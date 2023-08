Üzleti trükköt árult el Orbán Viktor az atlétikai vb kapcsán

A sportok királynőjének becézett atlétika vb-je a napokban Budapestre irányítja a világ figyelmét, a rendezvénynek ugyanakkor van egy olyan haszna is, amire nem feltétlenül gondolnánk. Péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök elárulta, mi ez.

Fotó: AFP

Budapesten idén egymást érték a külföldiek fantáziáját is megmozgató események, amelyek turistatömegeket mozgattak meg, és még több ember „bakancslistájára” segítették fel a várost, azt a képet kialakítva róla, „hogy egy olyan nemzetnek a fővárosa, ahova el kell jönni, úgy érezheti, aki még nem volt itt” – mondta a miniszterelnök.

Ebbe a sorozatba illik az atlétikai vb, egy olyan kategóriájú esemény, amely a turistákon kívül politikusok és üzletemberek figyelmét is felkelti. Hasonló lenne egy Bajnokok Ligája döntő is a futballban, ami a „sportok királya”, és aminek a megrendezéséhez, „ha jól értem, az UEFA és a magyar labdarúgó-szövetség nyilatkozatait, karnyújtásnyira vagyunk” – tette hozzá.

Úgy szokott történni – én magam is részese szoktam lenni ennek –, hogy ha nagy világesemény van, akkor az adott ország meghívja a barátait,vagy szívesen fogad minden érdeklődőt

– mondta Orbán Viktor, és hozzátette: egy ilyen kategóriájú sportesemény „mindig rejtetten, többé-kevésbé rejtetten egyben diplomáciai találkozók sorozatát is jelenti”.

Mi ennek haszna, konkrét példaként a miniszterelnök Tamím ibn Hamád al-Tání katari emírt említette meg, aki a magyar állami ünneppel egybeeső budapesti atlétikai vb-re sereglő politikusok egyike. „Itt lesz a török elnök, eljön a szerb elnök, aki nagy barátunk és hálásak vagyunk, hogy megtisztel bennünket, itt lesz a katari emír – tehát királyunk is lesz – és jönnek a politikai barátaink a közép-ázsiai térsgéből, Azerbajdzsán, Üzbegisztán... itt lesznek a kirgizek, a türkmének, és nagyon sok üzletember is érkezik, mert üzleti tárgyalások is zajlanak közben – folytatta.

A katari emír azt a látogatást viszonozza, amelyet a magyar miniszterelnök Magyarország képviseletében tett a katari labdarúgó-világbajnokság alkalmából.

Ott kezdtünk el tárgyalni olyan kérdésekről, amelyek majd bejelentéseket fognak eredményezni a következő egy-két nap során itt, a Budapesten folytatott tárgyalásoknál

– magyarázta a miniszterelnök.

A politikusok mellett „nagyon sok üzletember is érkezik”, elsősorban Nyugat-Európából és Kínából, hiszen a politikai mellett üzleti tárgyalásokra is sor kerül, miközben zajlanak a sportesemények és az állami ünnep programjai.



Nekem több mint egy tucat hivatalos kétoldalú találkozóm lesz 20-a és a vb apropóján

– mondta Orbán Viktor.

A rádióinterjú után a miniszterelnök a német Rheinmetall zalaegerszegi páncélozottharcjármű-gyárának avatására sietett, de Szijjártó Péter külügyminiszter további részleteket is közölt.

Elmondta: a miniszterelnök egyeztetései az energiaellátásról, a fizikai biztonságról – így az ukrajnai háborúval és a migrációs helyzetről – és a gazdasági nehézségek leküzdésével összefüggő kérdésekről fognak szólni. Kiemelte: Katar mára a világ első számú LNG-exportőrévé vált, és ugyan most le van kötve minden kapacitása, 2027-től hazánk számára is lehetőség nyílhat cseppfolyósított földgáz vásárlására innen, és erről már zajlanak is a megbeszélések.