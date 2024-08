Valami nagyon nem stimmel a magyar gazdaságban, és ez a kormánynak is feladja a leckét

Most próbálják visszapótolni a megtakarításaikat a magyarok

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője is azt emelte ki, hogy a reálbérek gyors növekedési ütemének fényében váratlan az erőtlen fogyasztás, még akkor is, ha jelentős mértékű továbbra is a bizonytalanság érzése, és az óvatossági motívum a háztartások körében. Utóbbi is lassabban oldódik egyelőre. Szintén az okok között említette a nagyon magas inflációt, ami Magyarországot sújtotta leginkább a régióban és így a megtakarításokat is itt inflálhatta el a legnagyobb mértékben,

ezt pedig továbbra is igyekeznek visszatölteni a háztartások.

Úgy látja, maga a béremelkedési statisztika valószínűleg nincs jelentős mértékben elszakadva a valóságtól (legalábbis az első negyedévben, amiről a legfrissebb elérhető statisztika szól), mivel a KSH adatai alapján a nemzeti számlák jövedelmek keletkezése statisztikában a havi bérstatisztikához hasonló mértékű éves növekedést látunk.

A fogyasztástól várta a növekedés helyreállását idén a kormány

Hogy a kormány számára is meglepetés a vártnál lassabban helyreálló fogyasztás, az a kormányzati szereplők nyilatkozataiból is kiolvasható. Nagy Márton nemzetgazdaság miniszter tavaly decemberben az Inforádió Aréna című műsorában azt hangsúlyozta, hogy a reálbérek 4-5 százalékos emelkedéséhez már csak azért is vissza kell térni, mert a fogyasztás növekedése indíthatja be a gazdaság fellendülését, emiatt támogatta a kabinet a minimálbér két számjegyű emelését, illetve ezért számolt a kormány a jegybanknál számainál is magasabb, 6 százalékos inflációval. Hogy végül az infláció ma már elemzők szerint inkább éves átlagban 4 százalékos szint körül alakulhat, az lényegében gyenge belső kereslet eredménye, ami egyre inkább rányomja a bélyegét a folyamatokra.