is, amelyen a 4-es metróban viszi véghez ugyanezt a bravúrt.

Lapunknak röviden sikerült meginterjúvolni a budapesti metró újdonsült szakácsát. Elmondta, a legutóbbi, 3-as metrós felszolgálás során sült tésztával és csirkével készült. Azt viszont nem árulta el, hogy mikor és hol jelentkezik újra. Egy biztos: a kommentek alapján kifejezetten sokan várják.