A külgazdasági és külügyminiszter hétfő reggel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről jelentkezett be a Facebook-csatornáján egy videóval. Szijjártó Péter elmondta, hogy a hétfő hajnali Kijev elleni dróntámadás az ukrajnai háború eszkalációját jelenti. Hétfő hajnalban, helyi idő szerint hét óra körül több kamikazedrón csapódott az ukrán főváros kormányzati központjába. A találatok lakóépületeket is értek. Ez az első alkalom, hogy közvetlen támadás érte Kijev központi részét a háború kitörése óta. Ukrajna azt állítja, hogy iráni kamikazedrónokkal hajtották végre a támadást, ám Teherán tagadja, hogy ilyen eszközöket biztosítana Moszkva számára.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter videóüzenetében elmondta, hogy telefonon egyeztetett a kijevi magyar nagykövettel, Íjgyártó Istvánnal, aki elmondta, hogy hivatala és dolgozói biztonságban vannak, illetve hozzátette, hogy várják az Ukrajnában élő magyarokat, és ha kell, ellátást, valamint szállást biztosítanak nekik. A nagykövetségen extra ágyakkal és más felszerelésekkel készülnek. Íjgyártó István arról is beszélt, hogy

Kijevben előfordulnak többórás áramkimaradások és a mobilszolgáltatás is időnként megszűnik, de állítása szerint a helyzet még nem válságos.

Szijjártó Péter Íjgyártó Istvánnal való egyeztetését követően kijelentette, hogy

a kijevi magyar nagykövetség folytatja a munkát, tehát az ott dolgozókat egyelőre nem menekítik ki az országból.

A miniszter azonban azt is elmondta, hogy figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és ha kell, akkor bezárják a nagykövetséget és hazahozzák az ott dolgozókat. Arról is beszélt, hogy a háború egyre inkább eszkalálódik, a magyar kormány pedig továbbra is a mielőbbi békét sürgeti. Szijjártó Péter a videóüzenet után Luxemburgba indult, ahol részt vesz az unió külügyminisztereinek tanácskozásán.