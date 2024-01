„Az az üzemanyag-kereskedők döntése, hogy a 41 forintos emelést mennyire építik be. Mi is úgy döntöttünk, hogy egy részét csak később, január közepén építjük be a kiskereskedelmi árakba” – mondta az Indexnek adott interjúban Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, aki többek között arról is beszélt a portálnak, hogy

milyen üzemanyagárakkal számol 2024-ben;

nyert vagy veszített a Mol az orosz-ukrán háborún;

mennyibe kerültek a szankciók az olajipari cégnek;

milyen segítséget adhat a vállalatnak a kormány;

az olajszállításban Horvátország hogyan él vissza a helyzetével;

kikéri-e Orbán Viktor a véleményét;

még mindig elfogatóparancs van érvényben ellene Horvátországban.

Hernádi Zsolt úgy véli, ha újabb front nyílik a közel-keleti térségében, akkor akár 70-80 százalékos üzemanyag-áremelkedéssel is lehet számolni

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hernádi szerint a 41 forintos áremelkedés nem kevés, de sokat segít a helyzeten, hogy az üzemanyagok ára az év végén jelentősen csökkent: tavaly szeptemberben ugyanis több mint 100 forinttal többet kellett fizetni a kutakon a benzinért és a dízelért is, mint decemberben. Hozzátette: valószínűleg jelentős árcsökkenés nem várható 2024-ben. Úgy fogalmazott, hogy „egy közel-keleti front megnyitása akár 15 százalékos áremelést is eredményezhet a hazai piacon. Hangsúlyozta: ez a szám ugyanakkor spekulatív, a válságok súlyától és konkrét jellegétől függően sokkal nagyobb árrobbanás is lehet.”

Ha újabb front nyílik a térségében, és a globális olaj- és gázkereskedelem Széll Kálmán terét, a Hormuzi-szorost lezárják, ahol a teljes kőolajpiac 20 százaléka halad át, akkor akár 70-80 százalékos áremelkedéssel is lehet számolni.

Az üzemanyagár-sapkával kapcsolatban a Mol-vezér elmondta, azt hitték, hogy a szocializmus végével többé nem nyúlnak bele ennyire drasztikusan a piaci folyamatokba. Hogy már nem kell olyan ellátási nehézségekkel szembenézniük, mint a taxisblokád idején. „De ezek ismét bekövetkeztek. Még szerencse, hogy a Molnak nem voltak pénzügyi problémái és álltuk a sarat.”

Továbbra is hatalmas tévedésnek tartja, ha egy kormány azt gondolja, hogy a piac minden lépését képes szabályozni.

Hangsúlyozta: a túlszabályozások és a különféle extraadók olyanok, mint a kábítószerek – rettentő könnyen rájuk lehet szokni, egyre erősebbet akar belőlük az ember, és nagyon nehéz tőlük megszabadulni.

Ugyanakkor megjegyezte: nem véletlen, hogy az olajiparban a vállalatok magánszerződésein túl kormányok vagy országgyűlések garantálják a biztosítékot a kőolajtermeléshez kapcsolódó szerződésekhez.

Fotó: Róka László

Kifejtette, hogy ma már mindkét finomítójukban képesek 30-35 százalékban nem orosz kőolaj bedolgozására, amely érdemi előrelépést jelent diverzifikációs kitettségük szempontjából. Déli partnereik viszont kíméletlenül megsarcolnak őket. „Egyszerűen azért, mert megtehetik. Ilyen körülmények között továbbra is 60-65 százalékban orosz kőolajat dolgozunk be Százhalombattán és Pozsonyban” – nyomatékosította.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kikéri-e a véleményét, így felelt: „Nem, visszaigazolást sosem kért. Igaz, én sem kérdeztem meg tőle, Miniszterelnök úr, szerinted jól működik a Mol? Sikereknél mindig gratulálunk egymásnak. Persze sokat beszélgetünk, és élénk a kommunikáció, de szerintem ez természetes az ország miniszterelnöke és legnagyobb vállalatának vezetője között. De nincsen állandó előzetes konzultáció, mert az parttalan lenne. És ne essünk szereptévesztésbe, ő az országot vezeti, én egy vállalatot. Ő az egészért visel felelősséget, én egy részért.”

Arra vonatkozóan, hogy jelenleg is nemzetközi elfogatóparancs van életben ellene, ezt mondta: „Több napon keresztül egy tucat nagyon jól felkészített és megfizetett amerikai ügyvéd vallatta, és mind azt próbálták bebizonyítani, hogy bűnös. Ezt követően egyhangúlag kimondták, hogy nem követtem el bűncselekményt, és a koronatanút teljességgel szavahihetetlennek ítélték. Az igazság elől nem menekülhet a végtelenségig Horvátország.”