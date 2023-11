A versenyhatóság csodafegyverei is segítettek lefaragni az inflációt

Hatékony az árfigyelő rendszer Az árfigyelő indulása óta a tojás és a lisztek ára több mint 20 százalékkal csökkent, illetve a spagetti ára is közel 20 százalékkal lett kevesebb. A tejtermékek ára 9, a natúr joghurt ára 12 százalékkal mérséklődött, a kefír, a vaj és a trappista tömbsajt is csaknem 10 százalékkal lett olcsóbb. A zöldségek és a konzervek ára 9 százalékkal csökkent az árverseny fokozásának köszönhetően. A hústermékek kategóriájában a pulykamellfilé ára változott a legnagyobb mértékben, közel 15 százalékkal lett olcsóbb az oldal indulása óta, a csirkeszárny ára csaknem 10 százalékkal mérséklődött, továbbá a sertéskaraj és a csirkecomb is megközelítőleg 5 százalékkal kerül kevesebbe.

Az elmúlt két hét alatt 28 termékkategóriában mérséklődtek tovább az átlagárak. Ebben az időszakban leginkább a citrom, a sárgarépa, a kelkáposzta és a csemegeuborka ára csökkent, 6–9 százalék közötti mértékben. A vaj és a csemegekukorica-konzerv is több mint 4 százalékkal lett olcsóbb, továbbá a csirkemellfilé, a fejes káposzta, az almalé, a párizsi, a pasztőrözött 1,5 százalékos zsírtartartalmú tej, illetve a sertészsír ára is 3 százalékot meghaladóan mérséklődött.

Az online platform népszerűségét jelzi, hogy az elindulása óta már közel 1,35 millió látogatója volt. A szabadszavas keresések száma meghaladta a 840 ezret, az elmúlt két hétben legtöbbször a tej, sajt, csirkemell, cukor és tojás szavakra kerestek rá az árfigyelőn – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.