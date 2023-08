Hőségben is seprik a kéményeket, és érdemes is előre gondolkodni

Most érdemes megkérni a kéményseprőket az ingyenes kéményellenőrzésre, nyáron ugyanis gyorsabb az ügyintézés és a várakozási idő is rövidebb – írja a Bama, amely szerint nem kell őszig várni az időpontfoglalással. A kéményseprők akár a hőségben is elvégzik a szükséges és rendkívül fontos munkát, ez pedig még lehet, hogy nekik is kedvező.

Fotó: Berán Dániel / Mediaworks

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatai szerint ugyanis tavaly nyáron országszerte alig 4500-an foglaltak időpontot a kéményellenőrzésre, szeptemberben viszont jelentősen megnőtt az igények száma:

a lakossági ügyfelek mintegy harmada kérte az ellenőrzést.

Az ingyenes kéményseprés azoknak jár, akik családi házban élnek, és oda nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás.

Gázzal való fűtés esetén kétévente, szilárd tüzelés esetén évente ajánlott a füstelvezetőt szakemberrel átnézetni. Ez azért fontos, mert ha a kémény nincs megfelelően kitisztítva, a lerakódott korom és kátrány meggyulladhat.

A katasztrófavédelem adatai szerint minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik.

Az átnézés, ha nincs probléma, mindössze fél órát vesz igénybe.

Időpontot foglalni a katasztrófavédelem honlapján vagy pedig a 1818-as telefonszámon lehet.

Fontos tudni azt is, hogy ha családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése nem opció, hanem kötelesség.