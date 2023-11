A híd összeért – írta ki közösségi odalán péntek délelőtt Font Sándor. Bács-Kiskun vármegye harmadik egyéni választókerületének országgyűlési képviselője a Kalocsánál épülő új Duna-hídról tett bejelentést.

Összeért az új Duna-híd szerkezete Kalocsa és Paks között. Fotó: Magyar Építők

Több részletet nem közölt, azonban hivatkozásként megjelölt egy másik Facebook-bejegyzést, amely már több információval szolgál. Ezt egy helyi vállalkozás, a Kalo-Rent Bt. tulajdonosa, Karcsák László tette közzé. A darus cég maga is részt vesz abban a műveletben, hogy összeérjen a híd szerkezete. A vállalkozó röviden le is írta, illetve számos képpel illusztrálta, hogyan is zajlott a művelet. (Időközben a poszt elérhetetlenné vált.)

Hát összeért! A csütörtöki nap folyamán bedaruztuk azt az acélszerkezet-elemet, amivel összekötődött a kalocsai part és a folyómederben lévő bal oldali hídpillér pályalemeze

– írta. Azt is kiemelte, hogy a darukezelő Török Csaba volt.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a várakozásokhoz képest jóval gyorsabban halad a híd építése. Október végén számoltunk be arról, hogy még néhány hónap, és összeérhet a szerkezet. Ez három héttel később már be is következett, ami már csak azért is örömhír, mert a Paks és Kalocsa között épülő új Duna-híd hetven kilométeres kerülő utat rövidít le, amint birtokba vehetik a járművek. Ennek köszönhetően Kalocsa és az M6-os autópálya, valamint Kalocsa és Paks között a menetidő hozzávetőlegesen 15 percre csökken.

Az új Duna-híd a magyar Duna-szakasz huszadik átkelője lesz, és várhatóan 2024 nyarára készülhet el a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében. Az építkezés még 2021 februárjában indult, klasszikus óriásprojektről van szó: a híd 946 méter hosszú, és hozzá kapcsolódóan jelentős úthálózatot is kiépítenek.

A megvalósítást mintegy 92 milliárdért nyerte el még 2020 őszén a Duna Aszfalt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) megrendelésében. Azóta a NIF lényegében beolvadt az Építési és Közlekedési Minisztériumba, így a tárca a megrendelő.

Az eredeti tervek szerint az átkelő, illetve az azt a környező településekhez és az M6-oshoz kapcsoló 512-es és 5124-es út mintegy 77 milliárd forintból készül el. Ehhez jön hozzá a Duna nyugati partján futó, észak–dél irányú útszakasz, amely Gerjent és Paksot köti össze. Ez az ütem nagyjából 15 milliárd forintból valósul meg. Tehát összességében egy 92 milliárdos fejlesztésről van szó.