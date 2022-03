A benzinár-stopot 2021. november 15-én jelentette be az Orbán-kormány. Ekkor a rendelet 480 forinton rögzítette az üzemanyagok árának felső határát, méghozzá három hónapra. Orbán Viktor miniszterelnök aztán idei évértékelőjében közölte, hogy további három hónappal meghosszabbítja a kormány a benzin árának befagyasztását. Február végén további változás jött: nagykereskedelmi szinten is bevezette a kormány a maximalizált 480 forintos eladási árat. A jelenlegi tervek szerint május 15-ig marad a benzinárstop, ahogy a nagykereskedelmi árstop is. Az Orbán-kormány az Ukrajnában zajló háború ellenére is kitart a benzinárstop mellett.

Marad a hatósági ár

A kormány március 10-én további három döntést hozott a benzinárstop fenntartására. A 7,5 tonna feletti gépjárműveket, kamionokat és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautókat csak a nagynyomású kútoszlopoknál lehet tankolni, ahol a gázolajat piaci alapon értékesítik. A személygépkocsik és a 7,5 tonna alatti magyar teherautók továbbra is 480 forintos literenkénti áron juthatnak üzemanyaghoz, hasonlóan a mezőgazdasági erőgépekhez, függetlenül attól, hány tonnát nyomnak. A kormány bejelentette azt is, hogy 20 forinttal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját az üzemanyag-forgalmazók javaslatára.

Az üzemanyagok fogyasztói árának maximálását a kormány kormányrendeletben határozta meg; eszerint legfeljebb 480 forint lehet a benzinutakon a 95-ös benzin és az alapgázolaj literenkénti ára.Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe

Hogy jutottunk el a benzinárstopig?

A kialakult és túl régóta tartó koronavírus világjárvány és ennek kapcsán a drasztikusan emelkedő világpiaci energiaárak miatt nem csak hazánkban, de egész Európában nőt és nő az üzemanyagok ára. A covid járványhoz kapcsolódó korlátozások következtében a globális kőolaj-kereslet gyorsabban nőtt, mint a kőolaj-kínálat, ami drasztikus áremelkedéshez vezetett már nagykereskedelmi szinten is.

Bár a covid-korlátozások enyhítésével újra felélénkül a gazdaság és lépést tudunk tartani a gázolaj iránti kereslettel, további áremelkedéshez vezethet az orosz-ukrán háború okozta gázolaj ellátás esetleges akadozása. Ha az ukrajnai helyzet romlik, az Oroszországból Európába irányuló olaj- és gázszállítás megszakadhat, ami tovább emel a nagykereskedelmi árakat, hiszen hiány alakul ki.

Világszerte ellátás gondok vannak

Mike Johnson, a Portland Analytics energiatanácsadó cég munkatársa szerint az, hogy mi történik az energia- köztük a benzinárakkal, az ukrajnai helyzettől és attól is függ, hogy az Organisation of Petrol Exporting Countries (Opec) képes-e növelni a kínálatot.

Az Opec és szövetségesei a termelési kiesések és a technikai problémák miatt küzdenek azért, hogy az igényekhez mérten megfelelő mennyiségben növeljék a termelést, miközben a kereslet folyamatosan növekszik

– mondta Johnson a BBC News-nak.

Ezeket tartalmazza a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos rendelet

A drasztikus áremelkedésre hivatkozva kormányunk az emberek védelmében 2021. november 15-étől a 95-ös oktánszámú benzin és a dízelgázolaj maximális árát literenként 480 forintban határozta meg. A benzinár befagyasztási intézkedést három hónapra vezették be, azonban a kormány arról döntött, hogy további három hónappal hosszabbítják meg a benzinárstopot.

Jelenleg a benzin literenkénti átlagára az árstop nélkül hozzávetőlegesen 510, a gázolajé pedig 530 forint lenne

– írta közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A február 28-án megjelent kormányrendelet az üzemanyagok nagykeresedelmi árára is 480 forintos plafont szabott meg.

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Mivel azonban az első rendelkezést csak az üzemanyagárak kiskereskedelmi árára vonatkozóan szabta ki a 480 forintos plafont, és a nagykereskedelmi árak továbbra is nőttek, így február közepére kialakult az a helyzet, hogy a viszonteladói benzinkutak üzemeltetői már drágábban vették az üzemanyagokat, mint amennyiért árulhatják. Vagyis a benzinkutak minden eladott liter benzin után veszteséget termeltek, és ezzel a csőd szélére kerültek. A február végi rendelet nem csak a hosszabbításról szólt tehát, hanem arról is, hogy nagykereskedelmi szinten is bevezették a maximalizált 480 forintos eladási árat.

Emellett arról is rendelkezik a jogszabály, hogy 5-5 forint/liter mértékben a jövedéki adót is csökkentett a benzinnél és a gázolajnál egyaránt. A benzin jövedéki adója, ami eddig 120 ezer forint volt ezer literenként (ha az olaj árfolyama 50 dollár felett van). Az új jövedéki adó 115 ezer forintra csökken ezer literenként. A gázolajnak korábban ezer literenként 110 350 forint volt a jövedéki adója, az új összeg 105 350 forint.

A pontos részletekről a Magyar Közlöny 2022. évi 36. számában olvashatunk. Továbbá

az üzemanyagok mentesek a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség részére fizetendő tagi hozzájárulás alól 2022. év március, április és május hónap tekintetében

– olvasható a Közlönyben. Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ellenőrzések alkalmával szabálytalanságokat, a rendelet be nem tartását tapasztalja 100 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki. Ezekkel a kiegészítésekkel nemcsak a kiskereskedők, de a kormány is kiveszi részét a megnövekedett költségek viseléséből, enyhítve ezzel a lakosság anyagi terheit.

A 2021 novemberi rendeletben kitértek arra is, ha a benzinkút üzemeltetője nem képes betartani a szabályokat, üzemszünetet kell kihirdetnie. Szankciókról is rendelkezett a kormány, amennyiben az üzemeltető nem tartja be a hatósági árat és mégis magasabb áron értékesít, akár be is zárhatják a benzinkútját, pontosabban elveszti üzemeltetési jogát minimum 1 nap, maximum 0,5 év időtartamra. Ilyen esetekben egyébként érvényes benzinkút üzemeltetésre jogosító hatósági engedéllyel rendelkező más üzemeltető átveheti a bezárt benzinkutat.