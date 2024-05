Gazdaságfejlesztési konferencia Miskolcon is

Az Innovációs Évadnyitó Konferenciával kezdődött meg a Figyelő és a Világgazdaság idei rendezvénysorozata, majd a nagy sikerű győri konferenciával folytatódott, ahol fontos bejelentések hangzottak el. A következő konferencia házigazdája Miskolc lesz május 16-án.

A konferencián Miskolc, és így Észak-Magyarország turizmusáról is szó esik / Fotó: Molnár-Bernáth László / MTI

Az Észak-Magyarországgal együttműködésben rendezett konferencia fővédnöke ezúttal is Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter lesz, aki főelőadóként fel is szólal, ahogyan Győrben is tette.

A nap során felszólal még Kisgergely Kornél, az Exim Magyarország vezérigazgatója, témája az Exim, a gazdaságpolitikai eszköztár multifunkciós szereplője. (A témaválasztás egybevághat azzal is, hogy az Eximet sokan csupán bankként ismerik, azonosítják.)

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a térség aktuális gazdasági kérdéseit teszi fel, illetve ad róluk áttekintőt. Ezt Kiss Zalán, az MBH Bank önkormányzati és egyházi kiszolgálásáért, illetve államigazgatási kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója prezentációja követi.

Ezt követően pódiumbeszélgetésekre kerül sor, ahol

szó lesz Észak-Magyarország turizmusáról, a regionális oktatásról, illetve arról is, mit kell tenni az új beruházásokért.

Itt érdemes közbevetni, hogy a kormányzat Miskolcra is lehetséges fejlesztési helyszínként tekint (ahogyan Pécsre is érkezik beruházás). Végül, de nem utolsósorban az informatika és a fiatal vállalkozások kapcsolatát tekintik át az aktuális kerekasztal felszólalói.

Részvételi szándékát, kérjük, jelezze a [email protected] e-mail-címen Gazdaságfejlesztési konferencia tárgymegjelöléssel.