Dühöngenek a németek, mert nem bírják a versenyt Magyarországgal: ennyivel jobb a magyar melós a németnél, a Mercedes már belátta

Bár a Mercedes világszerte számos gyárat üzemeltet, a legnagyobb figyelmet most a kecskeméti kapja a cégvezetés részéről, ahol már most is több mint 4500 főt foglalkoztat a német autógyártó, és ahol a termelés jelentős bővítése is napirenden van.

Kecskemét a Mercedes egyik legfontosabb gyára lesz / Fotó: Dudar Szilard

Ezért Kecskeméten bővít a Mercedes

Ez nem is csoda, hiszen a költségek 70 százalékkal alacsonyabbak Kecskeméten a cég pénzügyi vezetője, Harald Wilhelm februári szavai szerint, miközben a profitmegosztásban is hasonló nagyságrendű a különbség. A cég a Stuttgarter Zeitung számára megerősítette, hogy a kecskeméti gyár dolgozói 800 ezerforint (nagyjából 2 ezer euró) profitmegosztásban részesültek, ami 62 százalékkal alacsonyabb a németországinál.

A lap azt is felidézi, hogy az Eurostat adatai szerint míg Magyarországon az éves átlagbér 16 895 euró (6,8 millió forint) volt 2023-ban, addig ez Németországban 50 998 euró (több mint 20,5 millió forint) volt, ami 67 százalékos előnyt biztosít hazánk számára. Ráadásul

Magyarországon a munkások többet is dolgoznak, hiszen Németországban a szektorban 35 órás a megszokott munkahét.

Magyarország további előnye az is, hogy a munkások jóval ritkábban hiányoznak betegszabadság miatt: Ola Källenius, a cég vezérigazgatója szerint Németországban kétszer annyit vannak a munkások betegszabadságon, mint más európai országokban. Az OECD adatai ennél is nagyobb különbséget mutatnak 2022-ben: Németországban átlagosan 24,9 napot hiányoznak a dolgozók, míg ez Magyarországon csak 9,4 nap.

A németországi gyárak termelését korlátozzák, Magyarországon viszont növelik a termelést

Ezért nem is meglepő, hogy Kecskemét egyre nagyobb szerepet játszik a Mercedes terveiben, míg a németországi gyárak termelését évi 300 ezer autóban limitálják. Wilhelm szerint ugyanakkor a németországi dolgozók számát a kölcsönzött munkaerő leépítésével és a kilépések felhasználásával fogják csökkenteni, nem leépítésekkel. Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. igazgatója lapunknak elmondta, hogy

a kecskeméti gyár bővítésére egymilliárd eurót költ a német autógyártó, ami 3 ezer új munkahelyet teremt.

A Mercedes ugyanakkor nem tervezi egyetlen modell gyártásának áthelyezését sem Németországból, de a kapacitásokon változtat majd. A cég szerint egy-egy gyár nemcsak túl kicsi, de túl nagy is lehet, ami megnehezíti azok üzemeltetését és a minőség fenntartását. Ezért limitálják a németországi gyárak kapacitását, miközben a tavaly 146 ezer autót gyártó kecskeméti üzemét megduplázzák. Mindez egybevág Wilhelm bejelentésével, hogy megduplázzák az alacsony költségű üzemek részesedését a jelenlegi 15 százalékról a termelésen belül.