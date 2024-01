Elindult az év eleji akciózás, de a hagyományos kiskereskedelemben kevesebb a leértékelt termék. Ennek két oka van. A tavalyi kiskereskedelmi forgalom éves szinten a KSH kiigazított adatai szerint 8 százalék, kiigazítatlanul 10 százalék körüli mínuszban van, ami azt jelenti, hogy a boltosoknak gyenge volt a forgalmuk, a kisebb elérhető profit pedig szűkíti az akciózás mozgásterét. Nem szabad elfelejteni, hogy a leértékeléseket az üzletek a saját profitjuk terhére alakítják ki. Márpedig ha gyengén megy az üzlet, nemigen van mit átadniuk a vásárlóknak.

Bolti lendület decemberben. Fotó: Kovács Tamás

A másik hatás – ami egyébként a karácsonyi akciózásokat is erősen befolyásolta –, hogy a jelenlegi szabályok szerint az akció mértékét a leértékelt termék 30 napban elért legalacsonyabb árához kell viszonyítani.

A szabály bevezetése előtt a januári akciós időszakban a műszaki cikkeknél sem volt ritka a 20-30 százalékos kedvezmény, most azonban még a legnagyobb műszakicikk-áruház is 5-8-10 százalékos kedvezményekkel dolgozik és ugyanez vonatkozik a többi webáruházra is.

Az persze más kérdés, hogy a korábbi 20-30 százalékos akciókat úgy sikerült elérni, hogy sok termék esetében a boltos az akciózás előtti hetekben felnyomta a termék árát és abból adott a jelenlegi értékekhez képest jelentős kedvezményt.

Nagy a verseny a piacon. A piaci információk szerint a műszaki cikkeknél hatalmas a verseny, szinte minden termékre van valamilyen akció, ami annak köszönhető, hogy ezen a területen érződött legelőször az lassulása. Már tavaly decemberben is volt olyan termékkategória, ahol konkrét árcsökkenés volt megfigyelhető. Ráadásul a műszaki cikkek területén világszinten is látható a forgalom csökkenése, hatalmas árukészletek halmozódtak fel (például IT-területen), ami miatt a kereskedők igyekeznek minél gyorsabban megszabadulni az árukészlettől, hiszen azok értéke az idő előrehaladtával egyre csak csökken.

Jól ment a ruhaboltoknak

A hagyományos ruházati kereskedelemben is kevesebb az akciózás, ami annak köszönhető, hogy a tavaly november és december (a KSH szerint novemberben 9,2 százalékkal nőtt ezen a területen a forgalom) erős volt, sőt már az október sem volt rossz. Az más kérdés, hogy a nagy ruházati üzletláncok végig akciózták a novembert és a decembert, logikusan kisebb árukészletük maradt januárra.

Ugyanakkor a webes áruházak hozzák a klasszikus januári leértékeléseket, itt simán bele lehet futni a 30-50-70 százalékos leértékelésekbe.

Néhány webes felület önmaga outletjévé vált. Ráadásul a kiugróan nagy leárazásokban felkínált termékek méretgazdagok, nem csak egy-egy termetre lehet rákeresni. A webes áruházak nagy leárazásai mögött prózai okok húzódnak. A kínai Temu és a Shein a fast fashionben erősítenek és megdöbbentő árkedvezményekkel igyekeznek letarolni a piacot, nem csak Magyarországon, globálisan is. Az olyan nagy online shopok, mint az Amazon erős versenyt folytatnak a kínaiakkal. Ennek köszönhető itthon is, hogy a nemzetközi kézben levő ruházati shopok hatalmas kedvezményekkel dolgoznak. Ugyanakkor az, hogy a 70 százalékkal leértékelt termékeknél is komoly a méretválaszték azt is mutatja, hogy a ruházati piacon a hagyományos boltok kaszáltak leginkább, nem a webshopok.

Mit mondanak a számok?

A KSH adati szerint a november már egész tűrhető forgalmat hozott, persze összességében még mindig esett a volumenindex, de elsősorban az üzemanyag-forgalom gyengélkedésének köszönhetően. Minden más részterület (a kiigazított index szerint) nagyjából ugyanazt a forgalmat hozta, mint tavaly novemberben, persze az már más kérdés, hogy a kiigazítatlan adatsor ennél sokkal rosszabb képet mutat. Ráadásul a 2022-es novemberi forgalom (ez a bázisa a mostaninak) sem volt jó. Nagy kérdés, hogy a december milyen forgalmat hozott. A piaci információink szerint a novemberi trend decemberben is folytatódott, tehát a kiskereskedelem kezd feltápászkodni a gödör aljáról. Ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy a 2024 profit szempontjából rózsás év lesz. Tény, hogy a bázishatások (ritka rossz év volt 2023) a 2024-es forgalmi adatokat már többször pozitív irányba mozdítják majd el, de a volumenek jócskán elmaradnak majd a 2021 és talán a 2022-es években mérttől. Az is jól látszódik, hogy a kiskereskedelmet nagyban befolyásolja a háztartások extra kiadása. Az egyik ilyen az üzemanyag. A KSH adatsorából jól kivehető, hogy a benzin árának növekedésével egyenesen arányosan csökken a kiskereskedelmi forgalom. Szerencsére az élelmiszer-vásárlásra már sikerült a háztartásoknak elkölthető jövedelmet elkülöníteniük, de nagy kérdés, hogy a 2024 egészében hogyan alakul majd az összes többi iparcikk forgalma.